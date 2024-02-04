"قطار" الفحيص يعبر محطة العاصمة السعودي ويواجه غاز الشمال العراقي بـ "سلة الشارقة"

خالد تيسير العميري

الشارقة– واصل فريق نادي شباب الفحيص عروضه القوية في بطولة كرة السلة ضمن منافسات النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات "الشارقة 2024"، بفوزه على فريق الفتاة الكويتي بنتيجة 89-57 (النصف الأول 46-21)، في لقاء جمعهما أمس بصالة نادي البطائح في إمارة الشارقة، ضمن الجولة الثانية من الدور التمهيدي.

وشهدت مباريات أمس، فوز الأهلي البحريني على غاز الشمال العراقي بنتيجة (88-83) والثورة السوري على الفتاة الكويتي بنتيجة (80-77)، ليتصدر الفحيص جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، متقدما عن الثورة السوري بأفضلية فارق السلات المسجلة، والذي حل ثانيا بنفس الرصيد النقطي، ويأتي العاصمة السعودي ثالثا برصيد 3 نقاط، تليهم فرق الأهلي وغاز الشمال والفتاة في المراكز الرابع والخامس والسادس تواليا برصيد نقطتين، فيما يتذيل الشارقة جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة.

ويلتقي الفحيص مع نظيره غاز الشمال العراقي الساعة 2 من مساء اليوم، فيما يلعب الشارقة الإماراتي مع الأهلي البحريني الساعة 10 صباحا، والثورة السوري مع العاصمة السعودي الساعة 12 ظهرا.

وينص نظام البطولة على أن تلعب الفرق فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلة واحدة لترتيب مراكز الفرق، ثم يخوض الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني مباراة فاصلة على اللقب، على أن يلعب الفريقان صاحبا المركزين الثالث والرابع على "الميدالية البرونزية".

الفحيص 89 العاصمة 57

جدد المدير الفني لفريق شباب الفحيص، نايف عصفور، اعتماده على الخماسي، نتاشا كلاود ورشا عبده وكريستين بيل حول القوس، بإسناد من زاره النجار وذكرى شحادة تحت السلتين، فيما بدأ فريق العاصمة السعودي بقيادة مدربه باسل أبو طوق اللقاء معتمدا على الخماسي، لما أحمد ورند خالد والجوهرة محمد وتايلور جونيس وبرايد كيندي.

وجاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبات الفحيص، ليتقدم (5-0) من سلتين خارج وداخل القوس للمحترفة كلاود والنجار، ثم تبادلت الجوهرة وأبو جبارة التسجيل من المسافة البعيدة، لتضيف بيل نقطتين للفحيص من رميتين حرتين، فيما كانت النجار تسجل سلة من "الفاست بريك" ردا على تصويبة بريتني من المسافة المتوسطة، ومع تبادل لاعبات الفريقين عملية التسجيل، حسم الفحيص الفترة الأولى لصالحه (17-12).

وكشر الفحيص عن أنيابه الهجومية في الفترة الثانية، فسجلت بيل وحداد سلتين من المسافة المتوسطة، مع سلة ثلاثية لتالا شحاتيت ونقطة من رمية حرة، ثم اضافت بيل وكلاود ثلاث سلات متتالية من الاختراق الهجومي، ليعزز الفحيص تقدمه في النتيجة الإجمالية (33-12)، ثم عادت بيل لتسجل من المسافة البعيدة، فيما كانت بريتني هودجيس تكسر صيام لاعبات العاصمة السعودي عن التسجيل مع انتصاف الفترة الثانية، لتسجل سلة من المسافة المتوسطة، لترد بيل بسلة من داخل القوس، ومع انتهاج مدرب الفحيص مبدأ المداورة بين لاعباته، تقدم "البلوز" في النصف الأول (46-21) بعدما حسم الفترة الثانية لصالحه (29-9)، فيما كانت زاره النجار تغادر اللقاء للإصابة.

ولم تتبدل الصورة كثيرا في النصف الثاني من اللقاء، الذي حسم الفحيص فترته الثالثة (22-9) ليعزز تقدمه في النتيجة الإجمالية (68-30)، وأظهرت "دكة بدلاء" الفحيص فاعليتها المطلوبة في الفترة الأخيرة من خلال الاعتماد على ماسه النوباني وزينة القراعين وفرح الشياب وتالا شحاتيت إلى جانب ذكرى شحاده، ليفوز "سماوي" الفحيص في النتيجة النهائية للمباراة بنتيجة (89-57) رغم خسارة لاعباته نتيجة الفترة الرابعة (21-27).

وبرزت الأميركية كريستين بيل في اللقاء من جانب لاعبات الفحيص بـ "الدبل دبل" مع تسجيلها 23 نقطة و11 متابعة و7 تمريرات و3 ستيل بفاعلية 32، تليها مواطنتها نتاشا كلاود بـ 9 نقاط و3 متابعات و6 تمريرات و2 بلوك شوت بفاعلية 17، فيما كانت تايلور جونيس المسجلة الأبرز للعاصمة السعودي بـ 21 نقطة و10 متابعات "الدبل دبل" و4 تمريرات و3 ستيل بفاعلية 12.

إصابة طفيفة للنجار

تعرضت لاعبة فريق الفحيص زاره النجار إلى التواء طفيف في الكاحل الأيمن خلال احتكاكها مع إحدى لاعبات العاصمة السعودي، حيث خضعت إلى فحوصات طبية أولية أثبتت حاجتها إلى فترة استراحة قصيرة.

ووفقا لمعالج الفريق أنس الجراجرة، فإن زاره النجار ستخضع إلى استراحة قصيرة، بانتظار تقييم إمكانية مشاركتها في مواجهة غاز الشمال العراقي.

ظهور مميز للحكمة خزنة

تواصل الحكمة الأردنية إلهام خزنة، إدارة مباريات بطولة كرة السلة، حيث كانت من الطاقم التحكيمي الذي أدار مباراة الثورة السوري والشارقة الإماراتي في اليوم الافتتاحي، إلى جانب إدارتها مباراة الثورة السوري والفتاة الكويتي، وبما يعكس ثقة الاتحاد العربي بقدرات وكفاءة الحكم الأردني.

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خسارة أولى لـ "طائرة" دي لاسال





استهل فريق دي لاسال مشواره في منافسات كرة الطائرة بدورة ألعاب الأندية العربية للسيدات، بالخسارة أمام فريق سلوى الصباح الكويتي بثلاثة أشواط دون مقابل، في لقاء جمعهما أمس بصالة نادي خورفكان الرياضي الثقافي، ضمن الدور التمهيدي.

وشهدت مباريات أمس، فوز فريق الشارقة الإماراتي على فريق تل درة السوري بثلاثة أشواط دون مقابل، علما بأن اليوم الأول من منافسات كرة الطائرة شهد فوز فريق بيبلوس اللبناني على فريق أكاد عنكاوا العراقي بثلاثة أشواط دون مقابل، فيما تغلب فريق سبورتنج المصري على فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك الإماراتي بنفس النتيجة (3-0).

ويلتقي دي لاسال نظيره فريق تل درة السوري بنفس الصالة عند الساعة 9 من صباح يوم غد، لحساب مباريات الجولة الثانية من الدور التمهيدي.