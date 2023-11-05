قطار "سلة الناشئين" ينطلق اليوم بمشاركة قياسية للأندية

خالد تيسير العميري

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عمان – تنطلق اليوم منافسات دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة للموسم 2023، وسط مشاركة قياسية لـ20 فريقا، يمثلون مختلف الأندية من محافظتي العاصمة والشمال، على أن تستمر البطولة حتى 15 آذار (مارس) من العام المقبل.ويقص فريقا شباب بشرى وكفر راكب شريط افتتاح منافسات البطولة عند الساعة 4 مساء في صالة الحسن للشباب بإربد، وتليها مواجهة غزة هاشم والأشرفية الساعة 5:30 مساء بالمكان، وذلك لحساب مباريات المجموعة الثالثة من فرق الشمال.وتبدأ يوم غد منافسات مجموعتي فرق العاصمة، حيث تحتضن صالة الأرثوذكسي مواجهتي الأرثوذكسي ونجوم الجبيهة الساعة 6 مساء، ونجوم الأرثوذكسي والأهلي الساعة 8 مساء، فيما تستضيف صالة الأمير حمزة مواجهتي الإنجليزية والجبيهة الساعة 5 مساء واتحاد عمان مع نجوم الأردن الساعة 6:30 مساء، وهي المباراة التي سيتم بثها عبر المنصات الرقمية لـ"الغد" بتعليق الزميل محمد ملص. وقسمت الفرق على أربع مجموعات، بواقع مجموعتين لفرق العاصمة ومثلها لفرق الشمال، حيث تضم المجموعة الأولى، فرق: (الأرثوذكسي ونجوم الجبيهة واتحاد عمان ونجوم الأردن ونجوم الإنجليزية والرياضي)، فيما تضم المجموعة الثانية، فرق: (الإنجليزية ونجوم الأرثوذكسي والأهلي والجبيهة ونجوم اتحاد عمان والمقاولون).وتضم المجموعة الثالثة، فرق: (شباب بشرى وغزة هاشم والأشرفية وكفر راكب)، فيما تضم المجموعة الرابعة، فرق: (كفريوبا والجليل وبيت ايدس ودير أبي سعيد)، بحيث تلعب كل مجموعة فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلتين (ذهاب وإياب).وتتأهل الفرق صاحبة الترتيب من 1-3 في كل مجموعة إلى المرحلة الثانية، بواقع 12 فريقا، سيتم توزيعها على مجموعتين، وتلعب كل مجموعة بنظام الدوري الكامل من مرحلتين، ويتأهل أول وثاني المجموعتين إلى المرحلة الثالثة، حيث ستلعب الفرق الأربعة المتأهلة فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلتين أيضا، لترتيب الفرق بشكل نهائي وتحديد طرفي النهائي والمركز الثالث.وفي المرحلة الرابعة النهائية، يلعب أول وثاني الترتيب سلسلة طويلة من 5 مباريات مفترضة، يحسمها ويفوز باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات، فيما يتنافس الفريقان صاحبا الترتيب الثالث والرابع في سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة يحسمها ويظفر بالميدالية البرونزية من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين.ومن الجدير بالذكر، أن فريق الأرثوذكسي يحمل لقب الموسم الماضي من دوري الناشئين، يليه فريقا الإنجليزية وشباب بشرى في المركزين الثاني والثالث تواليا.