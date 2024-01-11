قطر تبحث عن انطلاقة قوية أمام لبنان في الافتتاح

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الدوحة - يقص المنتخبان القطري "حامل اللقب" ولبنان، شريط افتتاح منافسات بطولة كأس آسيا 2023 عند الساعة السابعة من مساء اليوم في "ستاد لوسيل"، على أن يبدأ حفل افتتاح درة البطولات الآسيوية عند تمام الساعة الخامسة مساء.ويدخل المنتخب القطري "العنابي" اللقاء متسلحا بعاملي الأرض والجمهور بتواجد أكثر من 80 ألف متفرج من أنصاره في مدرجات ملعب لوسيل، الذي استضاف المباراة النهائية لكأس العالم الأخيرة قطر 2022 بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا.ويسعى المنتخب القطري أيضا لانطلاقة قوية في حملة الدفاع عن اللقب الآسيوي، الذي حققه قبل 4 أعوام في الإمارات 2019 وتحقيق فوز يعزز من فرصه مبكرا في انتزاع صدارة المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي طاجيكستان والصين.وأكد الإسباني ماركيز لوبيز، المدير الفني لمنتخب قطر، على أهمية ضربة البداية في أي بطولة مجمعة وضرورة تفادي أي نتائج سلبية، مستشهدا بخسارة الفريق القطري أمام إكوادوار في المباراة الافتتاحية لمونديال 2022، مما تسبب في خروجه مبكرا من الدور الأول.ويعتمد المنتخب القطري على عدد من العناصر البارزة في صفوفه، أمثال اللاعبين: حسن الهيدوس قائد المنتخب القطري البالغ من العمر 33 عاما والذي يتمتع بخبرات كبيرة بفضل خوضه 176 مباراة دولية مع منتخب بلاده.ويراهن أبطال آسيا أيضا في مشوارهم للدفاع عن اللقب على عناصر أخرى مثل أكرم عفيف، أفضل لاعب آسيوي في 2019 وثالث أفضل هداف للتشكيلة الحالية بتسجيله 26 هدفا في 96 مباراة دولية، وأمامه حسن الهيدوس 39 هدفا.ويعتلي الصدارة المعز علي مهاجم نادي الدحيل وهداف النسخة الماضية برصيد 9 أهداف والذي سجل 50 هدفا في 96 مباراة دولية بقميص المنتخب القطري.كما يحتفظ منتخب قطر في قوامه الحالي بعناصر أخرى أسهمت في تتويجه باللقب في 2019 مثل حارس المرمى سعد الشيب، ولاعب الوسط بوعلام خوخي بخلاف تواجد الظهير الأيمن القوي صاحب الأصول البرتغالية بيدرو ميجيل الذي خاض 90 مباراة دولية بقميص قطر.وستكون مباراة افتتاح كأس آسيا هي اللقاء رقم 40 للمنتخب القطري طوال تاريخ مشاركاته في البطولة، حيث لعب 39 مباراة وحقق 13 انتصارا مقابل 11 تعادلا و15 خسارة، وسجل لاعبوه 52 هدفا مقابل 47 هدفا في مرماه.وتعد مباراة قطر ولبنان أيضا نسخة مكررة من لقاء الفريقين في افتتاح مشوارهما بالمجموعة الخامسة في البطولة الأخيرة العام 2019، حيث فاز العنابي بهدفين دون رد سجلهما بسام الراوي والمعز علي.وشدد عبد العزيز حاتم لاعب منتخب قطر، قائلا: "المهمة صعبة، الكل ينظر إلينا على أننا أبطال القارة مما يزيد من صعوبة كل المباريات، لكن الضغوط جزء من كرة القدم وهدفنا واضح وهو الحفاظ على اللقب والفوز به للمرة الثانية على التوالي".بدوره، يطمع المونتنيجري ميودراج رادولوفيتش مدرب منتخب لبنان في تفجير مفاجأة مدوية خلال مباراة الافتتاح أمام حامل اللقب، سعيا لكسر حاجز الدور الأول الذي لم يتجاوزه المنتخب اللبناني في مشاركتيه السابقتين عندما استضاف البطولة في العام 2000 والنسخة الماضية في الإمارات العام 2019.ولعب منتخب لبنان 6 مباريات في مشواره السابق بكأس أمم آسيا، اكتفى بتحقيق فوز وحيد مقابل تعادلين وثلاث هزائم، وسجل لاعبوه 7 أهداف مقابل 12 هدفا في مرماه.ويبقى حارس المرمى مصطفى مطر مع المهاجم المخضرم حسن معتوق الهداف الحالي لمنتخب لبنان بتسجيله 23 هدفا في 116 مباراة دولية مع شريكيه في خط الهجوم سوني سعد وهلال الحلوة مع لاعب الوسط محمد حيدر، من أبرز دعائم المدير الفني رادولوفيتش.وقبل البطولة بأيام قليلة، اضطر المدير الفني لمنتخب لبنان لإجراء تعديل على قائمة الفريق باستدعاء خليل خميس مدافع فريق العهد بدلا من فيليكس ملكي بعد إصابة الأخير في حصة تدريبية قبل مباراة ودية أمام المنتخب السعودي أثناء التحضيرات الأخيرة لكأس أمم آسيا.وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي للمباراة الافتتاحية لبطولة كأس آسيا، حيث تم تعيين الإيراني علي رضا فغاني، الذي يعد أحد أشهر حكام المباريات الآسيوية، لإدارة مباراة قطر ولبنان.وتم تعيين الثنائي الأسترالي أنطون شيتينين وأشلي وارويك بيتشام كحكمين مساعدين، فيما سيكون الثنائي الكوري الجنوبي كو هيونج جين ويون جاي يول هما الحكم الرابع والحكم المساعد الاحتياطي على التوالي.وستكون الأسترالية إيفان شون روبرت هي حكم الفيديو المساعد (VAR)، بينما ستصبح مواطنتها كيت جاسيويتش أول حكمة على الإطلاق تشارك في مباراة في كأس آسيا عندما تتولى دورها كمساعد "فار".وفاز فغاني بجائزة أفضل حكم في قارة آسيا العامين 2016 و2018، علما بأنه بدأ مسيرته في التحكيم العام 1996، وحصل على الشارة الدولية العام 2008، وقد سجل حضوره بقوة في البطولات العالمية، حيث تم اختياره كحكم مساند في كأس العالم 2014 في البرازيل، ثم أدار أربع مباريات في كأس العالم 2018 في روسيا، من بينها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين بلجيكا وإنجلترا، قبل أن يدير مباراتين في كأس العالم 2022 في قطر.وشارك فغاني في إدارة مباريات كأس العالم للأندية 2013 و2015، ودورة الألعاب الأولمبية 2016 حيث أدار المباراة النهائية، وشارك في كأس القارات العام 2017 في روسيا، وعلى صعيد الأندية، أدار 66 مباراة في دوري أبطال آسيا، من بينها نهائي نسخة 2014.-(وكالات)