السبت 03 شباط 2024
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قطر تبلغ نصف نهائي كأس آسيا

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قطر تبلغ نصف نهائي كأس آسيا
بلغ المنتخب القطري نصف نهائي كأس آسيا بعد تجاوزه المنتخب الأوزبكي بفارق ركلات الترجيح (3-2) اضافة اعلان
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