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الأربعاء 07 شباط 2024
8:05 م
قطر تضرب موعدا مع النشامى في نهائي كأس آسيا
فرحة الهدف الثاني للمنتخب القطري
ضرب المنتخب القطري موعدا مع منتخبنا الوطني في نهائي كأس آسيا قطر 2023 بعد تغلبه على نظيره الإيراني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء نصف النهائي.
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