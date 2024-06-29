قطيشات: الفئات العمرية "أمل" الطائرة الأردنية وثقتنا كبيرة بـ"الناشئين" في البطولة العربية

مصطفى بالو

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عمان- أكد نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة، جهاد قطيشات أن استضافة البطولات العربية والإقليمية والمشاركات الخارجية، تهدف إلى تحقيق غايات فنية، مشيرا إلى أنها تأتي تنفيذا لخطة استراتيجية بعيدة المدى، ستجني المنتخبات الوطنية ثمارها في الوقت القريب، وذلك قبل أيام من استضافة البطولة العربية للناشئين تحت 17 سنة خلال الفترة 3-11 من تموز (يوليو) المقبل.وتابع: "عمدنا منذ سنوات عدة، إلى كسب ثقة الاتحادات العربية والإقليمية، في استضافة العديد من البطولات على صعيد الأندية والمنتخبات، والتي قصدنا من خلالها توفير أجواء احتكاكية تنافسية، من شأنها أن تساعد في رفع مستوى الأداء وتطور النتائج للجنسين، ضمن خطة وضعناها لغايات التطوير، بمباركة رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت فيصل، وتكاتف الجهود في مجلس إدارة الاتحاد كل بحسب عمله ولجنته، والأجهزة الفنية التي استقطبنا لها مدربين عرب على مستويات عالية، ولا سيما بوجود المدير الفني للمنتخبات الوطنية التونسي هيثم الوسلاتي، ومواطنه المدير الفني للفئات العمرية فاهم الحديدي، إلى جانب نخبة من المدربين الوطنيين في مختلف الفئات العمرية، من البراعم إلى الناشئين والشباب والرجال والسيدات".وأكمل قطيشات، "لدينا اجتماعات دورية مع الأجهزة الفنية، بهدف إلى تقييم العمل، والحمدلله نملك الرضا لما نصنعه في منتخبات الفئات العمرية، التي نعتبرها "أمل" الطائرة الأردنية للجنسين، فنحن نزرع على أسس علمية متينة، لنلحق بركب الدول العربية المتطورة، وبالتأكيد جني الثمار لن يكون وليد اللحظة، في الوقت الذي نجد فيه أن منتخب السيدات يقدم مستويات طيبة، ويحصد الإنجازات العربية والإقليمية، فيما ما تزال هناك فجوة على مستوى الرجال، وهنا لا نلوم اللاعبين لكن ظروف اللعبة في سنوات سابقة، وما أصابها من ركود وتراجع، فيما كانت الدول العربية تمضي إلى طريق التطور والإنجاز، فتولدت الفجوة التي نحاول ردمها من خلال إيلاء الفئات العمرية أهمية كبيرة، ضمن سياسة الإحلال والتجديد التي ستستمر لسنوات، وبعدها منتخبات الرجال ستتمكن الوقوف على منصات التتويج، ونحاول للمنافسة".وزاد: "مثلا منتخب الناشئين الحالي، الذي غاب عن المنافسات العربية لسنوات طويلة، ونعيده إلى أجوائها بالمنافسة والاحتكاك، ووفرنا له الاستعداد لأكثر من عام ونصف، وخاض تجربة تنافسية قبل أشهر عدة، في تصفيات غرب آسيا للناشئين في عُمان، وإن لم تكن النتائج مرضية إلى حد كبير، لكن قدم أداء ومستويات لافتة، نضعه حاليا في ركب المنافسة في البطولة العربية، إلى جانب منتخبات لها ثقلها العربي والقاري، ولا سيما السعودية، العراق، قطر، البحرين، الكويت، وليبيا، طبعا كلنا ثقة بالجهاز الفني واللاعبين، ونملك طموح المنافسة بحجم المنتخبات العربية المشاركة في البطولة".وحول تقييم المستوى العام لمنتخب الناشئين خلال الفترة الحالية، بعد فترة طويلة من الاستعداد والمشاركة الخارجية، قال قطيشات: "نطلع على شرح مفصل من المدير الفني للمنتخبات الوطنية الوسلاتي، والمدرب الوطني المسؤول حسين سويلم، ونتابع أدق التفاصيل الفنية، التي تؤكد تطور المستوى إلى حد كبير، خاصة بعد أننا وفرنا له أجواء استعدادية مثالية، من خلال المعسكر التدريبي المغلق في عمان، ثم المعسكر الخارجي في مصر، وخوضه مباريات احتكاكية قوية، ووقف بعد عودته في عمان في المحطة الودية، ولدينا الرضا الكبير بقدرته على مقارعة المنتخبات العربية، رغم أنها تسبقه في العمر التنافسي والإنجازات، والتقينا باللاعبين ووجدنا لديهم الحافز والحماس لتقديم مباريات قوية والمنافسة بقوة رغم صعوبة المنافسين".وعن منتخب الشباب ومشاركاته خلال الفترة المقبلة، أجاب قطيشات: "وبالمنظور نفسه الذي نتعامل به مع منتخب الناشئين، ننظر إلى منتخب الشباب، الذي يتطور مستواه ونتائجه من مشاركة إلى أخرى، وسيخوض غمار المنافسة في بطولة غرب آسيا التي ستقام في الإمارات خلال شهر آب (أغسطس) المقبل، وبالمناسبة هذه البطولة كنا سنستضيفها أيضا في عمان، إلا أن رغبة الزملاء في اتحاد غرب آسيا، وتبعا للعلاقة المتينة التي تربطنا بالاتحاد الإماراتي، وافقنا على رغبتهم في استضافة البطولة الإقليمية، وبالمفهوم العام نعتبر منتخبات البراعم للجنسين والناشئين والشباب، "أمل" الطائرة" الأردنية ولن ندخر جهدا في الاتحاد لتوفير اشكال الدعم والرعاية والاهتمام والمعسكرات، بما يضن تحليق "طائرة" الذكور في أجواء الإنجازات العربية والإقليمية".