 
السبت 29 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قطيشات: الفئات العمرية "أمل" الطائرة الأردنية وثقتنا كبيرة بـ"الناشئين" في البطولة العربية

1719671210925517300
نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات يتحدث إلى "الناشئين" في مباراة ودية مؤخرا-(من المصدر)
عمان- أكد نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة، جهاد قطيشات أن استضافة البطولات العربية والإقليمية والمشاركات الخارجية، تهدف إلى تحقيق غايات فنية، مشيرا إلى أنها تأتي تنفيذا لخطة استراتيجية بعيدة المدى، ستجني المنتخبات الوطنية ثمارها في الوقت القريب، وذلك قبل أيام من استضافة البطولة العربية للناشئين تحت 17 سنة خلال الفترة 3-11 من تموز (يوليو) المقبل.اضافة اعلان
وتابع: "عمدنا منذ سنوات عدة، إلى كسب ثقة الاتحادات العربية والإقليمية، في استضافة العديد من البطولات على صعيد الأندية والمنتخبات، والتي قصدنا من خلالها توفير أجواء احتكاكية تنافسية، من شأنها أن تساعد في رفع مستوى الأداء وتطور النتائج للجنسين، ضمن خطة وضعناها لغايات التطوير، بمباركة رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت فيصل، وتكاتف الجهود في مجلس إدارة الاتحاد كل بحسب عمله ولجنته، والأجهزة الفنية التي استقطبنا لها مدربين عرب على مستويات عالية، ولا سيما بوجود المدير الفني للمنتخبات الوطنية التونسي هيثم الوسلاتي، ومواطنه المدير الفني للفئات العمرية فاهم الحديدي، إلى جانب نخبة من المدربين الوطنيين في مختلف الفئات العمرية، من البراعم إلى الناشئين والشباب والرجال والسيدات".
وأكمل قطيشات، "لدينا اجتماعات دورية مع الأجهزة الفنية، بهدف إلى تقييم العمل، والحمدلله نملك الرضا لما نصنعه في منتخبات الفئات العمرية، التي نعتبرها "أمل" الطائرة الأردنية للجنسين، فنحن نزرع على أسس علمية متينة، لنلحق بركب الدول العربية المتطورة، وبالتأكيد جني الثمار لن يكون وليد اللحظة، في الوقت الذي نجد فيه أن منتخب السيدات يقدم مستويات طيبة، ويحصد الإنجازات العربية والإقليمية، فيما ما تزال هناك فجوة على مستوى الرجال، وهنا لا نلوم اللاعبين لكن ظروف اللعبة في سنوات سابقة، وما أصابها من ركود وتراجع، فيما كانت الدول العربية تمضي إلى طريق التطور والإنجاز، فتولدت الفجوة التي نحاول ردمها من خلال إيلاء الفئات العمرية أهمية كبيرة، ضمن سياسة الإحلال والتجديد التي ستستمر لسنوات، وبعدها منتخبات الرجال ستتمكن الوقوف على منصات التتويج، ونحاول للمنافسة".
وزاد: "مثلا منتخب الناشئين الحالي، الذي غاب عن المنافسات العربية لسنوات طويلة، ونعيده إلى أجوائها بالمنافسة والاحتكاك، ووفرنا له الاستعداد لأكثر من عام ونصف، وخاض تجربة تنافسية قبل أشهر عدة، في تصفيات غرب آسيا للناشئين في عُمان، وإن لم تكن النتائج مرضية إلى حد كبير، لكن قدم أداء ومستويات لافتة، نضعه حاليا في ركب المنافسة في البطولة العربية، إلى جانب منتخبات لها ثقلها العربي والقاري، ولا سيما السعودية، العراق، قطر، البحرين، الكويت، وليبيا، طبعا كلنا ثقة بالجهاز الفني واللاعبين، ونملك طموح المنافسة بحجم المنتخبات العربية المشاركة في البطولة".
وحول تقييم المستوى العام لمنتخب الناشئين خلال الفترة الحالية، بعد فترة طويلة من الاستعداد والمشاركة الخارجية، قال قطيشات: "نطلع على شرح مفصل من المدير الفني للمنتخبات الوطنية الوسلاتي، والمدرب الوطني المسؤول حسين سويلم، ونتابع أدق التفاصيل الفنية، التي تؤكد تطور المستوى إلى حد كبير، خاصة بعد أننا وفرنا له أجواء استعدادية مثالية، من خلال المعسكر التدريبي المغلق في عمان، ثم المعسكر الخارجي في مصر، وخوضه مباريات احتكاكية قوية، ووقف بعد عودته في عمان في المحطة الودية، ولدينا الرضا الكبير بقدرته على مقارعة المنتخبات العربية، رغم أنها تسبقه في العمر التنافسي والإنجازات، والتقينا باللاعبين ووجدنا لديهم الحافز والحماس لتقديم مباريات قوية والمنافسة بقوة رغم صعوبة المنافسين".
وعن منتخب الشباب ومشاركاته خلال الفترة المقبلة، أجاب قطيشات: "وبالمنظور نفسه الذي نتعامل به مع منتخب الناشئين، ننظر إلى منتخب الشباب، الذي يتطور مستواه ونتائجه من مشاركة إلى أخرى، وسيخوض غمار المنافسة في بطولة غرب آسيا التي ستقام في الإمارات خلال شهر آب (أغسطس) المقبل، وبالمناسبة هذه البطولة كنا سنستضيفها أيضا في عمان، إلا أن رغبة الزملاء في اتحاد غرب آسيا، وتبعا للعلاقة المتينة التي تربطنا بالاتحاد الإماراتي، وافقنا على رغبتهم في استضافة البطولة الإقليمية، وبالمفهوم العام نعتبر منتخبات البراعم للجنسين والناشئين والشباب، "أمل" الطائرة" الأردنية ولن ندخر جهدا في الاتحاد لتوفير اشكال الدعم والرعاية والاهتمام والمعسكرات، بما يضن تحليق "طائرة" الذكور في أجواء الإنجازات العربية والإقليمية".
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
GRQb1_7XoAAIqTd

سويسرا تقصي إيطاليا حاملة اللقب وتبلغ ربع النهائي

منذ 37 دقيقة
1719696192476379900

سويسرا تجرد إيطاليا من هيبتها بثنائية نظيفة في ثمن النهائي

منذ 41 دقيقة
العلم السعودي

السعودية تطلب من رعاياها مغادرة لبنان فورا

منذ1 ساعة
1719666468995349100

جبارة تعزز صفوف الاتحاد قبل منافسات دوري أبطال آسيا

منذ1 ساعة
1719664104105294400

فرق بيلا و"رم" وبترا تواجه أرابيلا وفيلادلفيا وجراسا بـ "سلة" دوري اللعيبة

منذ1 ساعة
WhatsApp Image 2024-06-29 at 21.21.44

الوحدات يحتفظ بكأس الأردن ويحرم الحسين إربد من الثنائية

منذ1 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

كلام حساس عن ملف الضفة الغربية

ماهر أبو طير |اليوم

قيمة الإنسان تحددها ديناميات القوة.. (3)

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الإصلاح الاقتصادي

سلامة الدرعاوي |اليوم

عيون لا تنام في مواجهة خلايا نائمة

نضال المجالي |اليوم

الانتقال الكبير: السياسة النقدية مرساة الاقتصاد الوطني (2-2)

رعد التل |اليوم

بيع التقسيط في الفلسفة المالية الإسلامية

غسان الطالب |اليوم
ترجمات
الأستاذ والمؤرخ اليهودي آفي شلايم - (أرشيفية)

البكاء على بابل.. حوار مع آفي شلايم

ترجمات | منذ2 ساعة
ترامب

كيف سيبدو النظام الدولي إذا تحقق نهج "أميركا أولا"؟

ترجمات |28 حزيران 2024
شاب فلسطيني يرشق القوات الإسرائيلية بالحجارة أثناء اقتحامها مخيم الفارعة قرب طوباس في الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

صفحات من كتاب: ما تفعله فلسطين بالعالم

ترجمات |26 حزيران 2024
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يستقبل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تل أبيب، 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (أرشيفية)

سيطرة إسرائيل على أميركا تزداد قوة فحسب

ترجمات |26 حزيران 2024
جندي إسرائيلي يفحص صورة أثناء تفقد الممتلكات الشخصية في منزل أصابه صاروخ أطلقه حزب الله اللبناني - (المصدر)

ما الذي قد تبدو عليه الحرب بين إسرائيل وحزب الله؟

ترجمات |25 حزيران 2024
"فلسطين ستكون حرة من البحر إلى النهر"، لوحة ضمن حملة المناصرة العالمية لفلسطين - (المصدر)

‏تسليط الضوء على غزة‏

ترجمات |25 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج- الدايت

الدايت

قاعد 28 حزيران 2024

14 copy

الديمقراطية 27 حزيران 2024

5dd9fd5b-0e97-4afe-a0f5-8fbe8c42990d copy

تعرفة الكهرباء 26 حزيران 2024

حمزة حجاج- تعرفة الكهرباء

رحم الله شهداء الوطن والعطاء.. 25 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

البحث عن 21 ألف طفل مفقودين في غزة! 24 حزيران 2024

4177e167-5349-4358-9722-7dbb38e23c57 copy
 