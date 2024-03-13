الخميس 14 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قطيشات: عضوية الأميرة آية في الاتحاد الآسيوي غير مسبوقة.. ومدير فني لمنتخبات الواعدين

1710326984504792100
رئيسة اتحاد "الطائرة" سمو الأميرة آية بنت فيصل ونائبها جهاد قطيشات خلال مشاركتهما في اجتماعات الآسيوي مؤخرا-الغد)
عمان- أكد نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، أن حصول رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت فيصل على عضوية الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة، يعد إنجازا تاريخيا وغير مسبوق على  صعيد الكرة الطائرة الأردنية، مشيرا إلى أنه يأتي تأكيدا لخطوات سمو الأميرة الناجحة في تطوير الكرة الطائرة الأردنية، وتوجيهات سموها التي عززت من مكانة اتحاد الكرة الطائرة المحلي، ونجاحه في تنفيذ أجندة ونشاطات اتحادات غرب آسيا والعربية في المنطقة، وتماشيا مع النجاح الكبير الذي حققه الاتحاد في استضافة العديد من البطولات الإقليمية والعربية، وتصديه لاستضافة العديد من البطولات العربية والإقليمية خلال الفترة المقبلة- على حد تعبير قطيشات".اضافة اعلان
وأضاف قطيشات في حديثه لـ"الغد": "تقدمت رئيسة اتحاد الكرة الطائرة سمو الأميرة آية بنت فيصل إلى عضوية الاتحاد الآسيوي، بعد أن وقع عليها اختيار اتحاد غرب آسيا وإجماعه، تبعا للخبرات الرياضية الكبيرة التي تمتلكها سموها، وهي التي تحظى باحترام ومحبة اتحادات القارة الآسيوية كافة، ولعل هذا المكسب الذي يعد من أهم مكاسب الطائرة الأردنية على مر تاريخ اللعبة، ومن شأنه أن يصب في مصلحة كرة الطائرة الأردنية، ويدفعنا نحو المزيد من الاجتهاد ووضع الخطط التي من شانها أن تدفع خطواتنا المتسارعة في اتحاد اللعبة، لمواكبة التطور في المستويات والنتائج إقليميا وقاريا ودوليا على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية".
وتابع قطيشات: "ومن شأن المكسب الإداري لسمو الأميرة في عضوية الاتحاد الآسيوي، والذي يحظى بمباركة الاتحادين الدولي وآسيا بتواجد مندوبين يمثلانهما في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا مؤخرا من الدوحة، من شانه أن يفتح لنا آفاقا جديدة، من العلاقات قاريا ودوليا، ويدفعنا نحو إنجاز العديد من الخطط، وتبادل الخبرات الدولية والقارية بما يدفع خطواتنا المتسارعة نحو اللحاق بركب الدول المتطورة في اللعبة، والاستفادة من تجاربها بما يخص المنتخبات الوطنية ومشاركاتها البطولات الإقليمية والقارية، والاستفادة من برامج التطوير التي تخص عمل المدربين والحكام، وتوطيد العلاقات بين الاتحاد الأردني والاتحادات الآسيوية المتقدمة والمتطورة باللعبة، وإبرام العديد من الاتفاقيات المشتركة التي تهدف بالدرجة الأولى إلى تطوير اللعبة في الأردن". 
وحول ما يتوارد من أخبار عن نية اتحاد الكرة الطائرة بالتعاقد مع مدير فني للواعدين، أجاب قطيشات: "نعم قطعنا خطوة كبيرة بهذا الاتجاه، وخاطبنا اللجنة الأولمبية بهذا الخصوص، وتواصلنا مع المدربين المتميزين في مضمار تدريب الفئات العمرية، من أصحاب الإنجازات والتاريخ الطويل، وسيكون على الأغلب تونسيا، والذي سيعمل تحت مسؤولية المدير الفني للمنتخبات الوطنية التونسي هيثم الوسلاتي، وأن جميع الخطوات تلتقي نحو هدف التطوير ورفع كفاءة المنتخبات الوطنية، وقدرتها على الحضور والتحليق بقوة في أجواء المشاركات العربية والقارية والإقليمية".
وتابع: "وتأتي أهمية التعاقد مع مدير فني تونسي للفئات العمرية، مع بدء العد التنازلي لاسستضافة اتحاد الكرة الطائرة، لبطولة غرب آسيا للناشئين والشباب خلال الفترة المقبلة، ولدينا خامات طيبة، ومجموعة مميزة من المدربين الوطنيين، ونريد أن نوسع دائرة الاهتمام والرعاية، لنستفيد من المدرسة التدريبية التونسية في الكرة الطائرة، حيث ننظر إلى هذه الأجيال الواعدة من الجنسين، باعتبارها منتخبات الأمل والمستقبل للطائرة الأردنية، في الوقت الذي يواصل فيه الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية بقيادة الوسلاتي، ومشاركة العديد من المدربين الوطنيين، إعداد المنتخبات الوطنية على صعيد الرجال والسيدات والشباب والشابات والناشئين والنائشات والواعدين والواعدات، وكذلك منتخبات الطائرة الشاطئية للرجال والسيدات، في ظل المشاركات الواسعة خلال المرحلة المقبلة، خارجيا واستضافات محلية، ونطمح إلى تحقيق نتائج مميزة للطائرة الأردنية". 
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
430107838_1419282398726865_2038439100150437610_n

المنتخب الأولمبي يدخل معسكرا ويكثف تحضيراته لغرب آسيا

منذ 45 دقيقة
1710328289284883100

"النشامى" يبدأ معسكرا داخليا.. وتساؤلات بشأن فتوى الإفطار أمام باكستان

منذ1 ساعة
1710331766485115900

عقوبة مالية على التعمري و"شرارة" بعد نهائي كأس آسيا

منذ1 ساعة
كرة السلة - تعبيرية

بطولة "SD13".. تحفيز لأندية كرة السلة على تأسيس فرق للسيدات

منذ1 ساعة
1710321451234512000

"المصارعة" يتسلح بالضامن في سباق التأهيل الأولمبي.. وصعوبات تواجه شاميل

منذ1 ساعة
1710324151374612800

الترك.. مدرب وطني يحيي طقوس رمضان في أميركا ويرصد تفاصيل الكرة الأردنية

منذ1 ساعة
افكار و مواقف

الميناء..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

رمضان شاهد على القهر

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

قلق مشروع

سلامة الدرعاوي |اليوم

تنظيم السلوك الإنفاقي في رمضان

رعد التل |اليوم

تنمية المحافظات.. من جديد

سميح المعايطة |اليوم

عن سؤال الوزير شحادة: من هو الرئيس القادم؟

مالك العثامنة |اليوم

نساء الأرض وبشائر النور

وفاء الخضراء |اليوم
ترجمات
السياسي البريطاني صادق خان، رئيس بلدية لندن - (أرشيفية)

العنصرية المؤسسية حقيقة مقلقة في بريطانيا

ترجمات | منذ1 ساعة
إسرائيليون يتظاهرون في تل أبيب مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

على إسرائيل أن تقرر إلى أين تذهب - ومَن يقودها إلى هناك

ترجمات | منذ1 ساعة
مجموعة من قادة أوروبا على هامش قمة للاتحاد الأوروبي – (أرشيفية) ‏

‏التراجع المدهش في قيادة الشمال العالمي‏

ترجمات |12 آذار 2024
‏السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة غرينفيلد تصوت بالنقض على قرار لوقف إطلاق النار في غزة، 20 شباط (فبراير) 2024 - (أرشيفية)‏

‏لإنقاذ إسرائيل، أميركا تدمر النظام الدولي الذي بنته ذات مرة

ترجمات |12 آذار 2024
دودنالد ترامب

الحظ يحالف ترامب من جديد

ترجمات |12 آذار 2024
جندي إسرائيلي مع ذخائر مدفعية من صناعة أميركية - (أرشيفية)

شركاء في الجريمة؟

ترجمات |11 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج -مجاملات رمضانية

مجاملات رمضانية

حلاوتك يا رمضان 12 آذار 2024

حمزة حجاج - حلاوتك يا رمضان

الإنزالات الجوية الأردنية على غزة في رمضان 11 آذار 2024

hajjaj

رمضان كريم 11 آذار 2024

رمضان كريم- كاريكاتير حمزة حجاج

رمضان 10 آذار 2024

hajjaj copy

آخر الشهر 09 آذار 2024

hajjah copy
 
 