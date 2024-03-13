قطيشات: عضوية الأميرة آية في الاتحاد الآسيوي غير مسبوقة.. ومدير فني لمنتخبات الواعدين

مصطفى بالو

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عمان- أكد نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، أن حصول رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت فيصل على عضوية الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة، يعد إنجازا تاريخيا وغير مسبوق على صعيد الكرة الطائرة الأردنية، مشيرا إلى أنه يأتي تأكيدا لخطوات سمو الأميرة الناجحة في تطوير الكرة الطائرة الأردنية، وتوجيهات سموها التي عززت من مكانة اتحاد الكرة الطائرة المحلي، ونجاحه في تنفيذ أجندة ونشاطات اتحادات غرب آسيا والعربية في المنطقة، وتماشيا مع النجاح الكبير الذي حققه الاتحاد في استضافة العديد من البطولات الإقليمية والعربية، وتصديه لاستضافة العديد من البطولات العربية والإقليمية خلال الفترة المقبلة- على حد تعبير قطيشات".وأضاف قطيشات في حديثه لـ"الغد": "تقدمت رئيسة اتحاد الكرة الطائرة سمو الأميرة آية بنت فيصل إلى عضوية الاتحاد الآسيوي، بعد أن وقع عليها اختيار اتحاد غرب آسيا وإجماعه، تبعا للخبرات الرياضية الكبيرة التي تمتلكها سموها، وهي التي تحظى باحترام ومحبة اتحادات القارة الآسيوية كافة، ولعل هذا المكسب الذي يعد من أهم مكاسب الطائرة الأردنية على مر تاريخ اللعبة، ومن شأنه أن يصب في مصلحة كرة الطائرة الأردنية، ويدفعنا نحو المزيد من الاجتهاد ووضع الخطط التي من شانها أن تدفع خطواتنا المتسارعة في اتحاد اللعبة، لمواكبة التطور في المستويات والنتائج إقليميا وقاريا ودوليا على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية".وتابع قطيشات: "ومن شأن المكسب الإداري لسمو الأميرة في عضوية الاتحاد الآسيوي، والذي يحظى بمباركة الاتحادين الدولي وآسيا بتواجد مندوبين يمثلانهما في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا مؤخرا من الدوحة، من شانه أن يفتح لنا آفاقا جديدة، من العلاقات قاريا ودوليا، ويدفعنا نحو إنجاز العديد من الخطط، وتبادل الخبرات الدولية والقارية بما يدفع خطواتنا المتسارعة نحو اللحاق بركب الدول المتطورة في اللعبة، والاستفادة من تجاربها بما يخص المنتخبات الوطنية ومشاركاتها البطولات الإقليمية والقارية، والاستفادة من برامج التطوير التي تخص عمل المدربين والحكام، وتوطيد العلاقات بين الاتحاد الأردني والاتحادات الآسيوية المتقدمة والمتطورة باللعبة، وإبرام العديد من الاتفاقيات المشتركة التي تهدف بالدرجة الأولى إلى تطوير اللعبة في الأردن".وحول ما يتوارد من أخبار عن نية اتحاد الكرة الطائرة بالتعاقد مع مدير فني للواعدين، أجاب قطيشات: "نعم قطعنا خطوة كبيرة بهذا الاتجاه، وخاطبنا اللجنة الأولمبية بهذا الخصوص، وتواصلنا مع المدربين المتميزين في مضمار تدريب الفئات العمرية، من أصحاب الإنجازات والتاريخ الطويل، وسيكون على الأغلب تونسيا، والذي سيعمل تحت مسؤولية المدير الفني للمنتخبات الوطنية التونسي هيثم الوسلاتي، وأن جميع الخطوات تلتقي نحو هدف التطوير ورفع كفاءة المنتخبات الوطنية، وقدرتها على الحضور والتحليق بقوة في أجواء المشاركات العربية والقارية والإقليمية".وتابع: "وتأتي أهمية التعاقد مع مدير فني تونسي للفئات العمرية، مع بدء العد التنازلي لاسستضافة اتحاد الكرة الطائرة، لبطولة غرب آسيا للناشئين والشباب خلال الفترة المقبلة، ولدينا خامات طيبة، ومجموعة مميزة من المدربين الوطنيين، ونريد أن نوسع دائرة الاهتمام والرعاية، لنستفيد من المدرسة التدريبية التونسية في الكرة الطائرة، حيث ننظر إلى هذه الأجيال الواعدة من الجنسين، باعتبارها منتخبات الأمل والمستقبل للطائرة الأردنية، في الوقت الذي يواصل فيه الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية بقيادة الوسلاتي، ومشاركة العديد من المدربين الوطنيين، إعداد المنتخبات الوطنية على صعيد الرجال والسيدات والشباب والشابات والناشئين والنائشات والواعدين والواعدات، وكذلك منتخبات الطائرة الشاطئية للرجال والسيدات، في ظل المشاركات الواسعة خلال المرحلة المقبلة، خارجيا واستضافات محلية، ونطمح إلى تحقيق نتائج مميزة للطائرة الأردنية".