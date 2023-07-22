قطيشات: مشاركتنا محدودة.. وتعديل متوقع على موعد المنافسات

خالد تيسير العميري

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عمان – كشف اتحاد المصارعة، عن إقامة بطولة العالم تحت 20 عاما (ذكور وإناث) في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب "المدينة الرياضية"، وذلك بعد قرار المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للعبة بسحب ملف الاستضافة من بولندا.وكان من المقرر أن تحتضن العاصمة البولندية وارسو فعاليات البطولة في الفترة من 14 إلى 20 آب (أغسطس) المقبل، لكن عدم التزام بولندا بلوائح الاتحاد الدولي، والتي تتطلب من الجهة المنظمة ضمان المشاركة المتساوية لجميع الرياضيين، بعيدا عن التمييز على أساس جواز السفر أو أي معايير أخرى، دفع الاتحاد الدولي للنظر في العروض المقدمة من تركيا واليونان وألبانيا والأردن.وشكل النجاح التنظيمي الكبير لاتحاد المصارعة، بعد حصوله على درجة تقييم كاملة وتاريخية في تاريخ استضافة البطولات الآسيوية، عاملا مساعدا في اختيار الاتحاد الدولي للأردن من أجل إسناد ملف الاستضافة له، بعد تقديم اتحاد اللعبة ضمانات تضمن رفاهية الرياضيين المشاركين وإصدار التأشيرات للوفود كافة.ويتوقع أن يشهد موعد البطولة تعديلا طفيفا من الاتحاد الدولي للمصارعة، خصوصا وأن بطولة العالم ستقام على ثلاثة أبسطة بدلا من أربعة، بسبب طبيعة الصالات الرياضية الموجودة في الأردن، علما بأن الاتحاد الدولي فتح الباب بصورة استثنائية أمام الدول الـ41 المشاركة في بطولة العالم لتعديل قائمة لاعبيها يوم 28 تموز (يوليو) المقبل، حيث يتوقع أن يشارك نحو 750 لاعبا ولاعبة.وفتح م. عبدالله قطيشات نائب رئيس اتحاد المصارعة والناطق الإعلامي، الباب أمام المشاركة بعدد محدود من اللاعبين في بطولة العالم، ودون تحمل اتحاد اللعبة أي تكاليف لكونه الجهة المضيفة، وذلك بهدف إكساب اللاعبين خبرة الوقوف على البساط ومواجهة أبطال اللعبة في فئتهم، لتطوير مهاراتهم.ويرى قطيشات، أن الأصداء الإيجابية التي أوصلها ممثل الاتحاد الدولي للمصارعة والرئيس السابق للاتحادين العربي والقطري زامل الشهراني، ورئيس الاتحاد العربي محمد كمال بوعزيز، إلى رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة، الصربي نيناد لا لوفيتش، ساهمت في تكوين انطباع ايجابي عن الأردن، وعززت من حظوظه في الاستضافة.ولم يخف قطيشات في حديثه لـ "الغد"، تلقي الاتحاد توصيات من ممثلي الاتحاد الآسيوي، حول مدى حاجته للإستعانة بأشخاص فنيين لمساعدة المدربين واللاعبين على التطور وتعزيز خبراتهم، مشيرا: "نريد الاستثمار بمدربينا وتطويرهم، ثقتنا كبيرة بهم، لكن وجود خطة استراتيجية للمستقبل أمر مهم للحفاظ على اللعبة".ولدى سؤاله عن تقييمه للمشاركة الأردنية الأخيرة في البطولة الآسيوية للشباب والناشئين وغياب لاعبي المنتخب الوطني بمختلف الأوزان عن اعتلاء منصات التتويج، أجاب: "نتائج لاعبينا لم تكن مفاجئة بالنسبة لنا، تركيزنا ينصب اليوم على نشر اللعبة وتوسيع القاعدة وزيادة الاحتكاك والتطوير، ولسنا في مرحلة تحقيق النتائج والصعود لمنصات التتويج، المشاركة الآسيوية تشكل جزءا من برنامج الإعداد لمجموعة كبيرة من اللاعبين، بعدما منحنا الفرصة لنحو 40 لاعبا للمشاركة".واستطرد: "المدربون واللاعبون يبذلون جهودا كبيرة في اللعبة، ونحتاج إلى خطة طويلة تمتد لأكثر من عامين من أجل تجهيز اللاعبين للمنافسة في البطولات الآسيوية"، كاشفا أن مشاركة نحو 13 حكما أردنيا من إجمالي 61 حكما ممن شاركوا في إدارة فعاليات البطولة القارية، ساهم في تقدمهم درجات إضافية بتصنيف الحكام.