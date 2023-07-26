الخميس 27 تموز 2023
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هل تلعب محترفتا دي لاسال والنصر في سوبر "طائرة" السيدات؟

قطيشات يؤكد تواصل الاتصالات مع "الدولي" لتسجيل "الأجنبيات"

جانب من لقاء دي لاسال والنصر في إحدى مسابقات “طائرة” السيدات بالموسم الماضي-(الغد)
جانب من لقاء دي لاسال والنصر في إحدى مسابقات “طائرة” السيدات بالموسم الماضي-(الغد)
عمان- أكد نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، أن محترفتي دي لاسال والنصر ستلعبان بنسبة كبيرة في مباراة كأس السوبر، والتي ستقام بعد غد، عند الساعة 6 في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، مشيرا إلى انه تم تأجيل مسابقة كأس الأميرة آية إلى بعد 16 آب (أغسطس) المقبل، وهو الموعد الذي سيفتح فيه الاتحاد الدولي باب الانتقالات بشكل رسمي أمام أندية السيدات في الموسم 2023.اضافة اعلان
وحول أساس المشكلة في تسجيل الناديين لمحترفتيهما قبل مباراة “السوبر” أجاب قطيشات: “الاتحاد الدولي يغلق باب الانتقالات الدولية خلال الفترة من 5 مايو (آيار) إلى 5 تشرين الأول، والتي يمنع فيها إقامة بطولات الاتحادات الوطنية المنطوية تحت لوائه، باعتباره مخصصا لإقامة البطولات الدولية، والذي يمنع فيه القيد والتسجيل، ومنح بطاقات الانتقال للمحترفين، ويمنح الاستثناء للاتحادات التي لا تشارك في بطولات دولية، وفق مخاطبات مسبقة بهذا الخصوص”.
وتابع :”في تلك الفترة يكون باب الانتقالات مغلقا، وفق “ السيستم” الدولي، والحصول على شهادة الانتقال صعبة، وكان من المفترض بالأندية النسوية، انها تعاملت مع قرار سماحنا باستقطاب المحترفات الذي صدر بشكل رسمي مطلع العام الحالي، وتعاقدوا مع المحترفات وفقا لعقد في المدة المحددة للبطولات، وباشروا في إجراءات التسجيل والحصول على البطاقة الدولية قبل اغلاق باب الانتقالات، ما كان يسهل في عملية تسجيل المحترفات”.
وعن الوضع النهائي لمحترفتي دي لاسال والنصر وامكانية مشاركتهما في “السوبر”، أجاب قطيشات: “ستكون مشاركتهما بنسبة كبيرة، وفقا لنتائج الاتصالات التي اجريتها مع الاتحاد الدولي، وإصدار بطاقات انتقال دولية وتسجيلهن بالفترة المحددة من الدولي قبل 30 تموز (يوليو) الحالي، ما يسمح بتقييدهما بشكل رسمي ومشاركة فريقيهما، ومن ثم سيتم تقييدهما من جديد مع فتح “السيستم” في 16 آب “أغسطس” المقبل بشكل نهائي لمواصلة مشاركة فريقهما في بطولة كأس الأميرة آية، ودوري السيدات المزمع إقامتها بعد ذلك التاريخ”.
النصر: جاهزون لكافة الاحتمالات
من جانبه، قال المدير الفني لفريق النصر علي منكو، أن فريقه جاهز للتعامل مع كافة الاحتمالات، ولو كان القرار يقضي بلعب الفريقين مباراة “السوبر” من دون محترفات، وانطلق في ذلك في ثقتي بلاعبات الفريق المميزات، بدليل وجود غالبية الأسماء الشابة والخبيرة ضمن تشكيلة المنتخب الوطني الحاصل على برونزية السيدات في منافسات الدورة العربية بالجزائر مؤخرا”.
وتابع: “قمنا باستقطاب المحترفة اللبنانية ميرنا شيخو، لاعبة المنتخب اللبناني الذي شاركته الظفر بلقب بطولة غرب آسيا التي أقيمت في عمان العام الماضي، وحصلت على أفضل لاعبة في تلك البطولة، حيث التحقت بالتدريبات ومن شأنها أن تشكل إضافة نوعية للفريق، بإنسجامها مع لاعبات الفريق، ويدفعن طموحات النصر نحو المنافسة على “ثلاثية” ألقاب الموسم”.
وحول مدى تأثر فريق النصر فنيا في حال لم تشارك المحترفة شيخو، رد منكو: “ ليس لدينا في فريق النصر اي مشكلة لو كان القرار في لعب “السوبر” من دون محترفات، وكما لدي مجموعة منسجمة من اللاعبات، وننطلق من قاعدة صلبة من الناشئات والشابات، وأجد ذلك من شأنه أن يظهر المستوى الحقيقي للاعبات المحليات، ويخلق اجواء تنافسية إضافية سواء بالفريق الواحد، او الفريقين المتنافسين، ما يزيد من جمالية وحدة التنافس باللقاء، ويصب في مصلحة “طائرة” السيدات، خاصة وان لاعبات الفريقين يشكلن عماد المنتخب الوطني للسيدات”.
ويذكر أن فريق النصر يضم رهف حيمور، رند حيمور، رغد حيمور، تمارا حازم، تمارا الحسنات، تالا أبوزيد، تالا أبوشريحة، تسنيم داوود، سندس صافي، ليليا محمد، فرح العطعوط، داليا وادي، شادية العواملة، إلى جانب المحترفة اللبنانية ميرنا شيخو.
دي لاسال: ندعم خطوات “الاتحاد”
على صعيد متصل، قال نائب رئيس نادي دي لاسال عبدالحكيم العصايرة: “ندعم خطوات اتحاد الكرة الطائرة، ويهمنا نجاح برامجه وأجندته، سواء لعبت لاعبتنا المحترفة البرازيلية ماي دي سيلفا أو لم تلعب بـ”السوبر”، وبحسب اتصالاتنا المكثفة مع مجلس إدارة اتحاد اللعبة، نتوقع ان تحل المشكلة وتشارك المحترفتان في فريقنا أو منافسنا الذي نحترمه وطموحه فريق النصر”.
وتابع: “لدينا ثقة كبيرة بالجهاز الفني والإداري والفني ولاعبات فريقنا، ونحن في مجلس إدارة النادي برئاسة د.ليث مبيضين، وفرنا اجواء الاستعداد والدعم للفريق الذي باشر التدريبات بهمة واقتدار، ويملك لاعبات مميزات على مستوى الخبرة والشابات، وهو الفريق المهيمن على ألقاب الطائرة المحلية، وإن فقد لقب كأس الاميرة آية بالموسم الماضي، إلا ان ينظر نحو الاحتفاظ بلقبي السوبر والدوري واسترداد لقب كأس الأميرة آية، ولا مانع لدينا من خوض “السوبر” من دون اللاعبة المحترفة دي سيلفا، ونعتبرها مباراة ودية استعدادية للموسم 2023 دون استثناء اهمية اللقب الذي سبق وأن ظفر به الفريق في 5 مناسبات سابقة”.
ويذكر أن فريق دي لاسال، يضم كلا من تالا فحماوي، نانسي عياش، رهف أبوالليل، زينة الطاهر، آية شنك، رؤى سعيفان، يارا البشتاوي، رهف عدوي، غنا عساف ونانسي صافي”.
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