الإثنين 09 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

قطيشات يستقيل من الفيصلي احتجاجا على غياب العمل المؤسسي

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شعار النادي الفيصلي
عمان - الغد قدم عضو مجلس إدارة النادي الفيصلي أحمد قطيشات استقالته من منصبه احتجاجا على غياب العمل المؤسسي في النادي. 

وارسل قطيشات مساء اليوم استقالة رسمية للفيصلي شارحا فيها الكثير من التفاصيل. اضافة اعلان

وحصلت الغد على نسخة من الاستقالة




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