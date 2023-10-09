قطيشات يستقيل من الفيصلي احتجاجا على غياب العمل المؤسسي

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عمان - الغد قدم عضو مجلس إدارة النادي الفيصلي أحمد قطيشات استقالته من منصبه احتجاجا على غياب العمل المؤسسي في النادي.وارسل قطيشات مساء اليوم استقالة رسمية للفيصلي شارحا فيها الكثير من التفاصيل.وحصلت الغد على نسخة من الاستقالة