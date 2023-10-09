الإثنين 09 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
الرياضة
الرياضة
الإثنين 09 تشرين الأول 2023
7:50 م
قطيشات يستقيل من الفيصلي احتجاجا على غياب العمل المؤسسي
شعار النادي الفيصلي
عمان - الغد قدم عضو مجلس إدارة النادي الفيصلي أحمد قطيشات استقالته من منصبه احتجاجا على غياب العمل المؤسسي في النادي.
وارسل قطيشات مساء اليوم استقالة رسمية للفيصلي شارحا فيها الكثير من التفاصيل.
اضافة اعلان
وحصلت الغد على نسخة من الاستقالة
Copy
اقرأ أيضا
الأردن يختتم مشاركته بدورة الألعاب الآسيوية بالمركز 28
منذ22 ساعة
المنتخب الأولمبي يبدأ تدريباته بالقاهرة تحضيرا لمواجهة "المصري"
منذ22 ساعة
التفاصيل الكاملة لاتفاق الفيصلي مع المدرب محمود والاعتذار منه
منذ22 ساعة
غياب الإعداد النفسي يبدد طموحات "بطل الجمباز" أبو السعود في التأهل الأولمبي المباشر
منذ22 ساعة
الإنجليزية يستقبل شباب بشرى.. وقمة بين الأرثوذكسي واتحاد عمان بـ"سلة الناشئين"
منذ22 ساعة
الزعبي: مشاركة "الطاولة" في بطولة الإمارات الدولية حققت المطلوب
منذ22 ساعة
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
هزائم متكررة ونقاط مضيئة في فريق مانشستر يونايتد
كرة القدم
|
منذأقل من دقيقة
نيوكاسل يونايتد يسعى لمقارعة كبار أوروبا
كرة القدم
|
منذ 1 دقيقة
ثلاثة باحثين من "مؤتة" بقائمة الأكثر تأثيرا عالميا
الكرك
|
منذ 3 دقيقة
"حوارة" بعد انفصال بني عبيد.. بديل إنقاذ "مشاريع إربد" المهمل
إربد
|
منذ 6 دقيقة
"طوفان الأقصى".. علامة فارقة في تشكل وعي الأطفال
منوعات
|
منذ 9 دقيقة
هل يلعب علم الوراثة دورا في قدرة الالتزام بـالنظام النباتي؟
منوعات
|
منذ 10 دقيقة
بالفيديو.. ظاهرة غريبة في البحر قد تنذر باقتراب وقوع زلزال مدمر
الغد الأردني
|
24 أيلول 2023
5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية
العرب والعالم
|
18 أيلول 2023
فتح باب التجنيد في الأمن العام (رابط)
الغد الأردني
|
19 حزيران 2023
متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟
الغد الأردني
|
12 آب 2023
مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة
الغد الأردني
|
23 أيلول 2023
الحكومة تقرر وضع سلم رواتب موحد وعادل لجميع الموظفين
الاقتصاد المحلي
|
25 أيلول 2023
افكار و مواقف
القيادات التنفيذية والقدرة على اتخاذ القرار 2 - 2
د.عبدالله سرور الزعبي
|
اليوم
"أسطرة" إسرائيل
ماهر أبو طير
|
اليوم
فض الالتباس
موفق ملكاوي
|
اليوم
فلسطين ستبقى البوصلة
جهاد المنسي
|
اليوم
نظرة على الواقع الحزبي!
يعقوب ناصر الدين
|
اليوم
أزمات الغرب والشمال.. أين مصلحتنا؟
سميح المعايطة
|
اليوم
ترجمات
لماذا تفشل الحركات الجماهيرية
ترجمات
|
منذ 21 دقيقة
وسائل الإعلام تتجاهل تماما دور "الناتو" الحربي في الفوضى الليبية
ترجمات
|
منذ24 ساعة
الفصل الأخير من نزاع ناغورنو-كاراباخ
ترجمات
|
منذ24 ساعة
مبادئ للعلاقات الدولية في عصر الإنسان العاقل
ترجمات
|
منذ24 ساعة
"البونابرتية" تعدي وتنجب الانقلابات العسكرية في أفريقيا
ترجمات
|
07 تشرين الأول 2023
لا تدعوا السيرك يشتت انتباهكم.. ترامب بارع جدا
ترجمات
|
07 تشرين الأول 2023