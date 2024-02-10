الأحد 11 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قطيشات يشارك في اجتماع غرب آسيا.. برقان الكويتي يعود إلى أحضان "الأندية العربية".. والنقع يهيمن على ألقاب الناشئات

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فريق النقع الفائز بلقب بطولة الناشئات للكرة الطائرة (الغد)
عمان- نطل على القراء الأعزاء، من نافذة أخبار الطائرة المحلية، عبر مجموعة من الأخبار تتناول أركان اللعبة، وتسلط الضوء على هموم الأندية وطموحاتها في المنافسات المحلية والإقليمية والعربية، ونقف عند الإنجازات الوطنية بنظرة شمولية تتصف بالمصداقية والموضوعية.اضافة اعلان
قطيشات في عمان
غادر نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات إلى عُمان أمس، للمشاركة في اجتماعات اتحاد غرب آسيا بصفته نائبا لرئيسه القطري علي الكواري، والذي يعقد في ولاية صُحار على هامش النسخة الثانية من بطولة أندية غرب آسيا المقامة حاليا هناك، وبحسب قطيشات الذي رد على استفسارات  "الغد"، فإن الاجتماع سيتم فيه مناقشة أجندة نشاطات الاتحاد للموسم 2024، وتحديد مواعيدها والدول المستضيفة للبطولات لجميع الفئات على مستوى الجنسين، وتقييم الاستضافة العُمانية للمنافسة الإقليمية، والتي وصفها قطيشات بالناجحة، مشيرا إلى المستوى التنافسي للبطولة التي حفلت بالقوة والندية، مؤكدا أن شباب الحسين خذلته المباريات الودية والتنافسية الاحتكاكية التي تقدم "الفورمة" بشكل منسجم ومتناسق في المباريات التنافسية، متمنيا أن يستفيد من هذه المشاركة ومعالجة الأخطاء قبل انطلاق منافسات البطولة العربية في عمان بعد أيام.
برقان يعود إلى المشاركة العربية
جدد نادي برقان الكويتي مشاركته في منافسات البطولة العربية للكرة الطائرة الـ42، والتي تقام في عمان خلال الفترة 17-29 شباط (فبراير) الحالي، بمشاركة 13 فريقا (السيب العثماني، الشرطة القطري، مصافي الشمال العراقي، كاظمة الكويتي، دار كليب البحريني، قطر القطري، غاز الجنوب العراقي، الأهلي بنغازي الليبي، شباب الحسين وعيرا من الأردن).
وكان فريقا برقان الكويتي وبني ياس الإماراتي، اعتذرا عن المشاركة في وقت سابق، ما أربك اللجنة الفنية التي فرضت عليها إعادة القرعة، وتوزيع الفرق على مجموعتين، بعد أن وزعت الفرق بحسب القرعة التي أقيمت في الاتحاد البحريني إلى 4 مجموعات، حيث كان مع اعتذار برقان وبني ياس توزيعها على مجموعتين، إلا أن عودة الفريق الكويتي إلى أحضان العربية، سيفرض إعادة القرعة من جديد، من قبل اللجنة الفنية وبعد أيام يتم توزيع الفرق مجددا على 4 مجموعات.
شباب الحسين ودي لاسال يثيران الاستغراب
أثارت نتائج فريقي شباب الحسين بطل ثلاثية الرجال، من خلال مشاركته في بطولة أندية غرب آسيا الثانية المقامة حاليا في عُمان، ودي لاسال بطل دوري السيدات ولعبه على المراكز المتأخرة في مسابقة الكرة الطائرة ضمن فعاليات دورة السيدات العربية المقامة حاليا بالإمارات، الكثير من علامات الاستغراب، خاصة وأن الفريقين يهيمنان على الألقاب المحلية، ويشكل لاعبو الحسين، ولاعبات دي لاسال السواد الأعظم من منتخبي الرجال والسيدات.
ولعل شباب الحسين الذي أذهل الجميع من خلال مشاركته في النسخة الأولى، وقدم أجمل مبارياته أمام وصيف تلك النسخة الريان القطري، وكان قريبا من بلوغ الدور نصف النهائي حين تقدم على الكويت الكويتي 2-0 وخسر اللقاء 2-3، وحل سادسا على الترتيب العام ، إلا أنه حل عاشرا وبالمركز الأخير في هذه النسخة، ترك الكثير من الأسئلة الفنية الحائرة على أفواه النقاد والمتابعين، والتي سيجيب عنها المدير الفني للفريق وليد العسود، في ظل أن هناك أصواتا من المتابعين والمدربين عزت السبب، إلى ذهابه إلى البطولة القارية بعيدا عن المباريات الودية والوجبات الاحتكاكية التنافسية، لذا كان الفريق غير منسجما ويحتاج إلى جرعات من الجاهزية التنافسية، يراهنون على الشباب للنهوض بقوة خلال منافسات البطولة العربية.
ومثله دي لاسال الذي ينافس على المراكز المتأخرة، يجد المتابعون أنه لم يتجهز بمستوى الحدث، وضم محترفته وسافر فيها إلى البطولة، وغياب الانسجام والتفاهم بين خطوطه على أرض الملعب، كلها أسباب قادت إلى هذه النتائج، التي تجتاج إلى مراجعة حاسمة من المسؤولين، خاصة وأن السيدات شكلن علامات فارقة في إنجازات الطائرة الأردنية، حين توج منتخب السيدات بفضية بطولة غرب آسيا، وبرونزية الدورة العربية التي أقيمت في الجزائر 2023.
النقع يهيمن على "الناشئات"
أحكم فريق النقع قبضته على لقب دوري الناشئات لكرة الطائرة، بقيادة المدير الفني ضرار هويمل، مكررا إنجازه مع اللاعبات اللواتي خرج بهن من رحم الضعوبات في الأغوار الجنوبية، إلى سدة البطولات ومقدما خيرة اللاعبات إلى صفوف المنتخبات الوطنية للناشئات والسيدات، حين تجاوز نظيره دي لاسال بنتيجة 3-2 الذي حل وصيفا، تاركا المركز الثالث للتعاون والرابع  للنصر، حيث سلم أمين السر إسماعيل السراحنة كأس البطولة إلى قائد النقع، بمشاركة مجلس إدارة اتحاد اللعبة يونس العبداللات وميسون سمامعة في تتويج الفرق الثلاثة الأولى.
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