الخميس 17 آب 2023
النسخة المطبوعة

قمة الوحدات والفيصلي على ستاد عمان يوم 25 الحالي

لاعبو الفيصلي والوحدات يتبادلون المصافحة في مباراة سابقة جمعتهما بكأس الاتحاد الاسيوي - (من المصدر)
لاعبو الفيصلي والوحدات يتبادلون المصافحة في مباراة سابقة جمعتهما بكأس الاتحاد الاسيوي - (من المصدر)
  حدد اتحاد كرة القدم، مواعيد مباراتي الوحدات التي كانت مؤجلة للفريق خلال الأسبوعين الثالث والرابع من الدوري الأردني للمحترفين 2023/2024.
ويلتقي فريق الوحدات مع مغير السرحان عند الثامنة والنصف مساء الأحد المقبل، على ستاد الأمير محمد ضمن مواجهات الأسبوع الثالث من البطولة.اضافة اعلان
وضمن الأسبوع الرابع، يستقبل الوحدات نظيره الفيصلي عند التاسعة والنصف مساء الجمعة 25 آب، على ستاد عمان الدولي.
وكان الاتحاد أرجأ تحديد مواعيد مواجهات فريق الوحدات، ضمن الأسبوعين الثالث والرابع من الدوري الأردني للمحترفين، لحين اتضاح مشواره في ملحق دوري أبطال آسيا، قبل أن يودّع المنافسات وينتقل إلى بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.
اتحاد الكرة يصدر جدول مرحلة الذهاب قريبا
 ينتظر ان تصدر دائرة المسابقات باتحاد الكرة، خلال الأيام المقبلة جدول مباريات الأسابيع المتبقية من منافسات مرحلة الذهاب من دوري المحترفين لكرة القدم، بعد أن اتضحت الرؤية حول مشاركة الفيصلي والوحدات في بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي، بانتظار قرعة البطولتين والتي ستجرى يوم الرابع والعشرين من شهر أب(أغسطس) الحالي في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور. 
وتشهد رزنامة الوحدات والفيصلي ضغطا خلال الأشهر المقبلة نظرا لوجود مباريات في منافسات الدوري محليا، ومباريات آسيوية داخل وخارج الاردن، اضافة الي مشاركة اللاعبين المختارين من الفريقين مع المنتخبين الأول والأولمبي في الاستحقاقات القادمة. 
وكانت دائرة المسابقات قد اصدرت جدول مباريات الأسابيع الأربعة من دوري المحترفين، حيث سيتم إيقاف المنافسات اعتباراً من يوم السابع والعشرين من الشهر الحالي لمنح الفرصة للمنتخبين الأول والأولمبي، وينتظر ان تعود عجلة الدوري بالدوران في منتصف الشهر المقبل. 
ويترقب فريق الفيصلي بطل دوري المحترفين للموسم الماضي والذي يشارك في منافسات دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه، والوحدات بطل كأس الأردن للموسم الماضي والذي فقد فرصة المنافسة على التواجد في دوري الأبطال بعد خسارته أمام فريق اهلي دبي اول من امس بثلاثة نظيفة ليمثل الاردن في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي ، فيما أضاع فريق الحسين إربد فرصة المشاركة في منافسات البطولة العربية، املا في التواجد بكأس الاتحاد الآسيوي. 
وجاء فريق الفيصلي في التصنيف الثالث لقرعة دوري أبطال آسيا ، ويشارك في البطولة، 20 فريقا من غرب آسيا، وسيتم توزيع الفرق على 5 مجموعات تضم كل مجموعة 4 فرق. 
وستقام مباريات دور المجموعات خلال الفترة من الثامن عشر من شهر  أيلول ( سبتمبر) ولغاية الثاني عشر من شهر كانون الأول ( ديسمبر) المقبلين، حيث ستكون الجولة الأولى يومي الثامن عشر والتاسع عشر من شهر أيلول ( سبتمبر) المقبل، بينما تقام الجولة الثانية يومي الثاني والثالث من شهر تشرين الأول ( أكتوبر) المقبل، على أن تقام الجولة الثالثة لفرق غرب آسيا يومي الثالث والعشرين والرابع العشرين من الشهر ذاته، في حين تقام الجولة الرابعة يومي السادس والسابع من شهر تشرين الثاني ( نوفمبر)، والذي يشهد أيضاً إقامة الجولة الخامسة يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين، ويختتم دور المجموعات يومي الحادي عشر والثاني عشر من شهر كانون الأول ( ديسمبر) المقبل.  
فيما تقام مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي بمشاركة فريق الوحدات الذي سيكون في التصنيف الأول بالقرعة، يومي 18 و19 من شهر  أيلول (سبتمبر) المقبل، ومنافسات الجولة الثانية يومي 2 و3  من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ومباريات الجولة الثالثة يومي 23 و24 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ومباريات الجولة الرابعة يومي 6 و7 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وتقام الجولة الخامسة يومي 27 و28 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، فيما تقام مباريات الجولة السادسة يومي 11 و12 كانون الأول (ديسمبر) المقبل. 
وحصدت الأندية المحلية لقب بطولة كأس الاتحاد الآسيوي في 3 مناسبات سابقة، عن طريق الفيصلي عامي 2005 و2006، فيما نال فريق شباب الأردن لقب البطولة العام 2007.
1252232491

النصر السعودي يقترب من التعاقد مع نجم مانشستر سيتي منذ7 ساعة

تيمبر

ضربة قوية لأرسنال في بداية الموسم الجديد منذ8 ساعة

366554729_781199264009718_9208238041102122735_n

مفاجأة صاعقة وصدام كبير في تدريب الحسين إربد 15 آب 2023

F3liMALXsAgddsv

بعد خسارته من أهلي دبي الوحدات ينتقل لكأس الاتحاد الآسيوي 15 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
وفد منتخب الناشئين لدى استقباله في السعودية-(الغد)

"الناشئين" يستهل مشواره بمواجهة لبنان في "طائرة" غرب آسيا

منذ4 ساعة
لاعب الشطرنج أنس خويرة -(أرشيفية)

المنافسة تحتدم في بطولة المملكة للفئات العمرية للشطرنج

منذ4 ساعة
عبدالكريم السلوادي لحظة إعلان فوزه بنزاله في سلسلة "كونتيندر سيرس" أول من أمس -(من المصدر)

السلوادي يحقق حلم الانضمام إلى UFC بفوزه على هاردويك

منذ4 ساعة
Untitled-صراع على الكرة بين لاعبة عمان اف سي تالا برغوثي ولاعبة الاتحاد تسنيم أبو الرب في لقاء سابق - (من المصدر)

طموح الفوز يراود الاتحاد أمام عمان اف سي في دوري المحترفات

منذ4 ساعة
مدافع الجليل محمود مشعل يحتفظ بالكرة أمام لاعب شباب العقبة فرج عيد - (من المصدر)

سحاب يخشى مفاجآت الأهلي.. والجليل يستضيف العقبة في دوري المحترفين

منذ4 ساعة
F3cOc8UWAAAJTXG

تحديد عقوبة تشافي بعد أحداث مباراة خيتافي

منذ5 ساعة
افكار و مواقف

مزاد "الحضارة" في عصرنا..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

اتجاهات الطلب على المشتقات النفطية

سلامة الدرعاوي |اليوم

الحسين إربد.. خطأ يتكرر

خالد خطاطبة |اليوم

هل موقف الأردن مكرر وممل؟

سميح المعايطة |اليوم

قواعد اشتباك سياسي جديدة

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1692176744856981900

قصف هيروشيما وناغازاكي: القتل الجماعي غير الضروري

ترجمات | منذ6 ساعة
1692178707427026400

سنجار: تسع سنوات بعد الإبادة الجماعية

ترجمات | منذ6 ساعة
مواطن سوداني يحمل علم بلده على كتفيه أمام دخان حرائق الحرب - (أرشيف)

الحرب في السودان: تحديات الوساطة ودور الولايات المتحدة

ترجمات |15 آب 2023
‏دمى عليها صور الزعماء، الصيني والروسي والأميركي، في واجهة متجر لبيع الهدايا في موسكو - (أرشيفية)

أوكرانيا والنظام العالمي‏

ترجمات |15 آب 2023
1692008694163791500

‏النيجر ترفض النظام القائم على القواعد‏

ترجمات |14 آب 2023
مقاتلة روسية تحلق قرب مسيّرة أميركية في الاجواء السورية في 23 تموز (يوليو) - (أرشيفية)

ردع التصعيد الأفقي الروسي في سورية

ترجمات |13 آب 2023
 