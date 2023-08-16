قمة الوحدات والفيصلي على ستاد عمان يوم 25 الحالي

يحيى قطيشات

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حدد اتحاد كرة القدم، مواعيد مباراتي الوحدات التي كانت مؤجلة للفريق خلال الأسبوعين الثالث والرابع من الدوري الأردني للمحترفين 2023/2024.ويلتقي فريق الوحدات مع مغير السرحان عند الثامنة والنصف مساء الأحد المقبل، على ستاد الأمير محمد ضمن مواجهات الأسبوع الثالث من البطولة.وضمن الأسبوع الرابع، يستقبل الوحدات نظيره الفيصلي عند التاسعة والنصف مساء الجمعة 25 آب، على ستاد عمان الدولي.وكان الاتحاد أرجأ تحديد مواعيد مواجهات فريق الوحدات، ضمن الأسبوعين الثالث والرابع من الدوري الأردني للمحترفين، لحين اتضاح مشواره في ملحق دوري أبطال آسيا، قبل أن يودّع المنافسات وينتقل إلى بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.اتحاد الكرة يصدر جدول مرحلة الذهاب قريباينتظر ان تصدر دائرة المسابقات باتحاد الكرة، خلال الأيام المقبلة جدول مباريات الأسابيع المتبقية من منافسات مرحلة الذهاب من دوري المحترفين لكرة القدم، بعد أن اتضحت الرؤية حول مشاركة الفيصلي والوحدات في بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي، بانتظار قرعة البطولتين والتي ستجرى يوم الرابع والعشرين من شهر أب(أغسطس) الحالي في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.وتشهد رزنامة الوحدات والفيصلي ضغطا خلال الأشهر المقبلة نظرا لوجود مباريات في منافسات الدوري محليا، ومباريات آسيوية داخل وخارج الاردن، اضافة الي مشاركة اللاعبين المختارين من الفريقين مع المنتخبين الأول والأولمبي في الاستحقاقات القادمة.وكانت دائرة المسابقات قد اصدرت جدول مباريات الأسابيع الأربعة من دوري المحترفين، حيث سيتم إيقاف المنافسات اعتباراً من يوم السابع والعشرين من الشهر الحالي لمنح الفرصة للمنتخبين الأول والأولمبي، وينتظر ان تعود عجلة الدوري بالدوران في منتصف الشهر المقبل.ويترقب فريق الفيصلي بطل دوري المحترفين للموسم الماضي والذي يشارك في منافسات دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه، والوحدات بطل كأس الأردن للموسم الماضي والذي فقد فرصة المنافسة على التواجد في دوري الأبطال بعد خسارته أمام فريق اهلي دبي اول من امس بثلاثة نظيفة ليمثل الاردن في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي ، فيما أضاع فريق الحسين إربد فرصة المشاركة في منافسات البطولة العربية، املا في التواجد بكأس الاتحاد الآسيوي.وجاء فريق الفيصلي في التصنيف الثالث لقرعة دوري أبطال آسيا ، ويشارك في البطولة، 20 فريقا من غرب آسيا، وسيتم توزيع الفرق على 5 مجموعات تضم كل مجموعة 4 فرق.وستقام مباريات دور المجموعات خلال الفترة من الثامن عشر من شهر أيلول ( سبتمبر) ولغاية الثاني عشر من شهر كانون الأول ( ديسمبر) المقبلين، حيث ستكون الجولة الأولى يومي الثامن عشر والتاسع عشر من شهر أيلول ( سبتمبر) المقبل، بينما تقام الجولة الثانية يومي الثاني والثالث من شهر تشرين الأول ( أكتوبر) المقبل، على أن تقام الجولة الثالثة لفرق غرب آسيا يومي الثالث والعشرين والرابع العشرين من الشهر ذاته، في حين تقام الجولة الرابعة يومي السادس والسابع من شهر تشرين الثاني ( نوفمبر)، والذي يشهد أيضاً إقامة الجولة الخامسة يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين، ويختتم دور المجموعات يومي الحادي عشر والثاني عشر من شهر كانون الأول ( ديسمبر) المقبل.فيما تقام مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي بمشاركة فريق الوحدات الذي سيكون في التصنيف الأول بالقرعة، يومي 18 و19 من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، ومنافسات الجولة الثانية يومي 2 و3 من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ومباريات الجولة الثالثة يومي 23 و24 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ومباريات الجولة الرابعة يومي 6 و7 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وتقام الجولة الخامسة يومي 27 و28 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، فيما تقام مباريات الجولة السادسة يومي 11 و12 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.وحصدت الأندية المحلية لقب بطولة كأس الاتحاد الآسيوي في 3 مناسبات سابقة، عن طريق الفيصلي عامي 2005 و2006، فيما نال فريق شباب الأردن لقب البطولة العام 2007.