قمة سيتي وليفربول تنتهي بالتعادل.. وبرشلونة ينزف النقاط مجددا

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مدن - انتهت قمة مانشستر سيتي وضيفه ليفربول بالتعادل 1-1، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الاتحاد أمس، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.وافتتح إيرلينج هالاند التسجيل لصالح السيتي في الدقيقة 27، قبل أن يعدل ترينت ألكسندر أرنولد النتيجة لليفربول في الدقيقة 80.وبهذه النتيجة، حافظ سيتي على صدارة جدول الترتيب مؤقتا، رافعا رصيده إلى 29 نقطة، كما رفع ليفربول رصيده إلى 28 نقطة، في المركز الثاني مؤقتا، بانتظار ما أسفرت عنه مباراة آرسنال ومضيفه برينتفورد، في وقت متأخر من مساء أمس.وشكل سيتي الخطورة الأولى في المباراة، في الدقيقة 11، بخطأ من حارس ليفربول أليسون بيكر في تمرير الكرة، لتصل إلى فيل فودين الذي سدد كرة أرضية أمسك بها الحارس البرازيلي.وأتى الرد من ليفربول في الدقيقة 16، بمتابعة داروين نونيز لعرضية من محمد صلاح، مسددًا رأسية تألق الحارس إيدرسون في التصدي لها.وافتتح سيتي التسجيل في الدقيقة 27، بعد تلاعب ناثان آكي بدومينيك سوبوسلاي وأرنولد، إثر حصوله على كرة خاطئة جديدة من أليسون، قبل أن يمرر الكرة لهالاند الذي سددها أرضية الشباك.وفي هجمة مرتدة سريعة، بالدقيقة 42، انطلق جيريمي دوكو من العمق، ومرر كرة إلى جوليان ألفاريز في الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، ليسدد كرة ذهبت بعيدًا عن المرمى، وتبعه فودين بتصويبة أرضية قوية، من حدود منطقة الجزاء، في الدقيقة 44، تألق أليسون في إبعادها إلى ركلة ركنية.وبدأ سيتي الشوط الثاني بقوة، بتوغل مميز من دوكو في الجانب الأيسر متلاعبًا بأليكسيس ماك أليستر، قبل أن يمهد الكرة لألفاريز الذي صوب أعلى العارضة في الدقيقة 53.وضغط ليفربول بحثًا عن التعادل، وفي الدقيقة 62 ارتقى فان دايك لضربة ركنية، مسددًا رأسية ضعيفة في يد إيدرسون.وظهر ليفربول من جديد في الدقيقة 72، بتمريرة من صلاح لنونيز داخل منطقة الجزاء، ليسدد الأخير كرة مباشرة أبعدها إيدرسون إلى ركنية.وحافظ أليسون على آمال الريدز في المباراة، بعدما تلاعب دوكو بماتيب في الجانب الأيسر، ومرر كرة أرضية لهالاند، الذي أطلق تصويبة تألق البرازيلي في التصدي لها.ونجح ليفربول في تعديل النتيجة، في الدقيقة 80، بتسديدة أرضية قوية من أرنولد، إثر تمريرة من صلاح.وفي الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، قابل هالاند عرضية من ركنية، مسددًا رأسية مرت بجوار القائم، لينتهي اللقاء بالتعادل (1-1).وفي مباراة ثانية، استعاد نيوكاسل يونايتد توازنه بفوزه الكبير على ضيفه تشيلسي 4-1.وعلى ملعب "سانت جيمس بارك"، أنهى الفريقان الـ45 دقيقة الأولى بهدف في كل شبكة، حيث تقدم أصحاب الأرض أولا في الدقيقة 13 عن طريق المهاجم السويدي الدولي ألكسندر أيزاك، ولكن النجم رحيم سترلينج نجح في إعادة تشيلسي للقاء بهدف التعادل بعدها بعشر دقائق.الشوط الثاني شهد تفوقا كبيرا لنيوكاسل الذي نجح في التقدم من جديد في الدقيقة 60 بفضل قائده جمال لاسيليس.لم يكد لاعبو تشيلسي يستفيقوا من صدمة الهدف الثاني، حتى تلقت شباكهم هدفا ثالثا بعدها بدقيقة، حمل توقيع البرازيلي جويلينتون.وازدادت المهمة صعوبة على لاعبي تشيلسي بعد طرد ريس جيمس ببطاقتين صفراوين في الدقيقة 73، قبل أن يجهز عليهم الجناح الشاب أنتوني جوردون بهدف رابع في الدقيقة 83.وتعد هذه هي الخسارة الأكبر التي يتجرعها "البلوز" هذا الموسم في كل البطولات، وهي الخسارة الخامسة لهم هذا الموسم في الدوري، كما واصلت كتيبة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الابتعاد عن درب الانتصارات للجولة الثانية على التوالي، بعد التعادل (4-4) أمام مانشستر سيتي قبل التوقف الدولي، ليتجمد رصيد الفريق عند 16 نقطة في المركز العاشر مؤقتا.في الجهة المقابلة، استعاد نيوكاسل توازنه بعد الخسارة المفاجئة في الجولة الماضية قبل التوقف بثنائية أمام بورنموث، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس مؤقتا.كما استعاد برايتون آند هوف ألبيون ذاكرة الانتصارات بعد 6 جولات، بفوزه خارج الديار على نوتنجهام فورست (2-3)، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز السابع مؤقتا.وهذه هي الخسارة الثانية لنوتنجهام في آخر 5 جولات، السادسة هذا الموسم، ليظل رصيد الفريق عند 13 نقطة في المركز الـ14 مؤقتا.وواصل وست هام يونايتد استفاقته بانتصار ثان على التوالي، وهذه المرة على حساب مضيفه بيرنلي (1-2) بهدف قاتل في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.وبهذه النتيجة يرفع الفريق اللندني رصيده إلى 20 نقطة في المركز التاسع، بينما ما يزال بيرنلي قابعا في قاع الجدول بخسارة هي الحادية عشرة هذا الموسم، والسادسة على التوالي.واستمر بورنموث في ابتعاده عن منطقة الخطر بفوزه في عقر داره على شيفيلد يونايتد (1-3)، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الـ16، بينما يحتل شيفيلد المركز الـ18 بخمس نقاط.وفجر لوتون تاون مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على ضيفه كريستال بالاس (2-1)، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط يحتل بها المركز السابع عشر، مقابل 15 نقطة للبالاس الذي يأتي في المرتبة الثالث عشر.الليجافقد برشلونة نقطتين ثمينتين في سباقه المحتدم على صدارة الليجا مع جيرونا وريال مدريد، بسقوطه في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله خارج قواعده أمام رايو فايكانو، في اللقاء الذي جمعهما أمس ضمن الجولة الرابعة عشرة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.وعلى ملعب "فاييكاس" في مدريد، وجد بطل الليجا نفسه في وضع حرج بعد أن تأخر في النتيجة بحلول الدقيقة 39 عن طريق أوناي لوبيز.الرد الكاتالوني أتى في الأمتار الأخيرة من المباراة وتحديدا في الدقيقة 82 وبمساعدة النيران الصديقة بهدف المدافع الفرنسي فلوريان لوجون بالخطأ في مرماه.وبتعادله الأول في الموسم، تتوقف استفاقة البلاوجرانا التي تحققت في آخر جولتين بانتصارين متتاليين، بعد خسارة "الكلاسيكو" في كتالونيا (1-2).كما أن الفريق المدريدي واصل مسلسل "الصمود" أمام الكتيبة الكتالونية في الليجا للمباراة الخامسة على التوالي (3 تعادلات وانتصارين)، حيث أن آخر تفوق لبرشلونة على رايو على ملعبه يعود إلى تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، عندما انتصر (2-3).واكتفى فريق المدرب تشافي هرنانديز بإضافة نقطة لرصيده الذي أصبح 31 يظل بها في المركز الثالث، ولكن الفارق مع منافسيه على الصدارة، جيرونا (34 نقطة)، وريال (32 نقطة)، أصبح مرشحا للزيادة، في حالة فوزهما على أثلتيك بلباو وقادش على الترتيب.على الجانب الآخر، هذه هي المباراة الرابعة على التوالي التي لا يتذوق فيها رايو طعم النقاط الثلاث (3 تعادلات وخسارة)، وتحديدا منذ فوزه في الجولة العاشرة على لاس بالماس بهدف نظيف.ورفع الفريق المدريدي رصيده إلى 19 نقطة يحتل بها المركز الثامن مؤقتا.إلى ذلك، انتقد المدير الفني لنادي ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، جدول المباريات الحالي لكرة القدم الذي يتعين على الأندية والمنتخبات أن تتعايش معه، مؤكدا أنه "لا يمكن استدامته"، وأشار إلى أن الحل الوحيد هو تقليل "عدد المباريات" بحيث يكون هناك عدد أقل من الإصابات و"جودة" أكبر للمباريات.وأكد في مؤتمر صحفي أمس عشية مواجهة قادش: "كل شيء سيكون جيدا إذا تم تقليل عدد المباريات، لأنه سيقلل من عدد الإصابات، وستزداد جودة المباريات. لقد شاهدت مباريات خلال هذه الاستراحة انتهت بنتيجة 8-0، ومباريات أخرى انتهت بنتيجة 14-0.. لا أعرف ما إذا كان هذا منطقيا".وأضاف: "كما قلت في مناسبات أخرى، إنه جدول مباريات لا يمكن الإبقاء عليه، وعلى من يعده أن ينظر إلى ما يحدث. الآن لدينا هذه المشكلة، ولكن سيكون هناك كأس العالم للأندية ودوري الأبطال مع المزيد من المباريات. الحل الوحيد هو تقليص عدد المباريات، لكن يتعين على الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق.. ويمكن لاتحاد اللاعبين التحدث أيضا".واستطرد: "حل المشكلة بسيط للغاية. ومن يستطيع أن يفعل ذلك هو لا ليجا ويويفا وفيفا؛ لكنهم يفعلون العكس. حتى يتم حل الأمر، سنواجه المزيد من المشكلات".وأكد أنه لن يواجه المدربون أو اللاعبون مشكلة في خفض رواتبهم إذا لعبوا مباريات أقل.وخسر أنشيلوتي خلال فترة التوقف الدولي خدمات اثنين من لاعبيه الأساسيين لشهرين أو لشهرين ونصف.وسيغيب عن صفوف ريال مدريد كامافينجا بسبب إصابته بتمزق في الرباط الجانبي الخارجي للركبة اليمنى، وكذلك فينيسيوس بسبب تمزق في العضلة ذات الرأسين الفخذية في الساق اليسرى. وجاءت هاتان الإصابتان خلال مشاركة اللاعبين مع منتخبي بلادهما في التزامات دولية.وصرح المدرب الإيطالي: "لقد تعرضنا لهذه الإصابات التي أضرت بنا قليلا، لكن الفريق جاهز ذهنيا بشكل جيد. لقد كنا تنافسيين دائما على الرغم من غياب ميليتاو وكورتوا وفينيسيوس وبيلينجهام.. نحن نسير بثقة العالم، ونأمل أن يتعافى المصابون قريبا".وتابع: "ربما نفتقد شيئا ما فيما يتعلق بعدد اللاعبين، لكن لدينا ابراهيم دياز وقمنا بضم جونزالو ونيكو باز. لدي ثقة كبيرة في فريقي. لم يلعب فينيسيوس لمدة شهر وحققنا نتائج جيدة. بيلينجهام لم يلعب أيضا، بدا أن الفريق يعتمد عليه، وسجلنا خمسة أهداف أمام فالنسيا بدونه".واستطرد: "فيما يتعلق بالغيابات في وسط الملعب، ليس هناك شك في الاعتماد على النمساوي ديفيد ألابا –الذي يلعب كقلب دفاع، وفي بعض الأحيان كظهير أيسر- كمحور دفاعي. سيعود سيبايوس، وسيساعدنا كثيرا، سيعود بيلينجهام، الذي يمكنه أيضا اللعب في وسط الملعب، ليست لدينا أي مشكلات".ومن ناحية أخرى، أشاد أنشيلوتي بدور الإسباني ناتشو فرنانديز، القائد الأول لريال مدريد.واختتم: "ليس من الضروري أن يكون القائد لاعبا أساسيا بلا جدال. يجب أن يكون قائدا، مثل ناتشو أو مارسيلو وسرجيو راموس، إنهم قادة بقدوتهم وجديتهم. ناتشو لاعب مثالي بمعنى أن تكون قائدا. أتحدث معه كل يوم وهو سعيد للغاية بدوره هذا الموسم".البوندسليجااستعاد باير ليفركوزن صدارة الدوري الألماني لكرة القدم من غريمه بايرن ميونيخ حامل اللقب بفوزه على مضيفه فيردر بريمن 3-0 أمس في المرحلة الثانية عشرة.وافتتح ليفركوزن التسجيل بالنيران الصديقة بعد خطأ من لاعب الوسط البلجيكي أولفيييه ديمان الذي هز شباك فريقه بعد تسع دقائق من صافرة البداية، وأضاف الثاني عبر مدافعه الهولندي جيريمي فريمبونج (42)، قبل أن يؤمّن المدافع الدولي الإسباني أليكس جريمالدو النقاط الثلاث بتسجيله الهدف الثالث (76).واحتفل ليفركوزن بافضل طريقة ممكنة بعيد ميلاد مدربه الإسباني شابي ألونسو الثاني والأربعين، حيث حقق فوزه الثامن توالياً في الدوري وتحديدا منذ تعادله مع بايرن ميونيخ 2-2 في المرحلة الرابعة، والـ13 تواليا في مختلف المسابقات.كما لم يذق ليفركوزن الذي سيقابل بعد 5 أيام هاكن السويدي في الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"، حيث يتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة بعد أربع جولات، طعم الخسارة في 18 مباراة خاضها هذا الموسم في مختلف المسابقات، حيث حقق 17 فوزا مقابل تعادل واحد.واعاد ليفركوزن الذي حافظ على سجله خالياً من الخسارة (11 فوزا مقابل تعادل) فارق النقطتين مع بايرن ميونيخ الفائز بصعوبة على كولن 1-0 أول من أمس الجمعة في افتتاح المرحلة، بعدما رفع رصيده في الصدارة إلى 34 نقطة، وبفارق كبير بلغ 10 نقاط عن شتوتغارت الثالث الذي لعب لاحقا أمام أينتراخت فرانكفورت.وحافظ بوروسيا دورتموند وصيف الموسم الماضي على آماله بحجز مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما قلب تأخره بهدفين أمام ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ إلى فوز 4-2، ورفع رصيده إلى 24 نقطة متقدما بفارق نقطة عن لايبزج الخامس الخاسر أمام مضيفه فولفسبورغ 1-2.وتعادل أونيون برلين مع أوغسبورغ 1-1، وفرايبورغ مع دارمشتات بالنتيجة ذاتها.وتختتم منافسات المرحلة اليوم الأحد، بلقاءي هايدنهايم مع بوخوم، وهوفنهايم مع ماينتس.سيري أحقق ساليرنيتانا صاحب المركز الأخير فوزه الأول هذا الموسم عندما قلب الطاولة على ضيفه لاتسيو وتغلب عليه 2-1 أمس، في افتتاح المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.وكان لاتسيو البادئ بالتسجيل عبر قائده وهدافه الدولي تشيرو إيموبيلي في الدقيقة 43 من ركلة جزاء، لكن ساليرنيتانا أدرك التعادل مطلع الشوط الثاني بواسطة مهاجمه اليوناني غريغوريس كاستانوس (55)، قبل أن يمنحه لاعب الوسط المخضرم الدولي السابق أنتونيو كاندريفا هدف الفوز في الدقيقة 66 اثر تمريرة من كاستانوس.ولعب كاندريفا خمسة مواسم مع لاتسيو (2011-2016)، قبل الانتقال الى إنتر (2016-2020) وسمبدوريا (2020-2022) ومنه إلى ساليرنيتانا صيف 2022، علما أنه دافع في بداية مسيرته عن ألوان أودينيزي وليفورنو ويوفنتوس وبارما وتشيزينا.وتنفس ساليرنيتانا الذي يشرف على تدريبه المهاجم الدولي السابق فيليبو إنزاغي منذ مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي خلفا للبرتغالي باولو سوزا، الصعداء وحقق انتصاره الاول بعد خمسة تعادلات وسبع هزائم رافعا رصيده الى ثماني نقاط في المركز الاخير بفارق نقطتين فقط عن المركز السابع عشر الذي يُبقي صاحبه في الدرجة الأولى.في المقابل، واصل لاتسيو، وصيف بطل الموسم الماضي، نتائجه المخيبة في الآونة الأخيرة ومُني بخسارته الثانية في مبارياته الثلاث الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، فتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز العاشر.كما هي الخسارة الخامسة للاتسيو المهدد بالتراجع إلى المركز الرابع عشر، في سبع مباريات خارج قواعده في الدوري حتى الآن.وعكَّر ساليرنيتانا استعدادات رجال المدرب ماوريتسيو ساري لاستضافة سلتيك الأسكتلندي بعد غد الثلاثاء، حيث يسعون إلى تحقيق الفوز لتعزيز حظوظه في حجز احدى بطاقتي المجموعة الخامسة الى الدور ثمن النهائي.ويحتل لاتسيو المركز الثاني برصيد سبع نقاط بفارق نقطة واحدة خلف أتلتيكو مدريد الاسباني المتصدر وبالفارق ذاته امام فينورد الهولندي الثالث.ويلعب لاحقاً أتالانتا مع نابولي حامل اللقب، وميلان مع فيورنتينا.وتستكمل المرحلة اليوم بلقاءات كالياري مع مونتسا، وإمبولي مع ساسوولو، وفروزينوني مع جنوا، وروما مع أودينيزي، ويوفنتوس مع إنتر، على أن تختتم غدا الإثنين بلقاءي فيرونا مع ليتشي، وبولونيا مع تورينو. -(وكالات)