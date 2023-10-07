قمة لاهبة بين آرسنال والسيتي.. واختبار صعب لبرشلونة

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لندن- يحل مانشستر سيتي "حامل اللقب" ضيفا ثقيلا على وصيفه آرسنال، عند الساعة 06:30 مساء اليوم، في مواجهة يمكن أن تحدد من جديد ملامح السباق على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.ولم يتضح بعد إن كانت البطولة ستشهد مرة أخرى سباقا بين فريقين على اللقب أو أن السباق على اللقب سيكون أكثر ازدحاما هذا الموسم.وأكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن مباراة اليوم في العاصمة البريطانية، رغم أهميتها، فإنها لن تكون أهم مواجهة سيخوضها فريقه خلال الشهرين المقبلين.لكن الأهم بالنسبة لمانشستر سيتي ستكون مباريات في الجولتين أو الثلاث المقبلة في دوري أبطال أوروبا، حيث يمكنه من خلالها تأمين الصعود لمراحل خروج المغلوب مبكرا بعد أن بدأ دور المجموعات بفوزين متتاليين حتى الآن.وتجاوز مانشستر سيتي، الذي جمع 18 نقطة من أول 7 جولات محلية بعد 6 انتصارات وخسارة واحدة، تأثيرات أول هزيمة له في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، مطلع الأسبوع الماضي، وفاز 3-1 على لايبزيغ في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بفضل أهداف من فيل فودن وخوليان ألفاريز، وجيريمي دوكو، الأربعاء الماضي.وإذا حافظ فريق غوارديولا على هذا المستوى فإنه يمكن أن يحجز، مبكرا، مكانه في دور الـ16 في البطولة الأوروبية الأولى للأندية ومن ثم يتحول كامل تركيزه بعد ذلك إلى الدوري المحلي خلال معظم فصل الشتاء.وقال غوارديولا: "دوري أبطال أوروبا هو الأمر الأهم حتى الآن وحتى يستأنف ثانية في فبراير، ما أريده هو أن نكون من الفرق المنافسة فعليا على اللقب عند حلول فبراير واستئناف دوري الأبطال مجددا.. وأن نكون قريبين كثيرا من صدارة الدوري الإنجليزي، وأن ننجح في آخر 10 مباريات ببطولتنا، دعونا نفعل ذلك ثانية".ونجحت هذه الطريقة في الموسم الماضي عندما تجاوز مانشستر سيتي المنافس آرسنال في النهاية وانتزع لقب الدوري قبل الجولة الأخيرة من الموسم.أما آرسنال، الذي جمع 17 نقطة من أول 7 جولات محلية بعد 5 انتصارات وتعادلين، فإنه ربما يجد المهمة أكثر صعوبة هذا الموسم بالنظر إلى ارتفاع سقف التوقعات والعودة بعد غياب استمر 6 أعوام إلى دوري الأبطال، حيث خسر الثلاثاء الماضي على ملعب لانس الفرنسي 2-1.وأنهى آرسنال أيضًا مسيرة خسائر متتالية استمرت على مدار 8 مباريات أمام مانسشتر سيتي بالفوز بمباراة درع المجتمع بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1، مطلع آب (أغسطس) الماضي، ما يصب في صالح الحالة النفسية لفريق المدرب ميكيل أرتيتا.وطالب ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال، بإيقاف سلسلة الهزائم أمام مانشستر سيتي، قبل المباراة التي ستجمعهما اليوم على ملعب الإمارات، حيث ذكرت وكالة الأنباء البريطانية، أن آرسنال لم يحقق أي فوز أمام المان سيتي منذ عام 2015، وفي حال خسارته في مباراة اليوم، سيرتفع عدد هزائم "الجانرز" إلى 13 مباراة.وأبرز أرتيتا أن فريقه استطاع أن يكسر سلسلة الهزائم أمام أندية أخرى، وطالب لاعبيه بفعل نفس الشيء أمام مانشستر سيتي، وقال أرتيتا: "آرسنال لم يعرف طريق الانتصار في أولد ترافورد لنحو 18 عاما، و17 عاما في ستامفورد بريدج، وذلك قبل قدومي للجانرز، واستطعنا كسر سلسلة الهزائم، لذا دعونا نغير هذا الوضع".وأضاف: "قلقي الوحيد هو جودة المنافس، وهذا لا شك فيه، وفي مباراة اليوم يجب أن نكون في أفضل حالاتنا طوال اللقاء".واختتم حديثه بالقول: "في مثل هذه المباريات الكبرى، تحتاج للاعبين كبار لديهم موهبة يمكنهم الفوز بالمباراة".من جانبه، يستعد برشلونة لخوض مباراة صعبة خارج ميدانه، عندما يحل ضيفا ثقيلاً على ملعب "نويفو لوس كارمينس"، لمواجهة غرناطة عند الساعة العاشرة من مساء اليوم، لحساب الجولة 9 من بطولة الدوري الإسباني بكرة القدم.ورغم أن غرناطة يحتل المركز قبل الأخير في سلم الترتيب، إلا أن هذه المواجهة تثير قلق المدرب تشافي هيرنانديز، بسبب الغيابات العديدة في صفوف الفريق، بالإضافة إلى أن المواجهات المباشرة في الآونة الأخيرة لا تبشر بالتفاؤل.ورغم فارق الجودة الكبير بين برشلونة وغرناطة، إلا أن آخر 3 مواجهات جمعت الفريقين انتهت لمصلحة الفريق الأندلسي، بواقع انتصار وتعادلين، بينما لم يحقق البرسا أي فوز في هذه المباريات.وتؤكد هذه الإحصائية أن مواجهة اليوم لن تكون سهلة على تشافي هيرنانديز ولاعبيه، خاصة أن الفريق سيفتقد خدمات روبرت ليفاندوفسكي، والذي سينضم إلى قائمة المصابين الطويلة، التي تضم أيضاً كل من بيدري، رافينيا وفرينكي دي يونج.وأكد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، أن فريقه سيتأثر بغياب البولندي روبرت ليفاندوفسكي، أمام غرناطة، مشيرا في حديثه خلال المؤتمر الصحفي التقديمي: "لدينا غيابات مهمة، لكننا في حالة جيدة، ولدينا إحساس جيد بعد الانتصارات الصعبة، غرناطة من أقوى فرق الليغا على مستوى الناحية البدنية مع قوة هجومية كبيرة، صحيح أنهم يعانون في الدفاع، لكن دائما ما تكون المباريات ضد فرق باكو لوبيز مدرب غرناطة، صعبة".وعن اللاعب الشاب فيرمين لوبيز، أشار: "قلت عدة مرات، أحب كيف يستخدم قدميه، وكيف يسدد من خارج المنطقة وكيف يستعرض، وإذا استمر بهذا الأداء، سيحصل على دقائق كثيرة".وحول اللعب من دون ليفاندوفسكي، أجاب: "غيابه حساس للغاية. إنه هدافنا وقائد الفريق، لكن لدينا بدائل مثل جواو وفيران واللاعبين الشبان بو فيكتور وجويو، هناك خيارات متاحة، ويمكن لفيرمين نفسه أن يلعب كمهاجم وهمي، مثلما فعل مع فريق الشباب".واستطرد: "فلسفتنا لا تتغير من دون ليفاندوفسكي، لكن الأمر يختلف فيما يتعلق بالمنافس؛ لأنه يثير الخوف، سنحاول أن يلعب مكانه لاعب بنفس الأداء، ولكن من الصعب استبدال نجم مثله".وبسؤاله عن إمكانية إقامة نهائي كأس العالم 2030 في كامب نو، أشار: "نعم، بالطبع، كامب نو هو الملعب الأكثر كفاءة في العالم".وعن أسلوبه في اللقاء، أوضح: "علينا أن نرى كيف سنلعب، ولكن دائمًا نتجه للهجوم، سواء لعبنا بـ 3 مهاجمين أو 4 لاعبين في الوسط، الفلسفة لا تتغير".وحول سبب عدم استقبال الأهداف في دوري الأبطال، أجاب: "فلسفتنا هي الدفاع باستخدام الكرة، إذا استطعنا الاحتفاظ بالكرة بنسبة 80 % فهذا أفضل، ولكن هذا يتطلب التحلي بالعدوانية في الهجوم أيضا".واستكمل: "فريق بورتو لم يتيح لنا ذلك، إن أرقام بورتو في ملعبهم مذهلة، حيث لم يخسروا سوى مباراة واحدة من أصل 20، ولكن الهدف هو الاحتفاظ بالكرة".وأشار تشافي، أن بيدري هو الأقرب إلى العودة من باقي اللاعبين المصابين، لافتا: "دي يونج واحد من أفضل لاعبي الوسط في العالم، ولذلك يتفاجأ بانتقادات البعض له. إنه برشلونة، وهكذا تسير الأمور هنا".واختتم: "آمل أن أصل إلى 200 مباراة مع برشلونة، نعم، ليس هناك شك في أن هذا هو أكثر الأندية تطلبًا في العالم، لأنه الوحيد الذي يطلب الفوز واللعب بشكل جيد وأن تكون هناك دائمًا إيجابية. إنه النادي الوحيد في العالم الذييعمل هكذا".-(وكالات)