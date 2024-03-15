قمة متجددة في ربع النهائي بين مانشستر سيتي وريال مدريد

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مدن - وضعت قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال اوروبا لكرة القدم، حامل اللقب مانشستر سيتي، في مواجهة متكررة مع ريال مدريد.وكان مانشستر سيتي قد تخطى ريال مدريد في نصف نهائي الموسم الماضي بنتيجة إجمالية بلغت 5-1، قبل أن يتفوق على إنتر ميلان 1-0 في المباراة النهائية بمدينة أسطنبول.وفي الموسم 2021-2022، تمكن ريال مدريد من قلب الطاولة على مانشستر سيتي في نصف النهائي، قبل أن يحرز لقبه الرابع عشر في تاريخه على حساب ليفربول.وستكون ثاني أبرز مواجهة في هذا الدور، بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني، فيما يلعب أرسنال، متصدر الدوري الإنجليزي حالياً، مع بايرن ميونيخ الألماني، وأتلتيكو مدريد الإسباني مع بوروسيا دورتموند الألماني.وتقام مباريات ربع النهائي في 9-10 و16-17 نيسان (أبريل) ونصف النهائي في 30 نيسان (أبريل)-الأول من أيار (مايو)، و7-8 أيار (مايو).ويحتضن ملعب ويمبلي المباراة النهائية السبت 1 حزيران (يونيو).وسحبت أيضاً قرعة الدور نصف النهائي التي أسفرت عن وضع ريال مدريد أو سيتي ضد الفائز من مواجهة أرسنال وبايرن ميونيخ.ولم تكن مواجهة الموسم الماضي الأولى بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، إذ وقعا معاً في دور المجموعات موسم 2012-2013 حين كان سيتي في بداية صعوده مع ملاكه الإماراتيين، وفاز ريال 3-2 ذهاباً ثم تعادلا 1-1.واصطدما بعدها في نصف نهائي الموسم 2015-2016 حين فاز ريال 1-0 بمجموع المباراتين، ومرة أخرى في ثمن نهائي الموسم 2019-2020 وفاز سيتي ذهاباً وإياباً بنتيجة واحدة 2-1، ثم نصف نهائي الموسم 2021-2022 حين حقق ريال "ريمونتادا" رائعة إياباً في الوقت القاتل وفاز 3-1 بعد التمديد بفضل ثنائية البرازيلي رودريجو وهدف الفرنسي كريم بنزيمة، معوضاً خسارته ذهاباً خارج الديار 3-4.وعلّق مدير الكرة في سيتي الإسباني تشيكي بيجيريستاين على مواجهة ريال للموسم الثالث توالياً، قائلاً "نحن نتواجه معهم لمرات عدة في المواسم القليلة الماضية. جميعنا نتذكر حين تغلبنا عليهم في نصف النهائي العام الماضي. كان أمراً رائعاً".وتابع "عندما واجهناهم الموسم الماضي على أرضنا في الإياب، قدمنا أداء راقياً، راقياً جداً. نحن نعلم مدى قوتهم. إنهم يتصدرون الدوري الإسباني. يملكون لاعبين جيدين ويلعبون كرة جيدة ويملكون أحد أفضل اللاعبين في العالم" في إشارة إلى الإنجليزي جود بيلينجهام.وفي ردّه على سؤال حول قدرة سيتي على الاحتفاظ باللقب، أجاب لاعب برشلونة السابق "لمَ لا؟ نحن نقوم بعمل جيد في هذه المسابقة ونفوز بمبارياتنا. نحن أقوياء ذهنياً وثقتنا مرتفعة جداً".وقال نجم ريال السابق إميليو بوتراجينيو الذي يشغل منصب مدير العلاقات المؤسساتية في النادي، لشبكة "موفيستار+" الإسبانية "إنهم (سيتي) الأبطال ونعرف بعضنا تماماً، بالتالي لا أحتاج إلى تفسير مزايا سيتي. تنتظرنا مباراتان رائعتان".وبعدما بلغ ربع النهائي لأول مرة منذ 2020 حين خسر 2-8 أمام بايرن في مباراة أقيمت في لشبونة بسبب تداعيات فيروس كورونا، يعود برشلونة في مواجهته مع باريس سان جيرمان ونجمه كيليان مبابي الى ذكريات الـ"ريمونتادا" التاريخية في ثمن النهائي العام 2017 حين فاز الفريق الفرنسي ذهاباً على أرضه 4-0 قبل أن يقلب النادي الكاتالوني الطاولة عليه إياباً بفوزه 6-1 بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار اللذين انتقلا لاحقاً للعب في "بارك دي برانس".وعاد الفريقان للتواجه في ثمن النهائي العام 2021 وخرج حينها سان جيرمان منتصراً من كاتالونيا 4-1 قبل التعادل إياباً 1-1.وتحمل المواجهة نكهة خاصة إضافية إذ تجمع مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز بزميله ومدربه السابق في برشلونة لويس أنريكي الذي قاد العملاق الكاتالوني إلى لقبه الخامس والأخير في المسابقة القارية العام 2015.وكان حينها الموسم الأخير لتشافي كلاعب في "كامب نو" قبل الانتقال للعب مع السد القطري الذي بات مدربه العام 2019.وتوقّع نائب رئيس برشلونة رافايل يوستي في حديث لـ"موفيستار+" أن "تكون مواجهة رائعة. يملك باريس سان جيرمان فريقا شابا ومدربا نعرفه تماما. لكننا نملك أيضا فريقا رائعاً وسيساعدنا ذلك على التأهل".وسيكون آرسنال الذي يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، أمام مهمة ثأرية ضد بايرن ميونيخ الذي أقصى النادي اللندني في آخر ظهور له في الأدوار الإقصائية باكتساحه 10-2 بمجموعة مباراتي ثمن النهائي العام 2017.ويعود هداف بايرن الجديد الإنجليزي هاري كاين الى شمال لندن حيث دافع عن ألوان الغريم توتنهام من 2009 حتى 2023 بعدما مر بأرسنال بالذات خلال بدايته في الفرق العمرية بين 2001 و2002.ويشعر إيدو، المدير الرياضي في نادي آرسنال، أن المواجهة أمام بايرن، ستكون "جميلة" بين فريقين كبيرين.ويعتقد إيدو، أن مستوى آرسنال راهنا، يمنجه الثقة لمواصلة التقدم على الصعيد القاري أمام خصم صعب.وقال إيدو في تصريحات لموقع آرسنال: "إنها مواجهة جميلة. سنلعب ضد فريق يتمتع بخبرة كبيرة في المنافسة واللاعبون الذين يمتلكونه مذهلون، لكن لدينا زخم جيد. نحن متحمسون حقًا لمواجهتهم ومعرفة ما إذا كان بإمكاننا المضي قدمًا".وأضاف: "الطريقة التي يؤدي بها اللاعبون والفريق مثيرة للغاية. نلعب بأفضل ما لدينا في الوقت الحالي، لذلك دعونا نواصل اللعب بالطريقة التي نلعب بها ونرى إلى أي مدى يمكننا الذهاب".وتابع: "إنه لشرف لي أن أكون هنا. هناك الكثير من الأندية الكبيرة هنا، لذا يتعين علينا أن نبذل قصارى جهدنا لمواصلة المنافسة. إنها مواجهة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وسيكون هناك الكثير من اللاعبين الرائعين في الملعب، وأنا متأكد من أنها ستكون أجواء رائعة في كلا الملعبين. سنبذل قصارى جهدنا ونحاول بذل كل ما في وسعنا للوصول إلى المرحلة التالية".وسُئل إيدو عما إذا كان بإمكان آرسنال المضي قدمًا ورفع الكأس الشهيرة لأول مرة، مع انتظار ريال مدريد أو مانشستر سيتي في نصف النهائي إذا تمكنا من تجاوز بايرن. وقال مبتسما: "لم لا؟ علينا أن نحلم بسبب الطريقة التي نلعب بها ونؤدي بها والزخم الذي نتمتع به في الوقت الحالي، هذا هو الوضع الذي يجب أن نكون فيه دائمًا بسبب مكانة النادي، ويبدو أننا عدنا إلى حيث ننتمي".وستكون المواجهة الأخيرة في ربع النهائي مفتوحة بين أتلتيكو الذي أقصى إنتر وصيف بطل الموسم الماضي من ثمن النهائي، ودورتموند الألماني الذي يبقى من دون فوز في هذا الدور في ثلاث محاولات، وتحديداً منذ تخطيه ملقة الإسباني موسم 2012-2013 في طريقه لخسارة النهائي أمام مواطنه وغريمه بايرن (1-2).وبعد مواجهة قارية أولى بينهما الموسم 1965-1966 في ربع نهائي كأس الكؤوس حيث فاز دورتموند 2-1 بمجموع المباراتين، التقى الفريقان مرتين في دوري الأبطال.الأولى كانت في الموسم 1996-1997 خلال دور المجموعات حين فاز الفريق الألماني 1-0 ثم خسر 1-2 في مشوار قاده إلى إحراز اللقب على حساب يوفنتوس الإيطالي، والثانية موسم 2018-2019 في دور المجموعات حين تبادلا الفوز (4-0 لدورتموند و2-0 لأتلتيكو).وقال مدرب دورتموند إدين ترزيتش في مؤتمر صحفي "نتطلع لرحلتنا إلى مدريد"، محدداً هدف فريقه بالفوز على أتلتيكو في العاصمة الإسبانية "قبل عودتنا إلى ملعبنا حيث نريد اختبار أمسية ساحرة في دورتموند".-(وكالات)