قمة مرتقبة بين مانشستر سيتي وتشيلسي.. وفرصة للتعويض أمام توتنهام وآرسنال

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مدن - أكد مدرب تشيلسي ماوريسيو بوكيتينو، أن منافسه يوم غد الأحد مانشستر سيتي، هو الفريق الافضل على الساحة حاليا.ويلتقي الفريقان مساء الأحد، ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أيام من فوز تشيلسي اللافت على توتنهام 4-1 في الجولة الماضية.وسئل بوكيتينو في مؤتمر صحفي أمس، عما إذا كان مانشستر سيتي أفضل فريق في أوروبا، فأجاب: "بالنسبة لي، إنه أفضل فريق، وأفضل طاقم تدريب، وأفضل مدرب، إنه أفضل أو أحد أفضل المنظمات الكروية في العالم. عندما تظهر النتائج، فذلك لأنك تفعل الأشياء من الأعلى إلى الأسفل بشكل جيد حقًا. سيكون تحديًا، نريد التنافس ضدهم، وأعتقد أننا سنحاول تقديم أفضل ما لدينا، هي ثلاث نقاط مهمة بالنسبة لنا".وعما إذا كان تشيلسي الطرق الأقل حظوظا في مباراة الأحد، قال بوكيتينو: "تشيلسي لا يشعر أبدًا بأنه الأقل حظا، عندما تكون تشيلسي فإنك تشعر وكأنك تشيلسي، ذهبنا يوم الاثنين إلى توتنهام وأنهينا المباراة 4-1، وأظهرنا أن لدينا شخصية وموهبة للتنافس والقتال مع أفضل الأندية في إنجلترا".وعلق بوكيتينو على استبعاد رحيم سترلينج مجددا من قائمة المنتخب الإنجليزي: "من الصعب التحدث لأنني لا أريد أن أقول أي شيء ضد القرار وأحترم القرار. ليس رحيم فقط، بل إن جميع لاعبي إنجلترا يرغبون بشدة في الانضمام إلى المنتخب الإنجليزي. الطريقة الوحيدة لتغيير الوضع هي العمل الجاد مع ناديك.وتناول بوكيتينو أيضا قرار قائد فريقه ريس جيمس بعدم الانضمام إلى المنتخب الإنجليزي بعدم جاهزيته قائلا: "أعتقد أنه ليس قرار اللاعب أبدًا. الأمر يتعلق بالتقييم، والطاقم الطبي، والطاقم التدريبي، واللاعبون لا يتخذون القرارات. إنه يائس للذهاب إلى المنتخب الوطني. أعتقد أنه من الجيد أن يكون لدى المنتخب الوطني تواصل مع النادي للقيام بما هو أفضل للاعب. ريس يائس ولكن دائمًا ما يتخذ طرفان القرار نيابةً عنه، المنتخب الوطني والنادي".وأشاد بوكيتينو بلاعبه كول بالمر الذي يقدم مستويات جيدة منذ انضمامه للفريق قادما من مانشستر سيتي، وقال: "إنه رجل ذكي تأقلم بسرعة كبيرة. نحن نبني الفريق وهو يستغل الفرصة لرؤية الوضع وإظهار شخصيته. إنه يحتاج إلى التحسن، ولكنه أمر مميز بالنسبة له أن يلعب ضد زملائه السابقين".وأكد بوكيتينو أن مهاجمه الفرنسي كريستوفر نكونكو سيكون جاهزا للعودة إلى الفريق بعد انتهاء فترة التوقف الدولية عقب شفائه من الإصابة، وصرح: "أجرينا بعض المحادثات وقال لي إنه يريد أن يكون جاهزًا بعد فترة التوقف الدولية ليلعب أمام نيوكاسل. سألته بالأمس فقال.. هممممم، قلت له أنه يكذب".وواصل: "إنه قريب وهو في حالة جيدة حقًا. نحن سعداء معه. روميو لافيا قريب أيضًا. لقد تدرب الإثنان اليوم على أرض الملعب. نأمل أن يتدربا مع الفريق في الأسبوع المقبل".ويخوض مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز اختباراً صعباً على أرض تشيلسي، معتمداً على عودة نجمه وهدافه النرويجي إيرلينج هالاند إلى مستواه، بينما يسعى أرسنال وتوتنهام إلى التعافي من أول هزيمتين لهما هذا الموسم، في افتتاح المرحلة الثانية عشرة.وعزّزت النتائج المبكرة للموسم الحالي الآمال في سباق حقيقي على اللقب، لكن سيتي كان الفريق الوحيد بين الخمسة الأوائل الذي فاز نهاية الأسبوع الماضي.وفي النصف الأدنى من جدول الترتيب، تواجه الفرق الأربعة الأخيرة خطر الانزلاق إلى فخ الهبوط حتى قبل مرور ثلث منافسات الموسم.واجه مانشستر سيتي أخيراً تذبذباً طفيفاً غير معهود، لكنه رد بأسلوب مطمئن، وسجّل 17 هدفاً في خمس مباريات بمختلف المسابقات.وعاد رجال المدرب الإسباني بيب جوارديولا إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، مستفيدين من تعثرات توتنهام وأرسنال وليفربول.وتبدو فورمة هالاند الذي سجل 52 هدفاً لمانشستر سيتي الموسم الماضي، في أحسن حالاتها، إذ سجّل 15 هدفاً في الموسم الحالي حتى الآن.ويتوجّه سيتي إلى تشيلسي غدا ولا يعرف بالضبط ما يمكن توقعه من فريق المدرب بوكيتينو غير المنسجم والذي فاز على توتنهام المنقوص بتسعة لاعبين 4-1 الاثنين.لكن حامل اللقب الذي حقق الثلاثية العام الماضي سيكون متسلّحاً بالثقة، بعدما حقق فوزاً في آخر ست مباريات له ضد فريق ستامفورد بريدج في كل المسابقات، من دون أن تهتز شباكه بأي هدف.في المقابل، سيكون توتنهام جاهزاً لخوض امتحان مضيفه ولفرهامبتون في مسعى لضمان النقاط الثلاث التي قد تتيح له الانقضاض على الصدارة في حال أي تعثّر لسيتي، إذ لا تفصله عنه إلا نقطة واحدة في المركز الثاني.وخرج مانشستر يونايتد من مأزق الأسبوع الماضي عندما سجل البرتغالي برونو فرنانديز هدف الفوز في اللحظات الأخيرة على فولهام (1-0) وخفّف الضغط عن مدربه الهولندي إريك تين هاج.لكن الهولندي عاد إلى دائرة الضوء مرة أخرى بعد خسارة "الشياطين الحمر" 3-4 في مباراة مثيرة بدوري أبطال أوروبا في كوبنهاجن الأربعاء.وخسر النادي تسعاً من أول 17 مباراة له في موسم واحد بمختلف المسابقات للمرة الأولى منذ الموسم 1973-1974، وهو الموسم الذي هبط فيه الفريق.ومن المتوقع عادةً أن يكتسح يونايتد فريق لوتون، منافسه اليوم السبت على ملعب أولد ترافورد، لكنه سجل 12 هدفاً فقط في 11 مباراة بالدوري حتى الآن، ويبدو دفاعه الذي مزّقته لعنة الإصابات مهتزاً.لكن تين هاج مقتنع بأن حظ فريقه سيتغيّر. وقال بعد الهزيمة في الدنمارك "هذا الفريق يتمتّع بالمرونة. طوال الموسم بأكمله، كانت هناك قرارات عدة ضدنا، والعديد من نكسات الإصابات".وأضاف أنه "في كل مرة تكون هناك روح، هناك قتال وسنواصل المضي قدماً لأنني متأكد وقلت للاعبين أن الأمر سيتحوّل - في لحظة واحدة من الموسم سيتحول الأمر لصالحنا".حقّقت الفرق الأربعة الأخيرة في الدوري البريميرليج فوزاً واحداً فقط وإجمالي 20 نقطة في 11 مرحلة من الموسم.ويعاني كل من لوتون وبيرنلي وشيفيلد يونايتد الصاعدين حديثاً جنباً إلى جنب مع بورنموث، حيث يوجد بالفعل فجوة من خمس نقاط بين لوتون صاحب المركز 17 وإيفرتون، الذي يتقدمهم بمركز واحد.وعلى الرغم من تلك النتائج السيئة، لم يُقل أي مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، في مقابل رقم قياسي بلغ 14 تغييراً لمدربين في الموسم الماضي.وحضّ مدرب بيرنلي البلجيكي فنسان كومباني فريقه على عدم فقدان الثقة، بعدما أصبح أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي يخسر كل مبارياته الست الأولى على أرضه في انطلاقة موسمه.وقال كومباني "علينا أن نضع كل شيء في سياقه وألا نسمح لأنفسنا بالسقوط بسبب شيء من المفترض أن يكون أحد أصعب الإنجازات التي يجب القيام بها، وهو ترسيخ نفسك في هذا الدوري".ويواجه رجال كومباني رحلة شاقة لمواجهة أرسنال اليوم السبت، فيما يسعى "المدفعجية" إلى رصّ الصفوف لتعويض خسارة الأسبوع الماضي أمام نيوكاسل 0-1 بهدف جدلي للفريق الفائز. -(وكالات)