قمة مرتقبة تجمع الأرثوذكسي والاتحاد في دوري المحترفات اليوم

مهند جويلس

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عمان- يقص فريقا الأرثوذكسي والاتحاد شريط منافسات الجولة الرابعة من دوري المحترفات لكرة القدم للموسم 2024 بنسخته السادسة، عندما يلتقيان اليوم عند الساعة السابعة مساء على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب.ويتطلع الاتحاد إلى تأكيد تفوقه منذ بداية الموسم بعد تحقيقه الفوز في 3 مناسبات وبنتائج عريضة، حيث افتتح مشواره بتخطي عمان اف سي بثلاثية نظيفة، قبل أن يتجاوز النصر برباعية بيضاء، فيما فاز بالجولة الماضية على الاستقلال بخمسة أهداف دون رد.ويتمتع الاتحاد بأقوى خط هجومي حتى اللحظة بعد تسجيله 12 هدفا، فيما يعتبر الفريق الوحيد من بين 6 فرق تشارك بدوري المحترفات، الذي لم يستقبل أي هدف حتى الآن، ما يجعله المرشح الأوفر حظا للظفر باللقب للموسم الثاني على التوالي.وتعد المهاجمة الجزائرية بن زيان فاطمة إحدى أبرز اللاعبات، بتصدرها قائمة الهدافات برصيد 4 أهداف، فيما تبرز خطورة روزبهان فريج، والتي نالت جائزة أفضل لاعبة في مباراتين من أصل 3 لفريقها حتى الآن.وأكد المدير الفني لفريق الاتحاد جويل كورنيلي، أن فريقه يتحسن بصورة ممتازة من مباراة لأخرى، ويملك الثقة بعد تسجيل العلامة الكاملة في الجولات الثلاث الأولى، مفيدا بأنه يطمح إلى تسجيل الفوز في لقاء اليوم بهدف الابتعاد 6 نقاط عن أقرب المنافسين.وبين كورنيلي لـ "الغد"، أن المنافس الأرثوذكسي تعادل مع الاتحاد في مناسبتين بالموسم الماضي، ويملك جهازا فنيا ولاعبات بمستوى جيد، متوقعا بأن تكون المباراة مثيرة، وأن فريقه يجب أن يكون على أتم الجاهزية لتحقيق الفوز.ويعول الاتحاد في خياراته الأساسية على كل من: شرين الشلبي، العنود غازي، حورية أفاك، لانا فراس، تسنيم اسليم، زينة حازم، زينب قندوسي، لين البطوش، روزبهان فريج، إيناس الجماعين وبن زيان فاطمة.في المقابل، يمني فريق الأرثوذكسي النفس في إيقاف تقدم منافسه القوي بالموسم الحالي، رغم الصعوبات التي واجهت الفريق ببداية الموسم، حيث خسر في اللقاء الافتتاحي بهدفين دون رد من الاستقلال، قبل أن يسجل فوزين على الحسين إربد (4-0) وعلى النصر (3-0).ويملك الأرثوذكسي ورقة هجومية مميزة تتمثل بالغانية نيومي أنيما، والتي حصلت في الموسم الماضي على جائزة أفضل لاعبة بالتقاسم مع فريج لاعبة الاتحاد، كما سجلت في المباراتين الماضيتين 4 أهداف وتتقاسم صدارة الهدافات مع بن زيان فاطمة.وأشار المدير الفني لفريق الأرثوذكسي سالم القرا، إلى أن المباراة مهمة جدا بالنسبة لفريقه، وأوضح أن المجموعة تتمتع بروح عالية وحريصة على تقديم أداء مميز يليق بالفريق، مشيدا بمستوى فريق الاتحاد الذي يملك أبرز لاعبات المنتخب الوطني، ولاعبات أجنبيات على سوية عالية.وأوضح القرا لـ "الغد"، أن الفريق يفتقد لخدمات حارسة المرمى الأساسية جود الشنطي بداعي السفر مؤخرا، إلى جانب عدم تسجيل الحارسة الغانية فوستينا بكشوفات الفريق، وعدم حضور المدافعة لما العمري من خارج البلاد، إلا أن هذه النقاط لن تمنع فريقه من السعي لتحقيق نتيجة جيدة.ويعتمد القرا في تشكيلته الأساسية على كل من: سالي أسعد، شذى سهاونة، نور مشايخ، سلوى خليل، نور زوقش، تسنيم أبو الرب، لوجين البطوش، سارة عامر، صوفيا حداد، نيومي أنيما ورحمة جافارو.وتختتم الجولة غدا بمواجهتين على الملعب ذاته، حيث يلتقي الاستقلال (3 نقاط) مع الحسين إربد (3 نقاط) عند الساعة الخامسة مساء، فيما يواجه النصر (0 نقاط) نظيره عمان اف سي (6 نقاط) عند الساعة الثامنة مساء.ومن الجدير بالذكر، أن دوري المحترفات يقام على 3 مراحل (ذهاب، إياب والمرحلة الذهبية)، على أن يتوج الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط باللقب، فيما تختار لجنة فنية من اتحاد الكرة عقب كل مباراة أفضل لاعبة في المباراة، وهي جائزة معنوية للاعبات بهدف تقديم أفضل مستوى لهن داخل أرضية الملعب.