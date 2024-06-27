 
الخميس 27 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قمة مرتقبة تجمع الاتحاد وعمان اف سي بـ"المحترفات"

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صراع على الكرة بين لاعبة عمان اف سي بانة البيطار ولاعبة الاتحاد إيناس الجماعين بلقاء سابق - (من المصدر)
عمان- يحتضن ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب عند الساعة السادسة من مساء اليوم، قمة منافسات الجولة السادسة من دوري المحترفات لكرة القدم، والتي تجمع متصدر الترتيب فريق الاتحاد بنظيره عمان اف سي صاحب المركز الثاني.اضافة اعلان
وتعد المواجهة مثيرة نظرا لاحتلال الاتحاد المركز الأول على سلم الترتيب برصيد 15 نقطة وبالعلامة الكاملة، فيما يتبعه عمان اف سي بالمركز الثاني برصيد 12 نقطة، ما يمنح المواجهة طابعا خاصا لأهميتها للطرفين.
وكان لقاء الذهاب بين الفريقين انتهت لصالح الاتحاد بثلاثية نظيفة، إلا أن عمان اف سي تحسن بعد تلك الموقعة بصورة ملحوظة، واستطاع تسجيل نتيجة الفوز في بقية مباراة المرحلة الأولى من زمن المسابقة، ليبقي على فارق النقاط الثلاث بينه وبين الاتحاد.
ويدخل الاتحاد المرحلة الثانية بثوب فني جديد، بعد أن قام مؤخرا بتعيين المدرب البحريني خالد الحربان ليتولى القيادة الفنية للفريق حتى نهاية الموسم الحالي، عقب مغادرة البرازيلي جويل كورنيللي الفريق في الجولة الماضية.
ومن المتوقع أن يستقر الحربان على الأسماء التي تشارك بصفة أساسية منذ بداية الموسم بصورة معتادة، من خلال مشاركة كل من: شرين الشلبي، العنود غازي، لانا فراس، حورية أفاك، تسنيم اسليم، زينب قندوسي، زينة حازم، إيناس الجماعين، لين البطوش، روزبهان فريج وبن زيان فاطمة.
وعلى الطرف المقابل، يسعى عمان اف سي للظفر بالنقاط الثلاث من أجل التساوي بالنقاط مع منافسه المباشر على اللقب، وبحثا عن إبقاء فرصه في المنافسة، حيث إن أي نتيجة أخرى قد تعقد من مهمته لإبعاد الاتحاد عن منصة التتويج للموسم الثاني على التوالي.
ويعتمد المدير الفني لفريق عمان اف سي أحمد حكمري في قائمته الأساسية على كل من: باتريسيا نيكيتا، منى الصاحب، أشيا كونستانس، رند أبو حسين، ليان عجارمة، هيا خليل، سيما اللهيمق، جوسي لاربي، أروى البطاينة، تالا برغوثي وبانة البيطار.
ويقود اللقاء طاقم تحكيم مكون من أحمد راضي حكما للساحة، المساعد الأول مراد الذيبة، المساعد الثاني قصي الشمايلة، وإسراء المجالي حكمة رابعة.
وتختتم الجولة اليوم بلقاء يجمع الأرثوذكسي والاستقلال على الملعب ذاته عند الساعة التاسعة مساء، حيث يملك كل فريق 6 نقاط، ويتطلع مدربا الطرفين للظهور بصورة طيبة وتحقيق الفوز بحثا عن التقدم على سلم الترتيب.
وأقيمت مساء أمس، أولى مواجهات الجولة، حيث التقى النصر الذي كان خاليا من النقاط مع الحسين الذي جمع 6 نقاط خلال مرحلة الذهاب.
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