قوت أباظة: هذه قصتي مع تحدي اللياقة البدنية.. وأتوقع انتشار هذه الرياضة قريبا

مصطفى بالو

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عمان - أكدت لاعبة المنتخب الوطني لتحدي اللياقة البدنية قوت أباظة، مثالية رياضة "الكروسفيت" وتحدي اللياقة البدنية للإناث، مشيرة إلى مناسبتها لعادات وتقاليد وثقافة المجتمع.وأوضحت أباظة في تصريحات خاصة لـ"الغد"، أنه كان بالإمكان تحقيق نتائج أفضل في بطولة آسيا التي أقيمت مؤخرا في العاصمة اللبنانية بيروت، وإن عاد الفريق بـ12 ميدالية ملونة على الصعيد الفردي والجماعي.وقالت أباظة: "راضية إلى حد كبير عن مشاركتي في بطولة آسيا، والتي توجت فيها مع زميلي أحمد النسور بالميدالية الفضية في مسابقة الفرق، لكن تعرضنا إلى ظلم تحكيمي في ظل الانحياز الإيراني للاعبيهم خصوصا في مسابقات الرجال".وأضافت: "أشكر اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية برئاسة مأمون كلمات، على جهوده لإدراج تحدي اللياقة البدنية ضمن منافسات الاتحاد، وتشكيل منتخب وطني للرجال والسيدات، قادر على المنافسة العربية والقارية والدولية، والذي فتح الباب على مصراعيه أمام السيدات لدخول هذه المنافسات، وتحتاج هذه الرياضة جهدا كبيرا، لتأخذ مكانتها على غرار ما حدث لرياضة الكروسفيت، التي بدأت بخطوات بسيطة، قبل أن تأخذ مكانها في الأندية ومراكز بناء الأجسام واللياقة البدنية".وتناولت أباظة قصتها مع تحدي اللياقة البدنية قائلة: "أنا أمارس الكروسفيت منذ 8 سنوات، وحديثا مارست تحدي اللياقة البدنية. الكروس فيت أكثر شمولية، إلا أنها شبيهة إلى حد ما بتحدي اللياقة البدنية، وهي شيء جديد في مجتمعنا والنوادي الرياضية، ونتنافس فيها من خلال 6 حركات، تتوزع بين العقلة، القفز على بوكس، تمرين الضغط، مشي مع وزن، المعدة مع وزن، وحركة مركبة بالدامبلز، وأتوقع بالجهود المشتركة بين الاتحاد والأندية أن تنتشر رياضة تحدي اللياقة البدنية، وأن تثمر الجهود عالميا في اعتماد الرياضة بالأولمبياد".وعن رسالتها إلى نظيراتها من الفتيات لممارسة الرياضة عموما، وتحدي اللياقة البدنية خصوصا، قالت قوت: "الرياضة أسلوب حياة، الكروسفيت وتحدي اللياقة البدنية رياضتان مناسبات جدا للفتيات، حيث أتدرب بمعدل ساعة إلى ساعة ونصف 5 أيام بالأسبوع، وأدعو الفتيات إلى التجربة لأنها أكبر برهان، ولنا حافز بالنادي حيث نتدرب إلى جانب سيدة تبلغ من العمر 65 عاما، والرياضة لها فوائدها الصحية التي نبحث عنها بكل قوة وعزيمة".ويذكر أن منتخب اللياقة البدنية للرجال والسيدات، دشن المشاركة الرسمية الأولى تحت مظلة الاتحاد، من خلال خوض غمار منافسات بطولة آسيا، وسجل إنجازا مميزا حين توج أبطاله وبطلاته بـ12 ميدالية ملونة، حيث توج بذهبيتين عن طريق ديما زبيدة، وأخرى لأدهم صقور على مستوى الفرق، و3 ميداليات فضية للفردي تقلدها كل من: عبدالرحمن عاقلة، وبنان الجعفري، وعلى مستوى الفرق نالها كل من: قوت أباظة وأحمد نسور، و3 ميداليات برونزية على المستوى الفردي تقلدتها سارة أبو شاويش، وعلى مستوى الفرق لكل من عبدالرحمن عاقلة وبنان الجعفري، وكذلك بنان الجعفري وسارة أبوشاويش، بقيادة المدربين أمين عطا الله وبنان الجعفري.