"قوى" الناشئين تقدم هدايا ثمينة.. و"التوأمان" أبو شهيل الأبرز

مصطفى بالو

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عمان - قدمت بطولة المملكة المفتوحة للناشئين لألعاب القوى، هدايا ثمينة من الوجوه الواعدة على صعيد الجنسين، والتي رشحتها اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اللعبة، لخوض التصفية النهائية المقررة في 24 آب (أغسطس) الحالي، لاختيار القائمة النهائية لعناصر المنتخب الوطني المشارك في البطولة العربية التي ستقام في عُمان مطلع الشهر المقبل.وقال رئيس اللجنة المؤقتة لألعاب القوى د. وليد رحاحلة في هذا الصدد: "جاء مستوى البطولة بشهادة المدربين والفنيين المختصين جيد جداً، وأظهرت العديد من الوجوه الشابة المبشرة لمستقبل زاهر للعبة، في ظل حرص الأندية على تقديم أفضل المواهب لديها في مختلف المسابقات، ما زاد من حدة المنافسة للوصول إلى المراكز الأولى، وحجز مقاعد ضمن صفوف منتخب الوطني، حيث رشحنا كلا من: نانسي زعل (400م و100م/حواجز)، نور الزرو (وثب طويل)، مكة دجاني (100 م و200 م)، صهيب شباب (وثب ثلاثي ووثب طويل)، ينال أبو شهيل (وثب عالي)، عمار اسميك(800 م )، حمزة الأسد (100 م و200م)، عبادة حسان محمد (رمي الرمح) ويزيد أبو شهيل (10000م/ مشي).وأضاف: "لدينا نواة منتخب للناشئين، وأضفنا إليه اللاعبين واللاعبات الذين حققوا نتائج لافتة، وسجلوا أرقاما بحسب السكيل الموضوع من قبل اللجنة الفنية لهذه الغاية، ووجدنا في الأندية أرضية خصبة للمواهب من الذكور والإناث، والتي تحملنا مسؤولية كبيرة في توفير أشكال الرعاية والاهتمام والدعم المعنوي والمادي، لخلق جيل جديد قادر على الإنجاز لأم الألعاب الأردنية".من جانبه قال مدرب فريق عمان والمنتخب الوطني عماد الغفري: "ارتفع المؤشر العام لبطولة المملكة المفتوحة للناشئين والناشئات عن سابقتها بشكل ملحوظ، وحفلت مختلف المسابقات بالقوة والندية وازدحام المنافسين والمنافسات على المراكز الأولى، واستطاع عدد كبير من لاعبي فريق عمان الحصول على مختلف الميداليات الملونة، ولا سيما التوأمان ينال في الوثب العالي ويزيد أبو شهيل في 10000م/مشي، وداليا الحواني التي حلت الأولى في سباق 800م، وتالا عماد مرار الثالثة في مسابقة 400 م، محمد الحوراني الذي حاز على ذهبية دفع الكرة الحديدية، وعبد الرحمن محمود صاحب فضية رمي الرمح وبرونزية دفع الكرة الحديدية، ويوسف الشدفان الذي سجل رقما شخصيا في مسابقة 400م بزمن 51.90 ث".وزاد الغفري: "لفت الانتباه التوأمان شهيل بقدارتهما المتطورة، والتي حازت على إعجاب جميع المتابعين والمدربين، حيث حقق ينال الرقم التاهيلي حين طالبت اللجنة الفنية بتسجيل 1.81م في الوثب العالي، لكنه اجتهد على نفسه وحقق 1.90م، وكذلك شقيقه يزيد الذي قدم نفسه وجها جديدا قادرا على الإنجاز في مسابقة 10000م/ مشي، وحقق المركز الأول يتسجيله 55 د".إلى ذلك، قدم المدرب الوطني القدير أحمد المصري، مواهب لافتة من نادي يرموك البقعة إلى تشكيلة المنتخب الوطني للنشائين والناشئات، من أبرزها الواعدة المتألقة مكة الدجاني، التي حققت الرقم التأهيلي في مسابقتي 100م و200م، وعمار سميك في مسابقتي 800م و200م، في الوقت الذي حقق فيه لاعبو ولاعبات يرموك البقعة 23 ميدالية (11 ذهبية و7 فضيات و5 برونزيات)، حين توجت مكة الدجاني بذهبيتي 100م و 200م، ونور الزرو بذهبيتي الوثب الطويل والوثب الثلاثي، وليا الدجاني ذهبية 400م وثالث 200م، وساره معشر ذهبية دفع الجلة وفضية رمي القرص، نور كواليت ذهبية الوثب العالي وفضية الوثب الثلاثي، جود الختالين ذهبية رمي الرمح وبرونزية دفع الجلة، رهف الكيلاني ذهبية 5000م/مشي، رنيم البطران فضية الوثب الطويل وبرونزية 100م، آشلي حداد فضية الوثب العالي، عمار اسميك ذهبيتي 200م و800م، عبدالرحمن النوباني فضيتي 200م و 400م/ حواجز، الياس صالح فضية الوثب العالي، وفيصل محمد برونزيتي 100م و200م.