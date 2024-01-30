الثلاثاء 30 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قيمة صفقات الانتقال الدولية عام 2023 تسجل رقم قياسي

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حطم هذا الرقم أيضا الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله في عام 2019
قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في تقريره لصفقات الانتقال العالمية والذي نُشر اليوم الثلاثاء إن الأندية في جميع أنحاء العالم أنفقت مبلغا قياسيا بلغ 9.63 مليار دولار على الانتقالات الدولية في 2023 بزيادة تقارب 50 بالمئة مقارنة بعام 2022.اضافة اعلان
وبعد انخفاض الإنفاق على الانتقالات في عامي 2020 و2021 بسبب التأثير المالي لوباء كوفيد-19، زاد الإنفاق على اللاعبين حيث شهد إجمالي الإنفاق العام الماضي زيادة بنسبة 48.1 في المئة مقارنة بعام 2022.

وحطم هذا الرقم أيضا الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله في عام 2019 بأكثر من ملياري دولار، حيث أنفقت الأندية الإنجليزية أكبر مبلغ بين هذه الحصيلة برقم قياسي جديد بلغ 2.96 مليار دولار بينما حصلت اتحادات أربع دول على أكثر من مليار دولار من رسوم الانتقالات في عام 2023.

وجاء خلف إنجلترا الأندية السعودية التي حاولت جذب مجموعة من أفضل اللاعبين من الأندية الأوروبية إلى الدوري السعودي للمحترفين العام الماضي بعد الصفقة الضخمة لضم كريستيانو رونالدو، والذي شهد انتقال العديد من اللاعبين إلى الشرق الأوسط.

وقال الفيفا "ظهرت أندية سعودية بين الخمسة الأوائل من حيث الإنفاق وذلك لأول مرة بإجمالي بلغ 970 مليون دولار في عام 2023، مقارنة بنحو 50.4 مليون دولار في عام 2022.

"كانت الأندية الألمانية هي المستفيد الأول من رسوم الانتقال بإجمالي ما يقرب من 1.21 مليار دولار، وهي المرة الأولى على الإطلاق التي تحصل فيها أندية من أي اتحاد على أكثر من مليار دولار من رسوم انتقالات في عام ميلادي واحد.

"ومع ذلك، انضمت ثلاثة اتحادات أخرى أيضا إلى ألمانيا في هذه المجموعة الحصرية في عام 2023 وهي فرنسا (1.19 مليار دولار) وإنجلترا (1.04 مليار دولار) وإيطاليا (1.02 مليار دولار)".

ومن بين أبرز الانتقالات جاء انضمام جود بيلينغهام إلى ريال مدريد من بوروسيا دورتموند، وإنزو فرنانديز من بنفيكا إلى تشلسي، وهاري كين من توتنهام هوتسبير إلى بايرن ميونيخ.

وأضاف الفيفا "مثلت أغلى عشر صفقات انتقال وحدها أكثر من 10 في المئة من إجمالي ما تم إنفاقه على الصفقات في عام 2023".

وشهدت كرة القدم النسائية أيضا زيادة بنسبة 20 في المئة في قيمة صفقات الانتقال الدولية العام الماضي مقارنة بعام 2022، مع ارتفاع عدد الأندية المشاركة من 507 في 2022 إلى 623 في 2023.

وقال الفيفا إن رقما قياسيا بلغ 131 اتحادا وطنيا شارك في 1888 صفقة انتقال في كرة القدم النسائية، وبلغ الإنفاق السنوي 6.1 مليون دولار، وهو رقم قياسي أيضا وبزيادة قدرها 84.2 في المئة عن عام 2022.

ومن بين أبرز الانتقالات الدولية في كرة القدم النسائية جاء انضمام جيل رورد من فولفسبورغ إلى مانشستر سيتي، وكيرا كوني-كروس من هامربي إلى آرسنال، وليندسي هوران من بورتلاند ثورنز إلى أولمبيك ليون.

ومع ذلك، فإن 84.7 في المئة من الانتقالات كانت للاعبات انتهت عقودهن.

وقال الفيفا أيضا إن أكثر من 50 ألف لاعب هاوٍ انتقلوا عبر دول مختلفة للانضمام إلى نادٍ في اتحاد آخر، وأن 91.7 في المئة منهم من اللاعبين الذكور.
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