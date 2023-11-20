الإثنين 20 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

كأس آسيا.. التبرع بعوائد تذاكر المباريات للشعب الفلسطيني

2023 AFC Asian Cup
كأس آسيا

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس آسيا قطر 2023 عن التبرع بعوائد تذاكر مباريات البطولة لدعم حملات الإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق.
وسيتم تخصيص عوائد التذاكر لتوفير مختلف الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية والطبية بالتعاون مع الجهات المعنية.

وتقام البطولة القارية في قطر خلال الفترة من 12 كانون الثاني/يناير ولغاية 10 شباط/فبراير 2024.

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وتلعب مباريات البطولة على تسعة ملاعب، حيث يتنافس 24 منتخباً وطنياً تم توزيعها على ست مجموعات، ومن ضمن هذه الملاعب سبعة استضافت مباريات كأس العالم 2022، وهي لوسيل والبيت وخليفة الدولي والجنوب وأحمد بن علي والثمامة والمدينة التعليمية، إلى جانب ملعبين آخرين هما ستاد جاسم بن حمد وعبدالله بن خليفة.

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