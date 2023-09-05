الأربعاء 06 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

كأس العالم للأندية.. الأهلي المصري في طريق الاتحاد السعودي

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كأس العالم للأندية 2023
أجريت قرعة كأس العالم للأندية 2023، الثلاثاء، التي تقام في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وهي النسخة الأخيرة من البطولة بنظامها الحالي.

ومن المقرر أن يلتقي أوكلاند سيتي مع الاتحاد في الدور الأول من كأس العالم للأندية 2023.اضافة اعلان

وأسفرت القرعة عن مواجهات الدور الثاني وهي:

الأهلي المصري يواجه الفائز من اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي. 
كلاب ليون المكسيكي يواجه أوراوا ريدز الياباني.
وسيضرب الفائز من مباراة الأهلي المصري والطرف الآخر موعدا في نصف النهائي أمام بطل كوبا أميركا الجنوبية.

كما سيضرب الفائز من مباراة ليون المكسيكي وأوراوا ريدز الياباني أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في مباراة نصف النهائي الأخرى.

ومن المقرر أن تقام منافسات المسابقة في مدينة جدة، خلال الفترة من 12 ديسمبر وحتى يوم 22 من الشهر ذاته.

ويشارك في البطولة كل من الأهلي المصري، الاتحاد السعودي، مانشستر سيتي الإنجليزي، كلاب ليون المكسيكي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي وأوراوا ريدز الياباني.

ويتبقى مقعد بطل أميركا الجنوبية، وسيتم حسمه في شهر نوفمبر المقبل.
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