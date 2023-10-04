كأس العالم 2030 سيلعب في ثلاث قارات وستة دول

اضافة اعلان

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأربعاء، أن الاتحادات الأوروبي والإفريقي والأميركي الجنوبي اتفقت على ترشيح واحد لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، تقدم به كل من إسبانيا والبرتغال والمغرب مع إقامة ثلاث مباريات في أميركا الجنوبية.وأوضح "فيفا" في بيان أنه بمجرد التحقق من صحة المعايير الفنية، سيعلن رسمياً عن مستضيف الحدث في العام 2024، لافتاً إلى أن المباريات الثلاثة التي ستستضيفها أميركا الجنوبية في مونتيفيديو وبوينوس أيريس وأسونسيون ستكون في إطار الاحتفال بمئوية المونديال الأول في الأوروغواي.ودعا "فيفا" الاتحادات الأعضاء من الاتحادين الآسيوي والأوقياني لتقديم ملفاتها لاستضافة نسخة 2034.وأوضح فيفا في بيانه أنه "بعد مشاورات مكثفة مع كافة الاتحادات القارية ونظراً لأهمية الاحتفال بالذكرى المئوية لكأس العالم، اتخذ مجلس فيفا قرارات رئيسية في ما يتعلق بتقديم ملفات الترشيح واستضافة النسخة المئوية للمونديال في عام 2030 خلال اجتماعه الذي عقده عبر الفيديو".وأضاف أنه "في العام 2030، ستجمع كأس العالم ثلاث قارات وستة دول، ما يدعو العالم أجمع للانضمام إلى الاحتفال باللعبة الجميلة والمئوية وكأس العالم لكرة القدم نفسها".من جهته، قال رئيس "فيفا" السويسري-الإيطالي جاني إنفانتينو إنه "في عالم منقسم، يتحد فيفا وكرة القدم"، مضيفاً "وافق مجلس فيفا الذي يمثل عالم كرة القدم بأكمله، بالإجماع على الاحتفال بالذكرى المئوية لكأس العالم التي أقيمت نسختها الأولى في الأوروغواي عام 1930، بالطريقة الأنسب".وأضاف أنه "نتيجة لذلك، سيتم الاحتفال في أميركا الجنوبية، وستنظم ثلاث دول في أميركا الجنوبية - الأوروغواي والأرجنتين والباراغواي - مباراة واحدة في كل منها في نسخة 2030".وتابع "ستقام أولى هذه المباريات الثلاث بالطبع في الملعب حيث بدأ كل شيء وهو ملعب سنتيناريو الأسطوري في مونتيفيديو، على وجه التحديد للاحتفال بالنسخة المئوية لكأس العالم".وأوضح "في عام 2030، سيكون لدينا بصمة عالمية فريدة من نوعها، ثلاث قارات - إفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية - ست دول - الأرجنتين والمغرب والباراغواي والبرتغال وإسبانيا والأوروغواي - ترحب بالعالم وتوحده بينما تحتفل معًا باللعبة الجميلة، المئوية وكأس العالم فيفا".وكان الملك محمد السادس قد أعلن منح الفيفا تنظيم مونديال 2030 لإسبانيا والبرتغال والمغرب.يذكر أن المغرب سيصبح ثاني بلد عربي يستضيف كأس العالم بعد دولة قطر.