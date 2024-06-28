كازاخستان تظفر بلقب المصارعة الرومانية ببطولة آسيا

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وجاءت كازاخستان بالمركز الأول برصيد 195 نقطة بعد تتويجها بثلاث ذهبيات و4 فضيات وبرونزيتين، تليها قيرغيزستان ثانية بجمعها 170 نقطة بعد تقلدها ثلاث ذهبيات وفضية و5 برونزيات، وحلت الهند ثالثة برصيد 156 نقطة بتقلدها 4 فضيات وبرونزيتين.وحل لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية صهيب الحسنات في المركز الخامس عن وزن تحت 63 كغم للفئة تحت 23 عاما، وذلك بعدما فاز اليوم على اللاعب الصيني وينجي تشين مقابل خسارته من الهندي انكيت والعراقي رستم زنجنه والكازاخستاني بازارباييفوتقام اليوم منافسات المصارعة الحرة تحت 23 عاما للأوزان تحت 57-70-97 كغم، ومصارعة السيدات للأوزان تحت 53-57-62-65-72 كغم.ويمثل المنتخب الوطني للمصارعة الحرة، صهيب المرافي (وزن تحت 57 كغم) وأورتس شاميل (وزن تحت 74 كغم) وأرزو شاميل (وزن تحت 79 كغم) وعبدالكريم أبو دعيج (وزن تحت 92 كغم) وعبدالله مكون (وزن تحت 97 كغم) بقيادة المدربين رمزي وهاني المرافي.فيما يمثل المنتخب الوطني للسيدات للفئة تحت 23 عاما، اللاعبات: نورا الطيبين (وزن تحت 53 كغم) وبلقيس صايل (وزن تحت 57 كغم) وسدين القريني (وزن تحت 62 كغم) بقيادة المدرب رائد القيسي.وجدير بالذكر أن البطولة الآسيوية تحظى بمشاركة 471 لاعبا ولاعبة يمثلون 20 دولة، وهي الأردن وقيرغستان واليمن وأوزبكستان وتايبيه الصينية وتركمانستان وطاجكستان وسورية وسيرلانكا وسنغافورة وفلسطين ومنغوليا والسعودية وكوريا الجنوبية وكازاخستان واليابان والعراق وإيران والهند والصين.