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كاف يحسم استضافة كأس إفريقيا 2025 و2027 في هذا الموعد

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كاف يحسم استضافة كأس إفريقيا
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أنه سيحسم مكان إقامة نسختي كأس إفريقيا 2025 و2027 في أعقاب اجتماع لجنته التنفيذية في القاهرة في 27 سبتمبر الجاري.
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وقال رئيس "كاف" الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي في أعقاب جلسة للجنة التنفيذية، الخميس: "سنلتقي مرة أخرى في القاهرة يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023، لمناقشة واتخاذ قرارات بشأن البلدين اللذين سيمنح لهما استضافة كأس أمم إفريقيا 2025 و2027".
وأردف "كما ستستضيف الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، في الأسابيع المقبلة، الاجتماع الأول لاتحاد الأندية الإفريقية (ACA) الذي يمثل أكثر أندية كرة القدم نجاحا وأكبر أندية كرة القدم في إفريقيا".
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ويتنافس المغرب والجزائر حول استضافة نسخة 2025، والتي تم سحب تنظيمها من غينيا في أكتوبر الماضي، بداعي تأخرها في إنجاز المنشآت المضيفة للبطولة التي تضم 24 منتخبا، وتأجل البت بهذا الشأن مرات عدة.
وإلى جانب البلدين المغاربيين، ترشحت زامبيا فضلا عن ملف مشترك بين نيجيريا وبنين. وبالنسبة إلى نسخة 2027 ترشّحت الجزائر أيضا، حيث ستتنافس إذا لم تنجح في استضافة النسخة 2025، مع ملفات لكل من مصر وبوتسوانا وآخر مشترك بين كينيا وتنزانيا وأوغندا.
سيارة احد المشاركين في سباق للدفع الرباعي. - (من المصدر)

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