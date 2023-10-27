"كبار اليد" يتأهبون للمنافسة على لقب "كأس الأردن"

بلال الغلاييني

اضافة اعلان

عمان –تتأهب فرق السلط والأهلي والعربي والحسين إربد لخوض لقاءات الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأردن لكرة اليد لموسم 2023، وهي تسعى للظهور بصورة طيبة وقوية سعيا لبلوغ المشهد النهائي.ورغم أن القراءات الفنية ترجح بفرصة فريقي السلط والأهلي في الوصول إلى المباراة النهائية نظرا لما افرزته نتائج لقاءات دوري أندية الدرجة الأولى، وقدرة الفريقين على تحقيق الفوز في الدور قبل النهائي، إلا أن العربي والحسين إربد يسعيان بكل قوة لاجتياز منافسيهما وبلوغ المشهد النهائي.ويلتقي في الدور قبل النهائي فريقا السلط والحسين إربد عند الساعة السادسة من مساء يوم غد في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، بينما يلتقي فريقا الأهلي والعربي عند الساعة السادسة مساء يوم بعد غد في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب أيضا.الفريقان الفائزان في هاتين المباراتين يتأهلان إلى المباراة النهائية، التي حدد اتحاد اللعبة اقامتها عند الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء المقبل في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.وينتظر أن تحفل مباراتي الدور قبل النهائي كامل الندية والإثارة نظرا لأهمية هاتين المباراتين وتطلعات الفرق الأربعة لبلوغ المشهد النهائي، خصوصا وأن الفترة الماضية شهدت تحضيرات جيدة للفرق استعدادا لخوض منافسات هذه البطولة، وتعتبر جاهزيتهم الفنية مثالية بعد أن شاركوا في منافسات دوري أندية الدرجة الأولى لموسم 2023، وظهرا بها بصورة مميزة مكنتهم من الوصول إلى المربع الذهبي عن جدارة واستحقاق، ففريق الأهلي ما يزال يعيش نشوة الفرق بعد فوزه بلقب الدوري بعد منافسة ليست سهلة خصوصا من فريقي السلط والعربي، حيث بقيت هوية البطل مجهولة حتى الجولة قبل الأخيرة التي تمكن فيها الأهلي من الفوز على فريق العربي وحسم الصراع مع السلط، الذي حل بالمركز الثاني، وجاء فريق العربي بالمركز الرابع، ثم فريق الحسين الذي حل بالمركز الرابع.ويشرف على تدريبات فريق الأهلي منذ بداية الموسم طلال قصقص، الذي نجح مع فريقه في تحقيق الفوز بلقب الدوري دون أن يتعرض لأي خسارة، بينما يشرف على تدريبات فريق السلط العراقي ربيع الدليمي، الذي قاد فريقه في بداية الموسم في احراز لقب كأس السوبر 2023، والحصول على المركز الثاني في بطولة الدوري، بينما قاد المدرب عبدالله حسن فريق العربي في بطولة الدوري، قبل أن يتعرض للإيقاف في قبل خوض فريقه منافسات بطولة كأس الأردن، ويشرف على تدريبات فريق الحسين إربد المدرب عنان بني هاني.ويذكر أن بطولة كاس الأردن للموسم الحالي 2023 شهدت مشاركة فرق (السلط والأهلي والعربي والحسين إربد والقوقازي ووادي السير والكتة وكفرسوم وأم جوزة ويرموك الشونة وساكب ويرموك البقعة)، وجاء تأهل فريق السلط إلى الدور قبل النهائي بعد الفوز الذي حققه على فريق وادي السير بنتيجة 49-30، وفاز فريق الأهلي على فريق القوقازي بنتيجة 34-32، وفاز فريق العربي على فريق الكتة بنتيجة 40-28، وفاز فريق الحسين إربد على فريق كفرسوم بنتيجة 30-23.وتعتبر بطولة كأس الأردن المسابقة الثانية من حيث الأهمية في البطولات الرسمية التي يقيمها الاتحاد سنويا، وهي مخصصة للفرق المصنفة بالدرجتين الأولى والثانية، وتقام عادة وفق نظام خروج المغلوب من مرة واحدة.وكان اتحاد اللعبة ومنذ العام 1999، أطلق اسم الراحل نظمي السعيد على هذه البطولة، وذلك نظرا للدور الكبير الذي لعبه الراحل السعيد في إدخال اللعبة إلى الأردن، ومساهمته الكبيرة والمميزة في نشرها في مدن ومناطق المملكة، وذلك من خلال المدارس ومن ثم تشكيل الفرق في الأندية، علاوة على إقامة الدورات التدريبية والتحكيمية، في الوقت الذي شاركت فيه المنتخبات الوطنية في العديد من البطولات العربية ونجحت في تحقيق نتائج جيدة.