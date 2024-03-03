الأحد 03 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

كحلان يستغرب استبعاده عن الوحدات وينتظر بطولة آسيا بشغف

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لاعب المنتخب الأولمبي لكرة القدم محمد كحلان - (من المصدر)
عمان - استغرب لاعب كرة القدم محمد كحلان، استبعاده عن فريق الوحدات الأول، بعد فسخ النادي لعقده و3 لاعبين آخرين الأسبوع الماضي، تمهيدا لتسجيل اللاعبين الجدد للفريق الأول المشارك بالبطولات المحلية.اضافة اعلان
وبين كحلان في حديث خاص لـ"الغد"، أنه كان متحمسا للعب لأطول فترة ممكنة مع الوحدات، بعد أن وقع بداية الموسم على عقد يمتد لأربعة مواسم، مشيرا إلى أنه يبحث حاليا عن فرصة مناسبة للعب أكثر وإظهار قدراته الفنية.
وتابع: "نشأت وترعرعت بين جدران النادي ومثلت جميع فئاته العمرية، ونجحنا معا في تحقيق العديد من البطولات، وأرى أن النادي بحاجة أكثر في الفترات المقبلة للاعتماد على أبنائه بالفريق الأول، بعد أن أثبتوا حضورهم في الفترات السابقة".
ولفت كحلان البالغ من العمر 21 عاما، إلى أنه حصل على فرصة اللعب في أكثر من مناسبة مع المدرب العماني السابق رشيد جابر، إلا أنه وبسبب التغيير المستمر على الأجهزة الفنية للفريق خلال الموسم الحالي، لم تتح له الفرصة لإثبات ذاته وإقناع المدربين بإمكانياته، ما أدى إلى إنهاء علاقته بالوحدات.
وواصل: "تواصل معي أكثر من فريق بدوري المحترفين خلال الأيام الماضية بعد فسخ عقدي مع الوحدات، وما أزال أدرس العروض المقدمة إلي بهدف الانضمام إلى فريق ببقية جولات الدوري بدءا من الجولة المقبلة".
وأشاد كحلان بنوعية اللاعبين الذين استقطبهم الوحدات مؤخرا لتدعيم صفوفه بهدف استعادة لقب الدوري الغائب عن خزائنه لموسمين، موضحا أن "الأخضر"، قادر على العودة بشخصيته وبدعم جماهيره للصدارة.
وزاد: "المنافسة على لقب دوري المحترفين ما تزال قائمة، رغم الفارق النقطي الجيد بين الحسين إربد المتصدر وملاحقيه الوحدات والفيصلي، والذي بلغ قبل الجولة الثالثة عشرة 7 نقاط، وإذا استطاع الحسين تسجيل الفوز في أكبر عدد من المباريات بمرحلة الإياب، فإنه يستحق التتويج بالبطولة عطفا على ما قدمه خلال مرحلة الذهاب".
ومن جهة أخرى، أوضح كحلان أن إنجاز المنتخب الوطني للرجال في نهائيات كأس آسيا الأخيرة، ساهم بصورة كبيرة في بث الروح والحماس لدى عناصر المنتخب الأولمبي، حول القدرة على المنافسة في كأس آسيا، بالبطولة التي ستقام الشهر المقبل في قطر.
وقال: "لدينا أسماء مميزة في المنتخب الأولمبي العام الحالي، وعناصر رئيسية بفرقها بدوري المحترفين، كما يقودنا جهاز فني على مستوى عال بقيادة المدرب عبد الله أبو زمع، ولدينا رغبة كبيرة في إسعاد الجماهير من خلال المنافسة على اللقب، والتأهل إلى الأولمبياد للمرة الأولى بتاريخ الكرة الأردنية".
وذكر كحلان، أن المشاركة في بطولة غرب آسيا نهاية الشهر الحالي، هو الاستعداد الأمثل للبطولة القارية، موضحا أن المنتخب قادر على التأهل عن المجموعة الأولى بالنهائيات الآسيوية التي تضم قطر وأستراليا وإندونيسيا.
وأردف: "ستكون بطولة آسيا محط اهتمام وأنظار فرق عربية وعالمية عديدة من أجل استقطاب أبرز اللاعبين، ونأمل بأن نقدم مستويات مميزة تليق باللاعب الأردني، من أجل الحصول أيضا على فرص احتراف جيدة".
وطالب كحلان الجهات المحلية المسؤولة، بزيادة الدعم والاهتمام باللاعبين والفرق على جميع الأصعدة، وإنشاء ملعب على مستوى عال، نظرا لتعرض الملاعب للضغط بسبب قلتها وتعدد المسابقات، إلى جانب ضرورة تخفيف التوقفات التي تساهم في إبعاد اللاعبين عن "فورمة" المباريات.
ومن الجدير بالذكر، أن لاعب الوسط كحلان كان أحد العناصر الرئيسية مع منتخب الشباب في العام الماضي، وشارك بجميع مباريات نهائيات كأس آسيا تحت قيادة المدرب الوطني إسلام ذيابات، وكانوا على بعد خطوة واحدة من بلوغ مونديال الشباب.
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