 
الأحد 09 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

كرة القدم الأميركية في الأردن.. أهداف تتجاوز الإطار الرياضي

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جانب من إحدى المباريات السابقة في بطولة دوري كرة القدم الأميركية بالأردن - (من المصدر)
عمان – بعد مرور تسعة مواسم على نمو وزيادة قاعدة ممارسي دوري كرة القدم الأميركية في الأردن، يتبنى مؤسسوه نهجا مجتمعيا لإدارة الدوري المحلي الذي يعرف باسم "عمان باراكوداز"، ليكون الدوري الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط. اضافة اعلان
ويقول مؤسس كرة القدم الأميركية في الأردن، حسام ياسين، في حديثه لـ "الغد": "تأسس دوري كرة القدم الأميركية في الأردن العام 2015 كفريق صغير مع بداية الفكرة، لكنه بدأ بالاتساع تدريجيا، حيث يتكون الدوري اليوم من ستة فرق تتنافس في كأس الأردن، وهي سلسلة من المباريات تقام طوال الموسم لتحديد بطل للمسابقة".
ويضيف: "ما يميز الدوري والمبادرة التي أطلقها الشباب الأردني هو أن الهدف يتجاوز إطار الرياضة ليبلغ أبعادا متفاوتة، منها ما هو متعلق بالانضباط والروح الجماعية للفريق، إلى جانب أن الدوري يهدف لتمكين الشباب من توسيع مهاراتهم وبما يتجاوز مجرد لعب الرياضة فقط".
كرة القدم الأميركية أو ما تعرف بـ "American football"، هي واحدة من أكثر الرياضات عنفا على مستوى الألعاب الجماعية، والهدف منها تخطي لاعبي الفريق الخصم والوصول إلى نهاية منطقة الخصم من خلال حمل الكرة باليدين والتقدم بها أو تمريرها إلى لاعب آخر لمواصلة التقدم، حيث يمكن أخذ الكرة من يد اللاعب في الفريق نفسه مباشرة.
ويستطيع اللاعب تسجيل الهدف بأكثر من طريقة، منها عبر التقدم وتخطي خط الهدف في منطقة الخصم دون توقف، أو رمي الكرة للاعب آخر موجود بعد خط الهدف، وهكذا يحصل الفريق على ست نقاط وبعدها يحاول الفريق المهاجم إحراز نقطة أو نقطتين، أو ركل الكرة عاليا بين العمودين الموجودين أعلى نهاية منطقة الفريق الآخر، وبهذا يحصل الفريق على ثلاث نقاط، علما بأن الفريق الفائز هو الذي يحصد أكبر عدد من النقاط في الوقت المحدد.
ويؤكد أبرز رواد اللعبة في الأردن حسام ياسين: "يتبنى دوري كرة القدم الأميركية الأردني نهجا مجتمعيا لإدارة الدوري، وهو الأول من نوعه في المنطقة، كما يتيح هذا النهج للشخصيات البارزة في المجتمع فرصة المشاركة في إدارة الدوري، بشكل يمنح الشباب تجارب جديدة تمكنهم من اقتحام سوق العمل، وذلك مع توالي استضافة الأحداث الرياضية في المنطقة".
ويتابع: "يهدف هذا البرنامج السماح إلى الشباب باستكشاف مجالات وأسواق جديدة يجدون شغفهم فيها، مستفيدين من التفاني والعمل الجاد الذي يتمتعون به"، مع التشديد على إدارة البرنامج والإشراف عليه لضمان تحقيق أقصى درجات الاستفادة للشباب من تجربتهم، بشكل يتيح لهم بإضافتها إلى خبراتهم المهنية ومساعدتهم على دخول مجالات وأسواق جديدة تسيطر عليها الكفاءات الغربية.
وأتم حديثه بالقول: "دوري كرة القدم الأميركية في الأردن ليس منصة رياضية فقط، بل هو أيضا مبادرة لتعزيز الصحة العامة بين الشباب من خلال تقليل نسبة التدخين وتوفير أنشطة بديلة ومفيدة، حيث تعد هذه المبادرة أنموذجا يحتذى به في كيفية تحويل الرياضة إلى وسيلة لتحقيق أهداف اجتماعية وصحية واسعة النطاق". 
ولم يخف أول مدرب أردني يبلغ التصفيات، عبدالله سلامة، سعادته بزيادة رقعة انتشار اللعبة، حيث يقول في معرض رده على استفسارات "الغد": "من الرائع أن نرى الشباب الأردني يتفاعل مع مجتمعنا على مدار السنوات الماضية، لقد بدأت كلاعب ومع مرور الوقت اكتسبت المزيد من المعرفة وأصبحت مدربا، هذا المجتمع ساعدني على تعلم مهارات جديدة، ليس فقط في الرياضة، ولكن في تطبيقها على مستوى حياتي الشخصية أيضا".
بدوره، قال لاعب فريق سبارتانز حمزة كرمان، والذي سيقود فريقا كمدرب في الموسم الجديد: "ممتن جدا للأبعاد التي يتضمنها الدوري والمجتمع، ما حققناه في السنوات الماضية يبدو مذهلا، حيث إن هذا الدوري شيد بجهود الشباب، وسيظل كذلك لدعم الشباب، أنا متحمس لخوض تجربة التدريب هذا العام، لكونها تجربة جديدة بالنسبة لي، لكنني جاهز لقيادة فريقي نحو حصد البطولة الثانية". 
ويشرف على تدريب الفرق المشاركة مدربون من جنسيات أجنبية وبمساعدة كوادر محلية بهدف المعايشة وتبادل الخبرات، تمهيدا لتوليهم مهمة تدريب الفرق المحلية، كما يحرص المنظمون على استقطاب لاعبين من الجنسية الأميركية لرفع المستوى الفني وجذب الجمهور، فيما تحتوي قاعدة الحكام على أجانب لعقد دورات تدريبية والمشاركة كحكام رئيسيين مع حاجة كل مباراة إلى 6 حكام لإدارتها في أرضية الملعب.
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