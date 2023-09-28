كفرسوم والقوقازي في مواجهة البقاء بدوري اليد اليوم

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عمان-الغد- تشهد صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، عند الساعة الثامنة من مساء اليوم، المواجهة القوية التي تجمع بين فريقي كفرسوم والقوقازي، ضمن لقاءات تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن لدوري أندية الدرجة الأولى لكرة؛ حيث يسعى الفريقان إلى تحقيق الفوز والتقدم خطوة نحو منطقة الأمان، خصوصا فريق كفرسوم الذي يجد في هذه المواجهة فرصة كبيرة للبقاء في دوري الكبار، في الوقت الذي تعد المباراة بمثابة الفرصة الأخيرة بالنسبة لفريق القوقازي.كفرسوم يملك 8 نقاط، يليه فريق الكتة برصيد 6 نقاط، ثم القوقازي برصيد 4 نقاط، في الوقت الذي هبط فيه يرموك الشونة إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية، كونه يقبع بالمركز الأخير من دون نقاط.ويشارك في هذه المرحلة بنتائج غير محتسبة المنتخب الوطني للناشئين، الذي يستعد للمشاركة في البطولة العربية التي تقام في تونس خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.المربع الذهبيمن ناحية أخرى، تبدأ لقاءات مرحلة الإياب من المربع الذهبي يوم السبت 7 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، عندما يلتقي فريقا العربي والحسين إربد عند الساعة السادسة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، ويوم الثلاثاء 10 من الشهر ذاته يلتقي فريقا السلط والعربي عند الساعة الثامنة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، وفي اليوم الذي يليه يلتقي فريقا الأهلي والحسين إربد عند الساعة السادسة مساء في صالة مدينة الحسن بإربد.ويوم السبت 14 من الشهر ذاته، يلتقي فريقا السلط والحسين إربد عند الساعة السادسة مساء في صالة مدينة الحسن بإربد، وفي اليوم الذي يليه تشهد صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب لقاء العربي والأهلي عند الساعة السادسة مساء، قبل أن تختتم منافسات الدوري يوم الأربعاء 18 من الشهر ذاته من خلال المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي والسلط وتبدأ عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.نايف في صدارة الهدافينبقي لاعب فريق الحسين أحمد نايف في صدارة هدافي دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد برصيد 91 هدفا مع ختام مرحلة الذهاب للمربع الذهبي، وجاء بعده لاعب فريق السلط محمود الهنداوي برصيد 72 هدفا، ثم جاء لاعب فريق القوقازي محمد التعامرة برصيد 66 هدفا، ثم لاعب فريق يرموك الشونة أمجد فتح الله برصيد 64 هدفا.قرعة كأس الأردنتسحب قرعة بطولة كأس الأردن عند الساعة السادسة من مساء يوم غد في مقر الاتحاد بصالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.ووجه الاتحاد الدعوة إلى الأندية كافة لتسمية وحضور ممثليها لمراسم سحب القرعة، والاطلاع على التعليمات الفنية والإدارية المتعلقة بالبطولة.وتقام البطولة وفق نظام خروج المغلوب من مرة واحدة بمشاركة إلزامية للفرق كافة المصنفة بالدرجتين الأولى والثانية.يذكر أن فريق السلط هو حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة، حيث تفوق على فريق الأهلي في المباراة النهائية.