الخميس 28 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

كفرسوم والقوقازي في مواجهة البقاء بدوري اليد اليوم

1695890614079448300
حارس القوقازي يحاول التصدي لكرة كفرسومية في لقاء سابق -(الغد)
عمان-الغد- تشهد صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، عند الساعة الثامنة من مساء اليوم، المواجهة القوية التي تجمع بين فريقي كفرسوم والقوقازي، ضمن لقاءات تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن لدوري أندية الدرجة الأولى لكرة؛ حيث يسعى الفريقان إلى تحقيق الفوز والتقدم خطوة نحو منطقة الأمان، خصوصا فريق كفرسوم الذي يجد في هذه المواجهة فرصة كبيرة للبقاء في دوري الكبار، في الوقت الذي تعد المباراة بمثابة الفرصة الأخيرة بالنسبة لفريق القوقازي.اضافة اعلان
كفرسوم يملك 8 نقاط، يليه فريق الكتة برصيد 6 نقاط، ثم القوقازي برصيد 4 نقاط، في الوقت الذي هبط فيه يرموك الشونة إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية، كونه يقبع بالمركز الأخير من دون نقاط. 
ويشارك في هذه المرحلة بنتائج غير محتسبة المنتخب الوطني للناشئين، الذي يستعد للمشاركة في البطولة العربية التي تقام في تونس خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
المربع الذهبي 
من ناحية أخرى، تبدأ لقاءات مرحلة الإياب من المربع الذهبي يوم السبت 7 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، عندما يلتقي فريقا العربي والحسين إربد عند الساعة السادسة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، ويوم الثلاثاء 10 من الشهر ذاته يلتقي فريقا السلط والعربي عند الساعة الثامنة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، وفي اليوم الذي يليه يلتقي فريقا الأهلي والحسين إربد عند الساعة السادسة مساء في صالة مدينة الحسن بإربد.
ويوم السبت 14 من الشهر ذاته، يلتقي فريقا السلط والحسين إربد عند الساعة السادسة مساء في صالة مدينة الحسن بإربد، وفي اليوم الذي يليه تشهد صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب لقاء العربي والأهلي عند الساعة السادسة مساء، قبل أن تختتم منافسات الدوري يوم الأربعاء 18 من الشهر ذاته من خلال المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي والسلط وتبدأ عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.
نايف في صدارة الهدافين
بقي لاعب فريق الحسين أحمد نايف في صدارة هدافي دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد برصيد 91 هدفا مع ختام مرحلة الذهاب للمربع الذهبي، وجاء بعده لاعب فريق السلط محمود الهنداوي برصيد 72 هدفا، ثم جاء لاعب فريق القوقازي محمد التعامرة برصيد 66 هدفا، ثم لاعب فريق يرموك الشونة أمجد فتح الله برصيد 64 هدفا.
قرعة كأس الأردن
تسحب قرعة بطولة كأس الأردن عند الساعة السادسة من مساء يوم غد في مقر الاتحاد بصالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب. 
ووجه الاتحاد الدعوة إلى الأندية كافة لتسمية وحضور ممثليها لمراسم سحب القرعة، والاطلاع على التعليمات الفنية والإدارية المتعلقة بالبطولة.
وتقام البطولة وفق نظام خروج المغلوب من مرة واحدة بمشاركة إلزامية للفرق كافة المصنفة بالدرجتين الأولى والثانية. 
يذكر أن فريق السلط هو حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة، حيث تفوق على فريق الأهلي في المباراة النهائية. 
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1695893515909511700

منتخب السلة يتغلب على البحرين ويعزز صدارته في "الألعاب الآسيوية"

منذ 44 دقيقة
1695907425609977900

الملاكم زياد عشيش يفقد فرصته بالتأهل والتايكواندو يستكمل مشواره بـ"الأسياد"

منذ 45 دقيقة
1695893515849511500

الفحيص يقفز إلى صدارة "سلة الناشئات"

منذ 46 دقيقة
1695898230219688300

الرمثا يستقبل وادي الريان.. شباب الأردن يواجه دير أبي سعيد.. والعقبة يلتقي الوحدة

منذ 47 دقيقة
اتحاد المواي تاي

"المواي تاي" يبدأ مشواره ببطولة العالم للشباب اليوم

منذ 51 دقيقة
1695896179479606400

الفيصلي يستعد لمواجهة الشارقة بـ"أبطال آسيا"

منذ 52 دقيقة
افكار و مواقف

شخصية مضطربة..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

حرب المخدرات، مثلا.. والمعضلة الأخرى!

موفق ملكاوي |اليوم

قضية الأندية.. كرة ثلج تتدحرج!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

التطاول على أموال المساهمين

سلامة الدرعاوي |اليوم

الأردن والمخدرات... حكمة وحزم

سميح المعايطة |اليوم

ملتقى الأسئلة المطروحة بحثا عن أجوبة غير منجزة

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1695812093968258900

لماذا تريد الجزائر منع الحرب في النيجر؟ ‏

ترجمات | منذ24 ساعة
Untitled-1

نتائج استطلاع جديد للرأي حول اتفاقات أوسلو

ترجمات | منذ24 ساعة
1695630480234679600

‏في العقيدة الأميركية الحرب هي الشرط المسبق للسلام‏

ترجمات |25 أيلول 2023
المبعوث الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان يتحدث بالهاتف من بيروت - (أرشيفية)

المساعي الفرنسية تتجدد في بيروت

ترجمات |22 أيلول 2023
سيارة إسعاف عند حاجز في تارودانت المغربية في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلد مؤخرًا - (المصدر)

المغرب يتحد في أعقاب الزلزال

ترجمات |24 أيلول 2023
Untitled-الرئيسان الأوكراني فلوديمير زيلنسكي والأميركي جو بايدن في كييف – (أرشيفية)

"حتى آخر أوكراني"

ترجمات |24 أيلول 2023
 