كفرسوم والقوقازي في مواجهة متكافئة.. والعربي جاهز للشونة

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عمان -الغد - تختتم اليوم السبت لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد لموسم 2023، حيث يلتقي فريقا القوقازي وكفرسوم عند الساعة السادسة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، في لقاء ينتظر أن يحفل بالندية والإثارة نظرا لحاجة الفريقين لتحقيق الفوز والتقدم خطوة نحو منطقة الآمان، حيث تعرض الفريقين إلى الخسارة في مبارياتهما الثلاث الماضية، وهما يقبعان حاليا في المركز الأخير مع فريق يرموك الشونة.ويلتقي بالصالة ذاتها فريقا العربي ويرموك الشونة عند الساعة الثامنة مساء، حيث الأفضلية تذهب لفريق العربي الساعي لتحقيق فوز كبير، وهو قادر على ذلك نظرا لما يتميز به عن منافسه فريق القوقازي، خصوصا مع وجود ثلة من اللاعبين أصحاب الخبرة واللاعبين الشباب.وكانت لقاءات الجولة الرابعة قد شهدت فوز فريق السلط على فريق الكتة بنتيجة 36-31، وفوز فريق الأهلي على فريق الحسين بنتيجة 25-24.ويذكر أن دوري الدرجة الأولى يقام وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بمشاركة المنتخب الوطني للشباب بنتائج غير محتسبة حيث يتأهل إلى ألمربع الذهبي الفرق الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى، وتلعب الفرق الحاصلة على المراكز من الخامس وحتى الثامن في مرحلة ثانية بمشاركة المنتخب الوطني للناشئين بنتائج غير محتسبة.ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني للشباب مباراته الثالثة في منافسات الدوري، عندما يواجه فريق يرموك الشونة عند الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء المقبل في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد.وكان المنتخب الوطني للشباب قد حقق الفوز على فريق القوقازي بنتيجة 39-27 في المباراة في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، في ثاني مبارياته في الدوري، وسبق له وأن خسر أمام فريق السلطدورة للمدربينإلى ذلك، يعقد اتحاد اليد بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الألمانية، دورة للمدربين خلال الفترة من 14 ولغاية 16 أيلول (سبتمبر) المقبل، وذلك في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وصالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، وصالة الأمير محمد بالزرقاء.وحدد الاتحاد الشروط الواجب توفرها بالمشاركة ومن أبرزها، أن يكون المشارك لاعبا أو مدربا أو معلما أو طالبا تخصص لعبة كرة اليد في إحدى الجامعات، وتعطى نسبة 30 % على الأقل للإناث المدربات واللاعبات والمعلمات والطالبات، وعلى المشارك أن يحضر كافة المحاضرات، وأن يجتاز الاختبارات المقررة.وأكد الاتحاد إلى أن آخر موعد للتسجيل ودفع الرسوم نهاية دوام يوم الاثنين 28 آب (أغسطس) الحالي.