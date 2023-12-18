الإثنين 18 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

كفرنجة يعود إلى دوري الدرجة الأولى لكرة اليد

WhatsApp Image 2023-12-18 at 20.47.59
فريق كفرنجة لكرة اليد (الغد)
عمان - الغد - عاد فريق كفرنجة إلى مصاف دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد لموسم 2024، وذلك بعد الفوز المثير الذي حققه على مطارده فريق ساكب بنتيجة 17-16 في المباراة التي جرت الاثنين في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ضمن لقاءات مرحلة الإياب لدوري أندية الدرجة الثانية.اضافة اعلان
وفي لقاء آخر فاز فريق وادي السير على فريق أم جوزة بنتيجة 28-23.
ومع هذه النتائج بقي كفرنحة في صدارة الترتيب العام برصيد 10 نقاط، وجاء ساكب بالمركز الثاني برصيد 8 نقاط، ثم فريقا يرموك البقعة ووادي السير برصيد 4 نقاط لكل فريق، ثم أم جوزة بالمركز الأخير برصيد نقطتين.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
image

غوارديولا: الدوري السعودي قوي.. وجذب أنظار العالم

منذ 13 دقيقة
155295e2-0f7d-452c-baca-3cc27c47f113

ليفربول يدين الاعتداء على حافلة مانشستر يونايتد

منذ4 ساعة
بلال أبو سمعان

همّ ليساعد جيرانه.. ارتقاء مدرب المنتخب الفلسطيني لألعاب القوى بلال أبو سمعان

منذ9 ساعة
المنتخب المصري للإسكواش

برقصة “أصحاب الأرض”.. منتخب مصر للإسكواش يحتفل بفوزه ببطولة العالم “فيديو”

منذ10 ساعة
1702804582062602700

"الأولمبي" يعتذر عن عدم المشاركة بـ"السلة العربية" ويعسكر في القاهرة

17 كانون الأول 2023
1702802866512554200

"المصارعة" يختتم مشاركته في "منتدى باريس"

17 كانون الأول 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

يقتلون الشهود ويطمسون الشهادات

ماهر أبو طير |اليوم

92 صحفيا شهيدا.. سياسة الكيان: اقتلوهم.. لا تتركوا منهم أحدا

جهاد المنسي |اليوم

الكويت وفلسطين

نضال منصور |اليوم

الاتفاق على نقاط الاختلاف!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

الأردن وفلسطين وتذاكي إيران

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
1702890908384254200

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-3)

ترجمات |منذأقل من دقيقة
1702890908454254400

كيف نرثي كل أطفال غزة؟

ترجمات |منذ 2 دقيقة
فلسطينيون ناجون من تحت أنقاض المنازل التي دمرت في غارة جوية إسرائيلية على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 – (المصدر)

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-2)

ترجمات | منذ23 ساعة
1702722723410989600

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-1)

ترجمات |16 كانون الأول 2023
1702601362619989900

لماذا لن تتغير إسرائيل؟

ترجمات |15 كانون الأول 2023
دبابات عسكرية إسرائيلية تقترب من السياج الحدودي مع قطاع غزة، 5 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

فشل إسرائيل في غزة‏

ترجمات |13 كانون الأول 2023
 