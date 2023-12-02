السبت 02 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

كفرنجة يفوز على ساكب بدوري الدرجة الثانية لكرة اليد

WhatsApp Image 2023-12-02 at 18.51.52
دوري أندية الدرجة الثانية لكرة اليد
عمان - الغد - فاز فريق كفرنجة على فريق ساكب بنتيجة 28-23 في المباراة التي جرت اليوم السبت في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد ضمن لقاءات دوري أندية الدرجة الثانية لكرة اليد.اضافة اعلان
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
GAVVVn3WUAAdcba

بسبب سوء الأحوال الجوية.. تأجيل مباراة بايرن ميونيخ وأونيون

منذ 54 دقيقة
436886

ميسي يترك الباب مفتوحاً أمام المشاركة في مونديال 2026

منذ1 ساعة
1701445582940494500

ركلات الترجيح تمنح شباب الأردن بطاقة العبور لنصف نهائي الكأس

منذ22 ساعة
1701437674480062900

منتخب التايكواندو يستهل اليوم مشواره في "جائزة مانشستر"

منذ22 ساعة
1701440611730231900

ترشيح بشناق لعضوية لجنة الرياضيين التابعة لـ"الأولمبية الدولية"

منذ22 ساعة
1701440470420214600

منتخب السيدات يختبر قدراته الفنية بمواجهة أبو ظبي

منذ22 ساعة
افكار و مواقف

التكلفة الاقتصادية للحرب في غزة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1701208980027055100

أعنف عملية قضم لأراضي الضفة الغربية منذ 50 عاما

ترجمات |29 تشرين الثاني 2023
1701208979937054900

المجتمع المدني العراقي وأزمة التمويل

ترجمات |29 تشرين الثاني 2023
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
 