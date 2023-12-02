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السبت 02 كانون الأول 2023
6:54 م
كفرنجة يفوز على ساكب بدوري الدرجة الثانية لكرة اليد
دوري أندية الدرجة الثانية لكرة اليد
عمان - الغد - فاز فريق كفرنجة على فريق ساكب بنتيجة 28-23 في المباراة التي جرت اليوم السبت في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد ضمن لقاءات دوري أندية الدرجة الثانية لكرة اليد.
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