كفرنجة يفوز على ساكب بدوري الدرجة الثانية لكرة اليد

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عمان - الغد - فاز فريق كفرنجة على فريق ساكب بنتيجة 28-23 في المباراة التي جرت اليوم السبت في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد ضمن لقاءات دوري أندية الدرجة الثانية لكرة اليد.