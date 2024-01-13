"كلاسيكو" ناري بين ريال مدريد وبرشلونة على الأراضي السعودية

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مدن - أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، جاهزية فريقه لخوض مواجهة برشلونة اليوم الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية.وقال أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي أمس السبت: "يوجد هدوء كبير في الفريق. نحن أمام أولى البطولات هذا العام. مباراة يرغب الجميع في رؤيتها".وعن موقف داني كارفاخال، كشف: "إنه بخير. كان يحتاج فقط ليوم إضافي من الراحة، وسيشارك من دون مشكلة".وحول حارس المرمى خلال المباراة، علق: "لقد قررت بالفعل من سيشارك، لكنني لن أفصح عن اسمه. أشكركم على قلقكم بشأن المرمى، لكن لا تقلقوا".وأضاف: "قمنا بالتعاقد مع كيبا وكان أساسيا، وتسببت الإصابة في توقفه عن اللعب، والبديل لونين كان يستحق الاستمرار في اللعب. أشعر أنه منذ ذلك الحين لا يمكنني أن أقول من هو الأساسي. المهم أن يفهم الاثنان ذلك. ولقد فهما ذلك".وبسؤاله عن مدرب تشافي هرنانديز، أجاب: "يقوم بعمله مثلما أقوم به. ليست لديه الخبرة التي أمتلكها؛ لأنه صغير جدا في السن، لكن مسيرته جيدة للغاية، ويساعده أنه كان واحدا من أفضل لاعبي وسط الميدان في العالم. الفكرة حول كيف يرى هو كرة القدم".وتحدث أنشيلوتي عن صافرات الجماهير السعودية ضد توني كروس، كشف: "لم ولن يؤثر فيه ذلك. هو متحمس وجاهز للعب".كانت الجماهير السعودية الحاضرة في ملعب "الأول بارك"، انهالت بالصافرات ضد كروس في مباراة الفريق ضد أتلتيكو مدريد في نصف النهائي يوم الأربعاء الماضي، على خلفية تصريحاته السابقة ضد الدوري السعودي، حيث تكررت الصافرات في كل مرة يلمس فيها اللاعب الألماني الكرة.كان كروس قد صرح سابقا بأن النجوم اتجهوا للدوري السعودي من أجل المال فقط، وانتقد اللاعبين الشباب الذين تركوا أنديتهم في أوروبا من أجل اللعب في السعودية.واستكمل: "كأس السوبر هي منافسة ستنتهي غدا. إنها بطولة مهمة لصورة النادي. قد يكون ريال مدريد قليلا هو الأفضل، لكن كل شيء متساوي، ريال مدريد لا يلعب من أجل الانتقام. سنخرج بكامل طاقتنا بسبب تطلعات هذا النادي. نحترم الخصم الذي فاز علينا العام الماضي، ولكن الجوع دائما هو نفسه".وبسؤاله عن فيرلان ميندي، أجاب: "هو أفضل ظهير أيسر دفاعيا في العالم. ربما عليه أن يتحسن في الجزء الهجومي".في الناحية المقابلة، أكد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، رغبته في قيادة فريقه لتحقيق الانتصار، وقال خلال المؤتمر الصحفي أمس: "الفريق متحفز جدا ومتحمس للغاية من أجل الكلاسيكو. سنحاول تقديم مباراة كبيرة. نريد تكرار انتصار الموسم الماضي، وأن نفرض أسلوبنا ونتحكم بالكرة".وأضاف: "نحن هنا أقل جاهزية من ريال مدريد. هذه الحقيقة ويجب أن نكون صادقين، لكن عندما تبدأ الكرة في الدوران لا يوجد فريق مفضل. يجب الاستمتاع حيث نريد أن نكون في نهائي أول بطولة في الموسم".وتابع: "لا يعتمد الأمر على بيدري في ما إذا كنت سألعب بـ4 لاعبين في وسط الملعب أم لا. إنه في حالة جيدة بنسبة 100 % وسنرى الأسماء. لدي فكرة واضحة، يجب أن نلعب بهويتنا التي زرعها يوهان كرويف منذ 30 عاما".وعن رأيه في انتصارات برشلونة الصعبة، قال: "لقد حدث العكس، لم نفز عندما كان يجب علينا الفوز. لا أتذكر الكثير من المباريات. ربما هذا العام بملعب ريال سوسييداد، إحدى المواجهات من بين 200، لكن العكس لا يحدث لنا غالبا".وبشأن فترة راحة قبل الكلاسيكو، علق: "لا يوجد الكثير من أهمية الفارق في أيام الراحة. لقد لعبوا شوطين إضافيين ضد أتلتيكو مدريد، والعام الماضي كنا في الحال نفسه. لا أعتقد أنه يمكن أن يكون ذلك عذرا".وتحدث تشافي حول رقابة رونالد أراوخو لفينيسيوس، قائلا: "لا أستطيع أن أعطي تلميحات لأن ذلك سيكون في صالح أنشيلوتي (مدرب ريال). سترون ذلك غدا. أراوخو أينما يلعب هو مفيد. لقد تحسن كثيرا مع الكرة منذ تولينا المسؤولية".وكشف: "أشعر أن ريال مدريد أقوى عندما يكون برشلونة أقوى. منذ أن توليت المسؤولية، إذا حققنا أي لقب كان علينا أن نمر به عبر ريال مدريد. العام الماضي في النهائي، وفي الدوري كان علينا أن نفوز عليهم وإلا كنا سنفقد النقاط، ثم أطاحوا بنا من كأس الملك".واسترسل: "في ريال مدريد يتفاعلون عندما يرون برشلونة قويا. كل شيء متكافئ، حتى فيما يتعلق بالألقاب أيضا. العام الماضي حققنا لقبين وهذا العام ننازعهم على هذا اللقب. إنهم أقوى عندما نكون نحن أقوى".وعن لامين يامال، أوضح: "سأطلب منه أن يلعب بطريقته، وأن يظهر بشجاعة وموهبة وجودة. إنه شاب لكنه لن يحمل عبء الموقف لأن لديه الجرأة لتحقيق الفارق حتى وهو مراهق".وأشاد تشافي بأنشيلوتي، قائلا: "أنا بالتأكيد لم أقلل من قيمته، على العكس تماما، يبدو لي واحدا من أفضل المدربين في العالم والتاريخ، لقد نجح في جميع البلدان التي كان فيها، وترك بصمة".وزاد تشافي هيرنانديز: "من الصعب أن تجد شخصا يتحدث بسوء عن أنشيلوتي. إنه لديه احترام استثنائي. ونحن كنا لاعبي خط وسط، وكنا نرى كرة القدم بنفس الطريقة ولكن الأفكار والأنظمة مختلفة".وعن رقابة جود بيلينجهام، أجاب: "لسنا مركزين على لاعب واحد لأننا سنصبح مجانين. الجميع لديهم مستوى استثنائي. فينيسيوس، رودريجو، بيلينجهام، مودريتش، تشواميني. هم ريال مدريد، وبيلينجهام لاعب استثنائي ويحدث الفارق".وفيما يخص الإقامة في السعودية، قال المدير الفني لبرشلونة: "نحن سعداء جدا بوجودنا هنا، دائما ما تعاملوا معنا بشكل جيد وأعتقد أن كرة القدم السعودية ستتحسن كثيرا في السنوات المقبلة".ويتجدد الصراع مرة أخرى بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة عندما يلتقيان اليوم على ستاد "الأول بارك" بالسعودية، التي تستضيف بطولة كأس السوبر الإسباني للمرة الرابعة بعد الأعوام 2020 و2022 و2023.وستكون هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يلتقي فيها الفريقان في المباراة النهائية للبطولة، حيث التقيا في العام الماضي، وفاز برشلونة 3-1 وتوج باللقب.وحجز ريال موقعه في المباراة النهائية بعد فوزه على جاره أتلتيكو مدريد 5-3 عقب وقت إضافي، في الدور نصف النهائي، فيما تأهل برشلونة بفوزه على أوساسونا 2-0.والتقى الفريقان في 255 مباراة رسمية حتى الآن، وكانت الكلمة العليا للريال الذي حقق الفوز في 104 مباراة، فيما حقق برشلونة مئة انتصار، وتعادلا في 51 مباراة.وفي آخر 12 مباراة جمعت بين الفريقين، فاز ريال في ثماني مباريات، فيما فاز برشلونة بأربعة مباريات.وكان الفوز الذي حققه برشلونة 3-1 على ريال في نهائي نسخة الموسم الماضي، هو الأول له على الفريق في كأس السوبر بعد أربع هزائم متتالية في الفترة ما بين 2012 و2022.ويدخل ريال المباراة بثقة كبيرة، خاصة وأن الفريق تفادى الخسارة في آخر 20 مباراة رسمية، وكانت آخر خسارة تلقاها الفريق في 24 أيلول (سبتمبر) الماضي عندما خسر 1-3 أمام أتلتيكو مدريد.وخلال الـ20 مباراة التي تفادى فيها ريال الهزيمة، تمكن الفريق من الفوز على برشلونة في مباراة الكلاسيكو، التي أقيمت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وذلك عندما سجل جود بيلينجهام هدفين (2-1).واستطاع ريال أن يحقق الفوز في آخر ست مباريات في جميع المسابقة، وتمكن الفريق من تسجيل ثلاثة أهداف على الأقل في أربعة مباريات.ولم يخسر ريال إلا في مباراة واحدة في جميع المسابقات هذا الموسم، وفشل في التسجيل في مباراة واحدة في آخر 27 مباراة.وأنهى برشلونة فترة انتظار خمس سنوات للتتويج بلقب كأس السوبر، بعدما توج به الموسم الماضي، وستكون الفرصة متاحه أمامه للفوز بالكأس للعام الثاني على التوالي وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجا باللقب حيث حصده 14 مرة بفارق لقبين أمام ريال.ويدخل برشلونة اللقاء بمعنويات مرتفعة، خصوصا وأن الفريق حقق أربع انتصارات متتالية للمرة الأولى منذ أيلول (سبتمبر) الماضي، ويسعى الفريق للبناء على هذا.وفي المباريات الأربع الأخيرة سجل الفريق عشرة أهداف ولكنه تلقى خمسة أهداف.ومع احتلال برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الإسباني بفار سبع نقاط خلف ريال، سيكون لدى الفريق حافز إضافي للتتويج باللقب، خصوصا وأن الفريق كان متصدرا للدوري، لكنه تراجع في الترتيب وأهدى الصدارة لريال عقب مباراة الكلاسيكو.وستكون الفرصة متاحة أمام برشلونة للتتويج باللقب للعام الثاني على التوالي، وذلك للمرة الأولى منذ أن حقق هذا الإنجاز في 2010 و2011.وسيفتقد برشلونة لجهود رافينيا، ولذلك يتوقع أن يبدأ لامين يامال اللقاء بدلا عنه، كما يتوقع أن يبدأ بيدري اللقاء.وستكون هناك مباراة أخرى خارج الخطوط بين تشافي وأنشيلوتي، ومنذ أن تولى الثنائي تدريب الفريقين التقيا في ثماني مباريات، وتمكن كل مدرب من الفوز على الآخر في أربع منها. -(وكالات)