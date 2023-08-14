الإثنين 14 آب 2023
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كلوب: لا تهمني أرقام صلاح القياسية

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محمد صلاح فشل بالتسجيل أمام تشلسي
دافع المدرب الألماني يورغن كلوب عن قراره باستبدال النجم المصري محمد صلاح، خلال المباراة الافتتاحية لليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الأحد.
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وأخرج كلوب صلاح في الدقيقة 77 من اللقاء أمام تشلسي، ليفشل "الفرعون المصري" في مواصلة رقمه، بالتسجيل في افتتاحية الدوري، كل موسم من مواسمه مع ليفربول.

وبدا صلاح غاضبا من القرار، خلال خروجه من ملعب ستامفورد بريدج.
ماذا قال كلوب؟

سؤل كلوب حول قرار استبدال صلاح و"غضب" الأخير وعدم قدرته على مواصلة رقمه القياسي بالتسجيل في الافتتاح، فقال: "محمد صلاح لديه 500 رقم قياسي، أنا لا أفكر بأرقامه القياسية عندما أقوم بالتبديلات".

وأضاف: "كنا بحاجة إلى الاستقرار وكنا بحاجة إلى لاعبين جدد في المباراة. لقد كانت المباراة متعبة للغاية للجميع. رد فعل صلاح مقبول تماما. لا أتوقع أن يخرج أي مهاجم من المباراة والنتيجة 1-1 وهو يقفز فرحا".

وواصل: "لا أظن أنني رأيت مو (صلاح) يغادر الملعب سعيدا أبدا، لكنني مدرب الفريق واتخذت قرار التبديل. لم يكن قرارا ضد صلاح شخصيا".
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