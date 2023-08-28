كلوب واثق من بقاء صلاح.. وأليسون يشيد بالملحمة أمام نيوكاسل

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مدن- أكد الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول أول من أمس، استمرار النجم المصري محمد صلاح في صفوف الريدز هذا الموسم.وسبق أن أعلن كلوب، الجمعة الماضي، أن صلاح ليس للبيع، لكن تقارير سعودية قالت مؤخرا إن النجم المصري، سيخضع للكشف الطبي تمهيدا للانضمام إلى اتحاد جدة، عقب مواجهة نيوكاسل أول من أمس، في إطار الجولة الثالثة من البريميرليج.وعن ذلك قال كلوب، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" قبل مباراة نيوكاسل: "صلاح ملتزم بتعاقده مع ليفربول بنسبة 100 %".وحول إمكانية تأثر مهاجم روما وتشيلسي السابق بهذه الإشاعات، قال: "لا، لست قلقا بشأن هذا الأمر لأكون صادقا".ويرتبط صلاح بعقد مع ليفربول، يمتد حتى 30 حزيران (يونيو) 2025.ولم يخرج الدولي المصري، أو وكيله رامي عباس، لنفي التقارير الصحفية التي تفيد بانتقاله إلى اتحاد جدة، حتى لحظة كتابة هذه السطور.من ناحية ثانية، أشاد كلوب، بالفوز الذي حققه فريقه على مضيفه نيوكاسل يونايتد (2-1)، وقال في تصريحات عقب اللقاء لشبكة "سكاي سبورتس": "كانت هذه المباراة أصعب من مواجهة برشلونة (في دوري الأبطال).. الأمر كان مختلفًا اليوم، لم نبدأ المباراة بصورة جيدة.. استقبلنا هدفا وتعرضنا لبطاقة حمراء، ومن ثم لعبنا بعدها بصورة أفضل".وكان ليفربول قد تعرض للهزيمة أمام برشلونة (3-0) على ملعب كامب نو، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، موسم (2018-2019)، قبل أن يصعق الفريق الكتالوني إيابا في آنفيلد (4-0) ليصعد إلى النهائي ويتوج باللقب.وأضاف المدرب الألماني: "بين شوطي اللقاء كان شعورنا أن كل شيء ممكن.. قدم نونيز مستوى رائعا، لا أعتقد أننا كنا بحاجة للكثير من الحظ".وواصل: "نجحنا في تهدئة المباراة وأدخلنا داروين، وكان يشعر بالحماس الشديد.. حظينا بلحظات جيدة للغاية، وقدمنا مستوى ناضجا".وعاد للحديث عن نونيز، قائلًا: "بالطبع هو ليس سعيدًا (بعدم المشاركة كأساسي).. كان علينا الوصول إلى ثبات المستوى والنتائج.. بالطبع سيشارك، لا يوجد شك حول ذلك".وأردف كلوب: "نحتاج إلى كل اللاعبين، وأن نجد أسلوبا للعب.. هذا فريق جديد، بلاعبين محوريين جدد، الأمر يحتاج إلى الوقت.. لقد سجل (نونيز) هدفين في لحظة مهمة للفريق".وتابع: "البدلاء كانوا مميزين للغاية.. كوانساه وجوميز قدما مباراة مميزة، وخاصةً جوميز الذي شارك مبكرًا، وأنا سعيد من أجله.. ماك أليستر وسوبوسلاي قدما مستوى جيدًا في المركز رقم 6، وديوجو (جوتا) قدم تأثيرًا هائلًا".وأتم: "الفريق حتى الآن رائع.. طوال تاريخي لم أحظ بشيء مماثل، بعشرة لاعبين في نيوكاسل، على هذا الملعب ومع تلك الأجواء، تكون الأمور جنونية.. الأسبوع المقبل لدينا (مباراة مع) أستون فيلا، وهم أقوياء أيضًا".من جانبه، علق أليسون بيكر، حارس ليفربول، على الانتصار الشاق الذي حققه فريقه، وقال في تصريحات بعد المباراة لشبكة "سكاي سبورتس": "لا يمكنك التقليل من ليفربول حتى في مباراة مثل هذه. عندما واجهناهم الموسم الماضي، تعرضوا للبطاقة الحمراء، وكان من الصعب أيضًا مواجهتهم حتى وهم بـ10 لاعبين".وأضاف: "عندما تلعب كوحدة، يمكنك القيام بالعديد من الأمور داخل أرض الملعب، يمكنك أن تصغر الملعب وتخفض من سرعة اللعب، دائمًا ما آمنا بأننا سنحظى بالفرص وأننا قادرون على فعل شيء ما هنا هذه الليلة كما فعلنا. قدمنا مباراة للتاريخ".وعن تصديه للعديد من الكرات خلال المباراة واصل: "هل كان العدد كبيرًا حقًا؟ أنا هنا من أجل تلك اللحظات، هذا جزء من كرة القدم وهذه وظيفتي، أنا هنا من أجل الفريق، وهم هنا لمساعدتي على حرمان الخصم من الحصول على الفرص".وتابع: "الأمر اليوم تعلق بالشغف والإيمان حتى النهاية، بعد المستوى الذي قدمناه أمام بورنموث عندما لعبنا 30 دقيقة دون ماكا (ماك أليستر)، أظهرنا ما يمكننا تقديمه بـ10 لاعبين، علينا المضي قدمًا والتركيز على كل لحظة للتواجد في أعلى مستوى ولكن بـ11 لاعبًا".وأتم: "كان هناك الكثير من الأحاديث الدائرة حول الفريق، وبشأن عدم سعادتنا بسوق الانتقالات، من فضلكم لا تتحدثوا بالنيابة عنا، نحن سعداء ومتحدون وأظهرنا ذلك اليوم".إلى ذلك، أعرب ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير ليفربول، عن سعادته الغامرة بالانتصار المثير، وقال: "الأمر لا يصدق، كانت مباراة خاصة للغاية الليلة، أتينا إلى هنا بخطة، أردنا السيطرة على المواجهة والاستحواذ على الكرة وقتل الأجواء في أسرع وقت ممكن، فهي ظروف تمثل أفضلية لهم".وأضاف: "نجحوا في الخروج من النافذة بسرعة كبيرة، وكان علينا حسم اللقاء عبر الطريق الصعب للغاية، ولكن نجحنا في النهاية في تقديم شيء سيستمر لعصور، قدمنا واحدة من أفضل مستوياتنا منذ وصول المدرب، سننظر إلى تلك المباراة باعتبارها مميزة للغاية".وتطرق إلى عقلية الفريق في أول نصف ساعة: "نعرف مدى صعوبة اللقاء، الأمر قد يبدو غريبًا، ولكنك تتحلى بقوة أكبر وتتقارب صفوف الفريق عندما تلعب بعشرة لاعبين، عليك أن تركض لمسافات إضافية وتغطية المساحات، ولا يمكنك التوقف".وتابع: "تحدثنا بين الشوطين عن إيماننا بأنفسنا وما نريد تقديمه في تلك المباراة، لا تؤمن بالضرورة بأنك ستفوز باللقاء، ولكن بالاتحاد تعرف أنك ستحظى بالفرص".وواصل: "لم تكن عقليتنا هي الدخول مباشرة وتسجيل هدفين، ولكن فقط البقاء في المباراة حتى آخر 10 أو 15 دقيقة، نعرف أن الخصم حينها سيشعر بالإرهاق وسنحظى بالفرصة".وأتم: "نفذنا تلك الخطة بصورة مثالية، وضربناهم في هجمتين مرتدتين، واللاعبون البدلاء قدموا مستوى استثنائيا". -(وكالات)