 
الإثنين 20 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

كلوب يترقب لحظة وداع ليفربول اليوم

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مدرب ليفربول يورجن كلوب -(من المصدر)
مدن- أكد مدرب ليفربول يورجن كلوب، أنه قد يفوض فيرجيل فان دايك، قائد الفريق، بعقد اجتماعات الفريق بعد "الأسبوع الأكثر ضغطًا في حياته".
ويقود كلوب، 56 عامًا، ليفربول في آخر يوم في مسيرته مع النادي، عقب إعلانه في كانون الثاني (يناير) الماضي، قراره بالرحيل عن الفريق قبل نهاية عقده بعد قضاء 8 أعوام ونصف العام مع الفريق.اضافة اعلان
وقضى كلوب أغلب أوقات الأسبوع الماضي يودع الموظفين والزملاء، وودعه اللاعبون في حفل عشاء الخميس الماضي، واعترف بسهولة بأنه ربما لا يكون في كامل تركيزه لتقديم المحاضرة النهائية للفريق قبل مواجهة وولفرهامبتون اليوم، والتي ستشهد أكثر وداع مؤثر في ملعب أنفيلد.
وقال: "هذا تحد كبير.. الآن أنا أجلس هنا.. ليست لدي أي فكرة عن الكيفية التي سوف يسير فيها اجتماع الفريق".
وأضاف: "طلب مني فريق العمل الوثائقي (كانت الكاميرات خلف الكواليس تتابع كلوب والفريق لأشهر عدة)، إذا كان يمكنهم حضور آخر اجتماع للفريق، وهو ما لم يفعله أحد على الإطلاق، قلت لهم لا لأنني ليس لدي فكرة كيف سيكون. ربما فيرجيل سيقوم به لأنه يجب أن يفعله شخص متحمس".
وأكد: "هل يمكنني أن أكون متحمسًا؟ على الأرجح نعم. أعتقد هذا، لكنني لا أعلم وقتها. لكن سيكون هذا غريبًا للغاية".
وسيشهد ملعب أنفيلد، عاصفة من المشاعر اليوم؛ حيث ستودع الجماهير مدربها المحبوب، لكن كلوب يريد، ربما بشكل غير واقعي، أن يكون التركيز على كرة القدم.
وسوف يكون وقت الكشف عن إنجازاته بعد إطلاق صافرة نهاية اللقاء، حيث سيتم تكريم كلوب من قبل لاعبيه والجهاز الفني، ويتوقع أن يدلي بآخر تصريحاته لجماهير الفريق.
وقال كلوب: "أريد أن نلعب كرة القدم. الجماهير تحضر من أجل هذا، لكنك تحتاج إلى أجواء كهذه، أفضل شيء خلال المباراة أن تكون الأجواء حماسية، وليس وداعًا عاطفيًا. هذا سيكون رائعًا".
من ناحية ثانية، أعرب ديتمار هامان، لاعب ليفربول السابق، عن قناعته بأن كلوب، سيتم تكريمه على عمله خلال الأعوام التسعة الماضية، بإقامة تمثال له في ملعب أنفيلد.
وبين هامان، أن كلوب يحظى بحب كبير بسبب نجاحه مع الفريق وبنتائجه الإجمالية، ويتوقع أن يتم تكريمه بالطريقة نفسها، التي تم فيها تكريم أسطورة ليفربول بي شانكلي، حيث يتواجد التمثال الخاص به أمام مدرج كوب.
وقال هامان: "الرابط بين الجماهير واللاعبين والمدربين هو ما يصنع النادي. لكنني لا أعتقد أن هناك مدربًا سابقا أعطاهم مثل هذا الحب في المقابل، لهذا السبب أعتقد أنهم سوف يقيمون تمثالاً له بجانب بيل شانكلي".
وتولى كلوب تدريب ليفربول في تشرين الأول (أكتوبر) العام 2015، وتوج معه بعدد من الألقاب، بما في ذلك دوري الأبطال في العام 2019، ولقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى بعد 30 عامًا، في العام 2020.
وأكد هامان، أن كلوب "قام بتغيير العقلية في النادي والمدينة كلها"، وتابع: "سيكتب اسمه في كتب التاريخ، وأعتقد أنه يمكنك أن تتحدث عن حقبة في هذا العصر".
ويعتقد هامان أن خليفة كلوب، أرني سلوت مدرب فينورد، ستكون بدايته صعبة بعد حقبة كلوب، موضحًا: "ستكون صعبة. رأيت في مانشستر يونايتد وآرسنال ما حدث عقب رحيل المدربين السير أليكس فيرجسون، وأرسين فينجر". لكن هامان تحدث عن فرصة للمدرب الجديد، لأن كلوب بدأ بالفعل إعادة بناء الفريق هذا الموسم، ولن يضطر سلوت للبدء من الصفر.
واستطرد هامان: "لو كان المدرب الجديد، جاء في العام الماضي، لكان هذا مستحيلا.. ربما يكون هذا سبب بقاء كلوب في هذا العام. الآن لديهم فريق واعد للغاية". -(وكالات)
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