الجمعة 29 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

كلوب: يتعين على صلاح الرحيل.. وسنتجاوزه

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كلوب في صورة سابقة مع صلاح
يواجه الألماني يورغن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أزمة حقيقية الشهر المقبل، في ظل غياب الهداف الدولي المصري محمد صلاح، لكنه يبدو واثقا من إيجاده حلا مقبولا بين الخيارات الهجومية المتاحة أمامه.اضافة اعلان

ويفتقد ليفربول خدمات صلاح بعد خوضه لقاء الفريق ضد ضيفه نيوكاسل يونايتد، يوم الاثنين القادم، في المرحلة الـ20 للدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب انضمامه لمنتخب بلاده الذي يشارك في نهائيات كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.

ومن المقرر أن يغيب صلاح، الذي أحرز 16 هدفا مع ليفربول في مختلف المسابقات هذا الموسم، عن الفريق في 6 مباريات على الأقل، حيث سيكون من ضمنها مواجهة أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي، وكذلك الدور قبل النهائي لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة أمام فولهام.

وقال كلوب: هذه ليست المرة الأولى التي تفقد فيها هدافك، الأمر يبدو أقل وطأة مقارنة بما حدث في الماضي، حينما غادرنا صلاح وساديو ماني.

أشار كلوب في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): لقد تجاوزنا الأمر بطريقة ما، وعادة ما كان أحدهما يمضي قدما في البطولة حتى أدوارها النهائية، مما جعل الأمر أسوأ بالنسبة لنا.

وتابع: نعلم أن كأس الأمم الإفريقية تقام كل عامين ويتعين على صلاح أن يرحل ولدينا واتارو إندو يشارك في كأس أمم آسيا تقام في نفس التوقيت أيضا، لذا فالأمر كما هو. ينبغي علينا أن نتعامل مع الأمر وسنقوم بذلك.

وشدد: سيكون لدينا حلول اليوم، وآمل أن يكون لدينا أيضا تلك الخيارات بعد مباراة نيوكاسل أيضا.

وجاءت عودة البرتغالي ديوغو جوتا، الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز بخط الهجوم، لليفربول في الوقت المناسب، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته لمدة شهر عن الملاعب.

وشكلت مشاركة جوتا مع ليفربول مجددا دفعة قوية للفريق، لاسيما بعد تسجيله هدفا خلال الفوز 2 - صفر على بيرنلي، يوم الثلاثاء الماضي، فيما يبدو الهولندي كودي غاكبو وكذلك لاعب الوسط هارفي إليوت قادرين أيضا على تعويض غياب صلاح في تلك الفترة.

يذكر أن ليفربول، الساعي لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي غاب عنه في المواسم الثلاثة الماضية، يتصدر ترتيب المسابقة حاليا، برصيد 42 نقطة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه أرسنال.
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