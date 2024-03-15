كلوب يشيد بصلاح.. وليفربول يقابل أتلانتا في ربع النهائي

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مدن - أكد مدرب ليفربول يورجن كلوب، أنه طلب من نجمه المصري محمد صلاح، أمرا لم يطلبه من أي لاعب آخر، خلال الفوز على سبارتا براج 6-1 أول من أمس، في إياب ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي.وسجل الدولي المصري هدفا وصنع 3 في المباراة، وأصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى حاجز العشرين هدفا في 7 مواسم متتالية.وأكمل صلاح مباراة لأول مرة منذ شهرين، لكن كلوب طلب منه ذلك القيام بشيء فريد مع استمرار المباراة.وقال كلوب في تصريحات لشبكة "تي ان تي سبورتس": "لم تكن الخطة أن يلعب لمدة 90 دقيقة، كانت الخطة هي إخراجه عندما أحضرنا ماتيوس (موسيالوفسكي)، لكن بوبي كلارك قال أنه شعر بشيء، ويتمتع مو بالخبرة الكافية للتعافي خلال المباراة.وأضاف: "لقد طلبت منه ألا يدافع مرة أخرى، ولم أخبر أي لاعب بذلك من قبل".ومضى كلوب في الإشادة بنجمه قائلاً: "في سبع سنوات معه، كانت المشكلة الوحيدة التي لم نواجهها أبدًا هي ثبات المستوى، رغبته لا تتوقف، جودته موجودة ورغبته في التسجيل لا تتوقف، تحسن في العديد من الجوانب منذ أن بدأ هنا. هكذا هو الأمر، لن يتوقف".وتابع متحدثا عن رقم صلاح الجديد: "أنا أقل مفاجأة من البعض، اعتقدت أن الأمر قد حدث بالفعل لأكون صادقًا، لكنه أصيب لفترة من الوقت، وإلا لكان قد فعل ذلك في يناير أو فبراير. لكن من الرائع استعادته".من جهته، أكد نجم ليفربول كودي جاكبو، أن فريقه متعطش لتحقيق الانتصارات حتى نهاية الموسم، بغض النظر عن أهمية المباراة وهوية المنافس.وقال جاكبو في تصريحات لموقع ليفربول: "أعتقد أننا متعطشون للغاية للفوز في كل مباراة، وتقديم أفضل كرة قدم لدينا دائمًا".وأضاف: "لا يهم ما هي النتيجة في مباراة الذهاب، من الواضح أنها مباراة أخرى نخوضها ومباراة أخرى يمكننا الفوز بها، وتقديم كرة قدم جيدة، وأمسية سعيدة مع جميع اللاعبين، أعتقد أننا نستمتع حقًا بالأمر في الوقت الحالي، لكن علينا أن نحافظ على تركيزنا ونواصل التقدم على هذا النحو".وعن هدفه الثاني الذي أحرزه أمام سبارتا براج من خلال تغيير مسار تسديدة هارفي إليوت، قال جاكبو: "سمعت أن الهدف لي! من الواضح أنها كانت تسديدة جيدة من هارفي، لم أكن شخصيًا متأكدًا حقًا مما إذا كانت الكرة ستصل إلى المرمى أم لا، وبعد ذلك لمستها قليلاً ثم دخلت المرمى".وتحدث جاكبو عن العودة التدريجية للاعبين المصابين قائلا: "أعتقد أنه من المهم جدًا قرب نهاية الموسم عندما تكون متنافسا على كل شيء، أن يعود الجميع إلى لياقتهم البدنية كما كانوا دائمًا. يبدو محمد صلاح جيدًا كما هو الحال دائما، وخاض سوبوسلاي مباراة كاملة أخرى وسجل هدفا. لقد لعبنا جميعًا وأعتقد أن هذا ما نحتاجه. لذا، من الآن فصاعدا يمكننا المضي قدمًا والتطلع إلى يوم الأحد وإلى بقية الموسم".من ناحية ثانية، أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي، التي أجريت أمس الجمعة في مدينة نيون السويسرية، عن وقوع ليفربول مع أتالانتا الايطالي، فيما يتواجه ميلان الإيطالي مع مواطنه روما.ويبحث ليفربول حامل لقب هذه المسابقة ثلاث مرات، عن رباعية تاريخية حيث سبق أن أحرز لقب كأس الرابطة، وما يزال ينافس بقوة على ثلاث جبهات (الدوري والكأس المحليين ويوروبا ليج)، ذلك في الموسم الأخير لمدربه الالماني يورجن كلوب الذي أعلن رحيله في نهاية الموسم.ويحتل "الحمر" حاليًا المركز الثاني في ترتيب الدوري الانجليزي بفارق الاهداف عن أرسنال المتصدر، وسيواجه مانشستر يونايتد يوم غد الأحد في الدور ربع النهائي لمسابقة الكأس.وعلى الرغم من انّ معظم الترشيحات ستصبّ في مصلحة ليفربول الذي توج لآخر مرة بلقب هذه المسابقة في الموسم 2000-2001 حين كانت تحت مسمى كأس الاتحاد الأوروبي، إلا أن اتالانتا سيطمح لبلوغ نصف النهائي للمرة الاولى في تاريخه.ومن جهة أخرى، سيأمل ميلان ان تبتسم له المسابقة القارية بعدما تلاشت حظوظه بإحراز لقب الدوري الايطالي حيث يتخلف بفارق 16 نقطة عن جاره انتر المتصدر، لكن سيكون عليه تخطي عقبة روما الذي يمرّ بفترة انتعاش تحت قيادة لاعبه الاسطورة السابق ومدربه الحالي دانييلي دي روسي.في المقابل، سيلعب باير ليفركوزن الالماني بقيادة مدربه الاسباني شابي الونسو الذي لم يتعرّض بعد لاي هزيمة في مختلف المسابقات هذا الموسم، مع وست هام الانجليزي.ويقدّم ليفركوزن موسمًا تاريخيا بكل ما للكلمة من معنى ويتصدر ترتيب الدوري الالماني بفارق عشر نقاط عن بايرن ميونيخ البطل في المواسم الـ 11 الاخيرة، وسيكون مرشحا فوق العادة لتخطي عقبة وست هام الذي يحتل المركز السابع في ترتيب الدوري الانجليزي.وستجمع المواجهة الأخيرة من دور الثمانية بنفيكا البرتغالي مع مرسيليا الفرنسي.وسبق ان بلغ بنفيكا نهائي المسابقة القارية الثانية ثلاث مرات دون ان يفلح في إحراز اللقب، لكنه سيكون مرشحا لتخطي مرسيليا الجريح والذي يحتل حاليا المركز السابع في ترتيب الدوري الفرنسي.ويتواجه في الدور نصف النهائي الفائز من لقاء بنفيكا ومرسيليا مع الفائز من ليفربول وأتالانتا، بينما سيلعب الفائز من ليفركوزن ووست هام مع الفائز من روما وميلان.وتقام مباريات الذهاب من دور الثمانية في 11 نيسان (ابريل)، والاياب في 18 منه، فيما يُلعب ذهاب نصف النهائي في 2 أيار (مايو) والاياب في التاسع منه.وستقام المباراة النهائية للبطولة على ملعب "أفيفا" في دبلن في 22 أيار(مايو).إلى ذلك، اصطدم أستون فيلا، رابع الدوري الإنجليزي راهناً وأبرز المرشّحين للفوز باللقب، بليل رابع الدوري الفرنسي، في ربع نهائي مسابقة "كونفرنس ليج".ويلتقي فيورنتينا الإيطالي وصيف النسخة الماضية مع فيكتوريا بلزن التشيكي، فيما يلعب أولمبياكوس اليوناني مع فنربهتشه التركي، وكلوب بروج البلجيكي مع باوك اليوناني.تقام مباريات ربع النهائي في 11 و18 نيسان (أبريل) ونصف النهائي في 2 و9 أيار (مايو)، فيما يُلعب النهائي في 29 من الشهر عينه على ملعب آيا صوفيا في العاصمة اليونانية.وسُحبت أيضاً قرعة الدور نصف النهائي التي أسفرت عن مواجهة بين أستون فيلا أو ليل مع أولمبياكوس أو فنربهتشه.وتوّج وست هام يونايتد الإنجليزي بلقب النسخة الماضية بعد الفوز على فيورنتينا 3-1، فيما رفع روما الإيطالي لقب أول نسخة بتغلّبه على فينورد الهولندي 1-0.-(وكالات)