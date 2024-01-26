كلوب يصعق أوساط الكرة العالمية بنبأ تخليه عن تدريب ليفربول

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مدن - أكد مدرب ليفربول يورجن كلوب، أن قرار تنحيه عن منصبه في نهاية الموسم، لا يعني أنه يعاني من مشاكل صحية.وفاجأ كلوب أوساط الكرة الإنجليزية والأوروبية أمس الجمعة، عندما أعلن رحيله عن ليفربول في نهاية الموسم، مبينا أن كاقته لأداء هذه الوظيفة "بدأت تنفد".ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، قال كلوب في إعلان رحيله عن ليفربول: "أنا بصحة جيدة في عمري، فقط عدد قليل من المشاكل الصغيرة، لا شيء يجب على أي شخص أن يقلق بشأنه".وأضاف: "لقد أخبرت النادي بالفعل في نوفمبر (تشرين الثاني). إن العمل الذي أقوم به يراه الناس من الخارج، عندما أكون على خط التماس أو في التدريب ولكن غالبية الأشياء تحدث حول هذه الأشياء، هذا يعني أن الموسم يبدأ وأنك تخطط بالفعل للموسم المقبل".وتابع: "لقد جلسنا هناك معًا لمناقشة التعاقدات المحتملة والمعسكر الصيفي وخطر ببالي أنني لم أكن متأكدًا من أنني سأبقى هنا بعد الآن. وتفاجأت لأنني فكرت في ذلك بنفسي ثم بدأت أفكر في الأمر وبالطبع، كان الموسم الماضي صعبًا للغاية".وأردف: "عندما أدركت مبكرًا أن الفريق يمتلك فئة عمرية فائقة وإمكانيات هائلة. يمكنني أن أبدأ بالتفكير في نفسي مرة أخرى وكانت تلك هي النتيجة. أعتقد أن هذا قرار صحيح بنسبة 100 %".وأصر كلوب على أن الموسم لن يتعطل وأنه حريص على تجربة حياة طبيعية قبل أن يكبر.وأوضح: “أود أن أقول إن الأمر متروك لنا بنسبة 100 %. لقد واجهت موقفًا مشابهًا في دورتموند، لكن الأمر متروك لنا".وبيّن: "أنا ملتزم بالموسم، لدينا 30 مباراة مقبلة وهو ما يعد موسما كاملا تقريبًا، الأمر كله يتعلق بنا. الطريقة التي نشأنا بها معًا في السنوات القليلة الماضية كانت استثنائية وكنت أقول دائمًا إنه لا ينبغي أن يحدث شيء بسببي".وواصل: "عندما اتخذت القرار كان الأمر مريحًا كما لو كان هناك خط النهاية. إذا كان بإمكاني البقاء هنا في هذا الدور، فسوف أكون في قمة السعادة، لكنني لا أستطيع ذلك. سنشعر بالانزعاج فقط إذا سمحنا بحدوث ذلك كنادي، وأنا متأكد من أن الفريق والجمهور سيكونان على ما يرام".وزاد: "أعتقد أن الأمر يستحق أن نعيش اللحظة وندفع بعضنا البعض قدر الإمكان ونبذل قصارى جهدنا لتحقيق كل شيء. وفي الموسم المقبل ليس هناك سبب لنكون جاهزين 100 في المائة. ما يزال هناك أشخاص يعملون على ذلك، لذا فإن النادي في أيدٍ أمينة والمستقبل مشرق".وأكمل: "لقد جئت إلى هنا في اليوم الأول وقلت إنني رجل عادي، لكنني لا أعيش حياة طبيعية ولا أريد أن أتقدم في السن قبل أن أرى كيف تسير الأمور. أحتاج إلى المحاولة وهذه هي اللحظة المناسبة بالنسبة لي وللنادي".قدم مدرب ليفربول يورجن كلوب، تفسيرات لقراره بالتنحي عن منصبه في نهاية الموسم، مبينا أنه لم يعد صغيرا في العمر لأداء وظيفته بشكل مثالي.وقال كلوب في مؤتمر صحفي خاص أقيم أمس: "ندرك أننا لم نعد أرانبًا صغيرة بعد الآن، ولم نعد نقفز عاليًا كما فعلنا. لم أخطط بالتفكير في الأمر. هذا النادي، خاصة مع الفريق الذي لدينا، يحتاج إلى مدير فني كبير في مستواه. عندما لا أستطيع التواجد هناك، يجب أن أخبر أحداً. لقد أبلغت النادي بالقرار. وما زلت أعتقد أن هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله".وأضاف: "كنت أفعل ذلك (التدريب) منذ 24 عامًا، وعندما يكون لديك مهنة، عليك أن تستثمر كل ما لديك. أدركت أن مواردي لها نهاية. لم أعد صغيرًا بعد الآن، وعلى سبيل المثال لا أستطيع القفز بأقصى ما أستطيع".وتابع: "كان الارتياح موجودا عندما اتخذت القرار وكان هذا شيئا آخر أدركته، اليوم كان الأمر مختلطًا لكنني لست عاطفيًا. كان علي أن أخبر المالكين، ثم المشجعين واللاعبين. كان رد فعل اللاعبين رائعًا، كان جيدًا حقًا. بعد اليوم لن أجيب على أي أسئلة أخرى بخصوص (القرار) حتى نهاية الموسم. كان علي أن أخبر بعض الأشخاص هذا الأسبوع في وقت سابق وكانت هناك بعض الدموع، لكن هذا طبيعي بعد فترة طويلة معًا".وعن ردة فعل اللاعبين، قال كلوب: "اللاعبون الذين تحدثت إليهم جميعا وعدد قليل من الآخرين بعد ذلك. لم يكن لديهم الكثير من الأسئلة. لدينا رابطة قوية حقا. نحن محترفون.. الشبان في حالة مزاجية جيدة حقًا، لم يكن الأمر كما لو أن أنهم سيقيمون حفلة عندما أخبرتهم، لكنهم كانوا في التدريب كالمعتاد".ورفض كلوب التدخل في اختيار خليفته في كلوب وقال: "لماذا ينبغي لي ذلك؟ في هذا العالم، لديك بعض الوجوه التي تقوم بأشياء مذهلة لا نراها كثيرًا. يبدو أنني أقوم بكل العمل، لكن لا أستطيع ذلك. ما بنيناه هو هيكل قوي بشكل لا يصدق وراء الكواليس. الكثير من الناس يعملون هنا بفكرة واحدة فقط وهي العثور على أفضل شيء لليفربول".وأكد كلوب أن شركة "FSG" المالكة للنادي، لم يكن لها أي دور في قراره، وقال: "سيكون من السهل في هذه الوظيفة إلقاء اللوم على المالكين والقول إن كان على الشركة أن تنفق المزيد.. هل كنت سعيدًا دائمًا؟ لا، ولكنهم قاموا ببناء مدرجين، ومركز AXA هذا (مركز التدريب الجديد) الذي سيستخدمه النادي لمدة 40 أو 50 عامًا، لقد فعلنا ذلك بشكل صحيح، بطريقة ليفربول التي أحبها. إن عدم فوزنا بالألقاب لا يرجع إلى المال".وحول خططه المستقبلية، قال كلوب: "لم أعش حياة (طبيعية) قط. هذا صحيح. كان قضاء ثلاثة أو أربعة أسابيع في الصيف كافيًا، لكن ليس بعد الآن. لا يوجد ناد، ولا منتخب في العام المقبل، ولا يوجد ناد إنجليزي آخر على الإطلاق، يمكنني أن أعدكم بذلك. حتى لو لم يكن لدي ما آكله، فلن يحدث ذلك".ووجه كلوب رسالة إلى جماهير ليفربول قائلا: "آمل أن تتمكن الجماهير من قبول القرار. لست في مزاج يسمح لي بقول شكرا لكم لكني سأفعل ذلك، فهذه الأشياء ستحدث. ولكن الآن حان وقت بقية الموسم".من جانبه، أشاد المدير التنفيذي في نادي ليفربول بيلي هوجان بكلوب، وقال في المؤتمر الصحفي: "من الصعب أن نضع الكلمات التي تعبر عن مدة أهمية ذلك. عندما انضم إلينا يورجن تحدث عن ترك النادي في مكان أفضل مما وجده. ولا شك أنه قد فعل ذلك".وأضاف: "الأخبار حزينة، وأنا متأكد من أن الكثير من أنصارنا يشاركوننا هذه المشاعر. لقد عملنا جنبًا إلى جنب على مدى السنوات التسع الماضية وكنت أعلم أن هذا هو القرار الذي اتخذه وآمن به. عندما يتخذ زميلك وصديقك قرارًا كهذا، عليك احترامه".وعما إذا كان متفاجئا بقرار كلوب، قال: "هل فوجئت؟ نعم بالطبع! لكن الناس لا ترى كمية العمل والضغط.. أنا مستغرب لكني أفهم ذلك. أراد يورجن أن يحظى النادي بفرصة السير في عملية منظمة وليس من السهل القيام بذلك إذا لم يتم نشر هذه الأخبار علنا".ورفض هوجان الكشف عن مرشحيه لخلافة كلوب قائلا: "من وجهة نظرنا، لا أرغب في تحديد توقعات أو مرشح بارز. الطريقة التي نعمل بها كناد هي التأكد من أننا ننظر إلى جميع المعلومات والبيانات. لا أستطيع الالتزام بجدول زمني لذلك". -(وكالات)