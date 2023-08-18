كلوب يقلل من أهمية غضب صلاح ويشيد بصفقته الجديدة

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مدن - قلل مدرب ليفربول يورجن كلوب، من أهمية غضب نجمه محمد صلاح لدى استبداله في المباراة الأخيرة للفريق أمام تشيلسي الأحد الماضي.وشعر صلاح بغضب عارم لحظة استبداله وخروجه من ملعب المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، لكن كلوب رفض أن يعطي الموضوع أكبر من حجمه.وقال كلوب في مؤتمر صحفي مساء أمس، قبل مباراة الفريق أمام بورنموث اليوم ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز: "كان ذلك قبل أسبوع. كان لديه أسبوع تدريب رائع وآمل أن يستغل ذلك في المباراة. إلى جانب ذلك، لا شيء آخر لأقوله. لم يحدث شيء آخر منذ ذلك الحين".وأشاد كلوب بلاعبه الياباني الجديد واتارو إيندو القادم من شتوتجارت قائلا: "إنه لاعب كرة قدم جيد حقًا، ليس طويل القامة لكنه يقفز حتى السقف، وهو جيد حقًا في الهواء والدفاع بشكل عام. ذكي حقًا من الناحية التكتيكية. لاعب كرة قدم جيد، قلب كبير، رغبة".وأضاف: "تأخر في البروز، لقد تحسن منذ عام على منصة كرة قدم مناسبة. عندما جاء إلى أوروبا، لم يكن الأمر بهذه السهولة. الآن لديه 50 مباراة مع اليابان ولا أعرف عدد مبارياته مع شتوتجارت. على أرض الملعب، يتحول إلى وحش حقيقي. لقد كان على شاشتي لفترة طويلة بالفعل. أنا شخصيا سعيد حقا عن ذلك. الآن، لنبدأ العمل".وتحدث كلوب كذلك عن المباراة الرسمية الأولى لكل من دومينيك سوبوسلاي وأليكسيس ماك أليستر أمام تشيلسي، وقال: "كان دوم مثيرًا للإعجاب بشكل خاص، وكان معدل عمله حتى اللحظة الأخيرة هائلاً. التواجد هناك، على هذا المستوى المكثف ، أمر مميز للغاية".وتابع: "ميكا جيد حقًا في المساحات الصغيرة، صانع للألعاب مهما كان الوضع، كان لديه مباراة دفاعية جيدة حقًا أيضًا.بوكيتينو حزين لغياب جيمسمن جهة ثانية، أكد مدرب تشيلسي ماوريسيو بوكيتينو، أن قائد الفريق ريس جيمس سيعود أقوى من ذي قبل، بعد تعرضه لإصابة جديدة ستبعده عن الملاعب لفترة من الوقت.وابتلي جيمس بعدد من الإصابات خلال السنتين الأخيرتين، ما أبعده عن تشيلسي لفترة من الوقت، وهو الذي تم تعيينه قائدا جديدا للفريق قبل بداية الموسم الحالي.وفال بوكيتينو في مؤتمر صحفي أمس، قبل مباراة الفريق في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي أمام وست هام يونايتد: "أعتقد أنها لحظة حزينة لأنه قائدنا، وكان متحمسًا للغاية ليكون قائدًا، ومليئًا بالحيوية. سنقوم بتقييمه يوما بعد يوم".وأضاف: "إنها أوتار الركبة. الأمر لا يتعلق بأيام قليلة، ربما بضعة أسابيع".وتحدث بوكيتينو عن وست هام قائلا: "ستكون مباراة صعبة. نعلم كيف سيلعبون. سيكون الأمر دائمًا صعبًا لأن جميع مباريات الدوري الإنجليزي ستكون صعبة. لديهم فريق جيد للغاية ويقومون بعمل رائع".ورفض بوكيتينو الاستعجال في إشراك لاعبي الفريق الجديدين روميو لافيا ومويسيس مايسيدو أمام وست هام، وقال: "نحن بحاجة إلى تقييمهما. لقد كانت أسابيع مرهقة بالنسبة لموسيس وروميو. لا نحتاج إلى التسرع معهما. إذا كانا مستعدين غدًا، فسيشاركون. إذا لم يكن الأمر كذلك، فسننتظر بضعة أيام أخرى".وأكد بوكيتينو أن مهاجمه الألباني أرماندو بروخا ما يزال ضمن خططه، بعد شفائه من إصابة طويلة، وقال: "نعمل بالطبع على جميع الخيارات التي يمكننا إدارتها في السوق. أعتقد في نفس الوقت، أنه يجب أن نضع عينا على بروخا. لا يمكننا نسيانه، لا يمكننا منعه. نؤمن به حقًا. يمكن أن يكون مهاجمًا مهمًا حقًا لتشيلسي ونحن بحاجة إلى توخي الحذر معه. كان وضعا سيئا مع كريستوف (نكونكو) لمساعدة نيكو جاكسون في تسجيل الأهداف، لكن هذه هي كرة القدم ونحتاج إلى قبول هذا الموقف".وسئل بوكيتينو عما إذا كان تشيلسي سيتعاقد مع حارس جديد بعد إعراة كيبا أريزابالاجا إلى ريال مدريد، فرد: "هذا سؤال جيد لأننا نفكر في الأمر. نستكشف جميع المواقف والإمكانيات في السوق. سيقيم النادي جميع الخيارات". -(وكالات)