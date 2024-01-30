الثلاثاء 30 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

كلوب يكشف عن مدة غياب صلاح

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محمد صلاح
قال يورغن كلوب مدرب ليفربول اليوم الثلاثاء إن متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لن يتعجل عودة نجمه الأول محمد صلاح من إصابة عضلية وذلك قبل استضافة تشيلسي الأربعاء على ملعب أنفيلد ثم الخروج لمواجهة أرسنال يوم الأحد المقبل.اضافة اعلان

وقال كلوب للصحفيين الثلاثاء: "لم يكن هناك أي ضغط عليه سوى رغبته في العودة بأسرع وقت ممكن على أي حال، لكننا لن نستعجل.
"إذا كان بإمكانك تسريع عملية الشفاء، فما كان لتياغو أن يغيب لمدة 10 أشهر. أنت تفعل ما يمكنك فعله، وبينما يحدث ذلك، علينا الانتظار.

وأضاف المدرب الألماني "مو (صلاح) ليس جاهزاً لهذه المباراة أو التي تليها. إنه مصاب وإصابة العضلات تستغرق وقتاً".
وتعرض صلاح، متصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي مع إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي ولكل منهما 14 هدفا، إلى إصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال تعادل مصر 2-2 مع غانا في كأس الأمم الأفريقية يوم 18 كانون الثاني/يناير وعاد إلى ليفربول لتلقي العلاج.
وقال كلوب "كان من الممكن أن يصبح الأمر أسوأ بكثير، لكنه ليس متاحا ويخضع الآن للتأهيل".
ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة من 21 مباراة، متفوقا بفارق خمس نقاط على سيتي لكنه لعب مباراة أكثر من حامل اللقب.
ويأتي تشيلسي في المركز التاسع برصيد 31 نقطة، وتمكن من الانتصار في أربع من آخر خمس مباريات.
مستقبل فان دايك
وأعلن كلوب (56 عاماً) يوم الجمعة الماضي رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم. وأشار يوم الثلاثاء إلى أن الصحفيين بالغوا في الحديث عن تصريحات المدافع فيرجيل فان دايك بأنه غير متأكد من مستقبله بعد رحيل المدرب الألماني.
وقال كلوب "الأمر طبيعي تماما. من الواضح أن العالم الخارجي لن يمنحك ثانية لاستيعاب ما يحدث.
"قبل أسبوع لم يكن أحد يعلم موقفي. هناك 18 شهراً متبقية في عقود (اللاعبين) ولم يسألهم أحد. لا يجب أن يقلق أحد.
"اكتبوا ما شئتم لكن النادي مستقر. كل شيء سيكون على ما يرام. أنا واثق بنسبة 100 في المئة. أوصي الجميع بالهدوء".
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