كلينسمان يطالب الصين بإطلاق سراح نجم كوريا الجنوبية

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دعا الألماني يورغن كلينسمان مدرب منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم يوم الأربعاء الحكومة الصينية إلى إطلاق سراح لاعب الوسط الدولي سون جون-هو المحتجز لديها بسبب قضية رشوة قبل حلول عيد الميلاد.وكانت وزارة الخارجية الصينية أكدت في مايو الماضي ان السلطات المحلية اعتقلت جون-هو (31 عاما) "للاشتباه في قبوله رشاوى من موظفين غير حكوميين"، من دون تقديم مزيد من تفاصيل.وذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أن جون-هو محتجز في مقاطعة لياونينغ الشمالية الشرقية، لكن لم ترد أنباء عن مصيره منذ ذلك الحين.ويدافع جون-هو عن ألوان فريق شاندونغ تايشان الصيني منذ عام 2021، وخاض مع منتخب بلاده ثلاث من مبارياته الاربع في كأس العالم 2022 في قطر.وقال المهاجم الدولي السابق والمدرب الحالي كلينسمان بعد وصوله إلى كوريا الجنوبية عقب الفوز على الصين 3-0 في عقر دارها في تصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال 2026: الآن لدينا أمنية واحدة فقط في عيد الميلاد.وتابع: هي إطلاق سراح جون-هو لأنه حتى اليوم، لم يثبتوا أي خطأ ارتكبه.وأضاف: لذلك نأمل أن تطلق الحكومة الصينية سراحه قبل عيد الميلاد لرؤية عائلته.وكان كلينسمان في خطوة لاظهار دعمه للاعب جون-هو ضمه إلى تشكيلته لخوض مباراتين وديتين في يونيو الماضي وذلك على الرغم من احتجازه.وقال الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم لوكالة فرانس برس في ذلك الوقت إنه أرسل مسؤولين إلى الصين للمطالبة بالإفراج عن جون-هو، لكن محامي اللاعب "متردد" في التحدث إليهم.وردا على سؤال عن قضية اللاعب الكوري الجنوبي الخميس، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن الصين "دولة تخضع لسيادة القانون" وهي "تتعامل مع القضايا بشكل صارم وفقا للقانون وتحمي الحقوق والمصالح المشروعة للأطراف المعنية".