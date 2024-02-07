الأربعاء 07 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

كنت "سكراناً".. حيلة ألفيش للهروب من عقوبة الاغتصاب

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داني ألفيش

أبلغ البرازيلي داني ألفيش المحكمة بأنه كان في حالة "سكر" عندما اعتدى جنسياً على فتاة في إحدى ملاهي مدينة برشلونة الليلية أواخر 2022، وذلك لتفادي قضاء عقوبة السجن كاملة والبالغة 12 عاماً والاكتفاء بنصف المدة.
ويقبع ألفيش في أحد سجون مدينة برشلونة الإسبانية منذ يناير 2023 بعدما اتهمته فتاة باغتصابها في ملهى ليلى بذات المدينة يوم 30 ديسمبر 2023، وغير أقواله أكثر من مرة خلال جلسات التحقيق التي خضع لها قبل أن يمثل أمام القضاء يوم الاثنين الماضي.

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وطالب المدعي العام حبس ألفيش، بينما أشارت تقارير إلى أن اللاعب الذي شارك مع البرازيل في كأس العالم الأخيرة يواجه عقوبة الحبس لمدة 12 عاماً.

وقال محامي الدفاع الخاص باللاعب الذي ارتدى قميص برشلونة ويعتبر أحد أساطيره للقضاء في المحاكمة التي جرت مساء الأربعاء: موكلي كان تحت تأثير الكحول وكان لديه ضعف على المستوى المعرفي، ويمكن مشاهدته في فيديو من تلك الليلة وهو يعاني بالحركة، كونه شخص غير معتاد على تناول هذه الكمية من الكحول.

واعتمد محامي النجم البرازيلي على قانون يسمح بتخفيض فترة العقوبة إلى النصف إذا أثبت الشهود ذلك، بالإضافة إلى خلو سجله من الجرائم.

ورد خبراء الطب الشرعي على ما ساقه المحامي وقالوا: تمت مراجعة كل ما استهلكه ألفيش من كحول خلال تلك الليلة، وعند التحقيق معه كان يذكر كل شيء، وقادر على التمييز بين الخير والشر حت لو تأثرت قدراته المعرفية نوعاً ما.

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