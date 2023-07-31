الإثنين 31 تموز 2023
النسخة المطبوعة

كورنيللي يخلف غرز الدين في تدريب سيدات الاتحاد

WhatsApp Image 2023-07-31 at 18.04.48
المدرب البرازيلي جويل كورنيللي

عمان - الغد - أعلن نادي الاتحاد عن تعيين المدرب البرازيلي جويل كورنيللي، مديرا فنيا لفريق الكرة النسوي، خلفا للمدرب اللبناني وائل غرز الدين. اضافة اعلان

وكشف النادي عن تعاقده مع المدرب الذي سبق له العمل مساعدا لمدرب لمنتخب البرازيل مع تيتي، وقاد في أوقات سابقة أندية العين وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، وفرق برازيلية أخرى.

وسيقود كورنيللي فريق الاتحاد ببطولة كأس الأندية النسوية الأردنية السعودية، المقرر إقامتها في عمان أواخر شهر آب (أغسطس) المقبل بمشاركة فرق من البلدين.

وسبق للمدرب البرازيلي وأن تولى مهمة الإشراف على المواهب في نادي الاتحاد (6 يارد) واستكشافها قبل عدة أعوام.

وكان الاتحاد قد أنهى مرحلة الإياب من زمن بطولة دوري المحترفات بالصدارة برصيد 17 نقطة، وبفارق نقطتين عن الأرثوذكسي صاحب المركز الثاني.
لاعبة الاتحاد إيناس الجماعين تسير بالكرة أمام مراقبة لاعبة الأرثوذكسي إنشراح حياصات - (من المصدر)

الأرثوذكسي يشعل المنافسة.. غياب للتحكيم "النسوي".. ولاعبات غانا يلفتن الأنظار منذ21 ساعة

مواجهة السلط والأهلي بكاس السوبر حفلت بكامل الندية والإثارة - (الغد)

دوري "اليد".. منافسة قوية منتظرة وعودة المربع الذهبي منذ21 ساعة

إبراهيم المناصير (يمين) خلال تكريمه في نادي مرج الحمام - (من المصدر)

مبادرات محلية تثري نادي مرج الحمام منذ21 ساعة

مجموعة من اللاعبين الشباب خلال الاختبارات ( من المصدر)

الظروف المالية الصعبة تدفع السلط للبحث عن المواهب المحلية منذ21 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
9d80a9e4-cd8d-46be-b2e6-92f880e32e42

مستغلا شرطه الجزائي.. ديمبلي يوافق على الانتقال لـ سان جيرمان

منذ1 ساعة
1689139022_7_1689139022_pxS6Zb8PYa

منافسة بين برشلونة وتشيلسي للفوز بخدمات مبابي

منذ2 ساعة
ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب - (من المصدر)

ملعب "البتراء" يستضيف التصفيات الآسيوية تحت 23 سنة

منذ21 ساعة
من فعاليات بطولة آسيا للمصارعة والتي اختتمت مؤخرا في الأردن - (من المصدر)

10 لاعبين يمثلون الأردن في بطولة العالم للمصارعة

منذ21 ساعة
لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية - (من المصدر)

شلباية يتخطى تشابيل ويلتقي المنصوري في "لوس كابوس" للتنس

منذ21 ساعة
المدرب جمال أبو عابد - (من المصدر)

الفيصلي يوافق على استقالة أبو عابد ويكلف الشيخ مؤقتا

منذ21 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ضم الضفة الغربية في منطوق المصري

ماهر أبو طير |اليوم

ذاكرة السمكة

جهاد المنسي |اليوم

التكامل الزراعي الصناعي

موسى الساكت |اليوم

الخطة والمخاض!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

شك متبادل

سميح المعايطة |اليوم

عوامل التجوية السياسية وتعريتها

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1690710420980591000

الانهيار البطيء للسلطة الفلسطينية ‏

ترجمات | منذ21 ساعة
1690625238439049200

جيران السودان لم يكشفوا عن أي خطة عملية لمساعدته

ترجمات |29 تموز 2023
1690625098059039500

‏الخرق الآخذ بالاتساع في إسرائيل العلاقات الإسرائيلية الأميركية‏

ترجمات |29 تموز 2023
Untitled-1

إيفو أندريتش يصور جحيم الاحتلال النازي لبلغراد

ترجمات |28 تموز 2023
نصب تذكاري لبطرس الأكبر في كرونستادت، سانت بطرسبرغ، روسيا – (المصدر)‏

فكرة مجنونة لتحقيق السلام في العالم‏

ترجمات |26 تموز 2023
جنود أميركيون يستطلعون البحر من سطح سفينة حربية في الخليج العربي - (أرشيفية)

مخاطر التصعيد البحري في مضيق هرمز

ترجمات |26 تموز 2023
 