كورنيللي يخلف غرز الدين في تدريب سيدات الاتحاد

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عمان - الغد - أعلن نادي الاتحاد عن تعيين المدرب البرازيلي جويل كورنيللي، مديرا فنيا لفريق الكرة النسوي، خلفا للمدرب اللبناني وائل غرز الدين.وكشف النادي عن تعاقده مع المدرب الذي سبق له العمل مساعدا لمدرب لمنتخب البرازيل مع تيتي، وقاد في أوقات سابقة أندية العين وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، وفرق برازيلية أخرى.وسيقود كورنيللي فريق الاتحاد ببطولة كأس الأندية النسوية الأردنية السعودية، المقرر إقامتها في عمان أواخر شهر آب (أغسطس) المقبل بمشاركة فرق من البلدين.وسبق للمدرب البرازيلي وأن تولى مهمة الإشراف على المواهب في نادي الاتحاد (6 يارد) واستكشافها قبل عدة أعوام.وكان الاتحاد قد أنهى مرحلة الإياب من زمن بطولة دوري المحترفات بالصدارة برصيد 17 نقطة، وبفارق نقطتين عن الأرثوذكسي صاحب المركز الثاني.