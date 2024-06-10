 
الإثنين 10 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

كين يؤكد جاهزية إنجلترا.. وروبرتسون يثير الشكوك

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الإنجليزي هاري كين -(من المصدر)
مدن - أكد النجم الإنجليزي هاري كين، أن منتخب بلاتده جاهز لخوض غمار منافسات بطولة "يورو 2024"، التي ستنطلق في ألمانيا يوم الجمعة.
وقال كين في تصريحات صحفية أمس: "أعتقد أن لدينا خبرة كافية، فكثير من لاعبينا شاركوا في بطولتين أو ثلاث، سيكون هناك لاعبين جدد، إنهم لاعبون يستحقون التواجد هنا".اضافة اعلان
وعن المستبعدين من صفوف المنتخب الإنجليزي في البطولة، أضاف كين: "من المحزن رؤيتهم يرحلون، لكن في النهاية هذا ما يحدث عندما تلعب لإنجلترا. المدرب يجب أن يتخذ قرارات صعبة".
واستطرد: "كل من يتواجد في منتخب إنجلترا استحق ذلك. إن كل لاعب يضيف شيئا مختلفا للفريق وسنحتاج إلى جميع اللاعبين الـ26 إذا أردنا النجاح".
وحول إصابته في الظهر وعودته للمشاركة في المباريات، قال كين: "أنا بخير، كانت الخطة أن ألعب 60 دقيقة ضد أيسلندا. لقد كانت فترة تدريب جيدة جدا بالنسبة لي شخصيا في هذا الجانب".
واختتم: "لقد خضت أسبوع تدريب جيدا، ثم لعبت 30 دقيقة ضد البوسنة وبعد بضعة أيام أخرى من التدريب، لعبت 60 دقيقة. أشعر أنني مستعد للغاية وفي حالة جيدة".
روبرتسون يثير قلق أسكتلندا
غادر أندي روبرتسون قائد منتخب أسكتلندا مبكرا أول تدريب للفريق في ألمانيا قبل مواجهة منظم بطولة يورو 2024، في مباراة الافتتاح يوم الجمعة المقبل في ميونيخ.
وأدى منتخب أسكتلندا بقيادة مدربه ستيف كلارك مرانا مفتوحا تحت المطر في ملعب "ستاديون أم جروبن" في مدينة جارميش بارتنكيرشن الألمانية وسط حضور المئات من السكان المحليين.
وأثار روبرتسون ظهير أيسر ليفربول الإنجليزي القلق بخروجه مبكرا من الحصة التدريبية، ولم يشارك لورانس شانكلاند مهاجم هارتس في المران كاملا أيضا.
وعاد لاعب الوسط ستيوارت أرمسترونج، إلى تدريبات منتخب أسكتلندا بعد تعافيه من إصابة عضلية، واكتفى بأداء تدريبات فردية.
ويبقى كلارك محروما من خدمات عدد من لاعبيه مثل، ليندون دايكس وبن دواك ولويس فيرجسون وآرون هيكي وناثان باترسون وجاكوب براون.
أكد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أن بطولة أوروبا التي تقام في بلاده، بمثابة "مكافأة بعد أربع سنوات صعبة للغاية".
وقال هابيك في مقابلة مع مجلة كيكر الرياضية: "إن ألمانيا جاهزة، البطولة مكافأة لنا وفرصة للتطلع إلى الأمام بعدما عشنا أربع سنوات صعبة للغاية بسبب جائحة "كورونا" وأزمة الطاقة والأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية ضد أوكرانيا".
وأضاف، "البطولة ستقام وسط ظروف اقتصادية تؤكد أنه ما يزال أمامنا الكثير من التحديات، لكن تبقى كبرى التحديات التي واجهناها في العامين الماضيين تحت السيطرة".
وأشار إلى أن ألمانيا تستحق أجواء رائعة على مدار أربعة أسابيع طوال البطولة، وأنه يتمنى أن تساهم يورو 2024 في إسعاد الشعب "سواء حققت نموا اقتصاديا بنسبة 0.1 % أو لا".
وانتقد الوزير الألماني نتيجة الاستطلاع المثير للجدل الذي أجري قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة، والذي أظهر أن واحدا بين كل خمسة ألمان يريدون تواجد المزيد من اللاعبين البيض في المنتخب الوطني.
وتساءل هابيك "بماذا يشعر لاعب ما يريد أن يبذل كل ما في وسعه من أجل وطنه، وما يزال يقال: "إنه لا ينتمي لنا بسبب لون بشرته؟"، مضيفا، "إنها عنصرية يعاني منها الكثيرون يوميا".
وتضم قائمة منتخب ألمانيا المكونة من 26 لاعبا في بطولة أوروبا عددا من اللاعبين ذوي الأصول الأخرى المهاجرة.
وأوضحت إذاعة غرب ألمانيا "دبليو دي آر"، أن هذا الاستطلاع قد أجري بسبب أنه وأثناء تصوير فيلم وثائقي تعرض المنتجون لتصريحات عنصرية بشأن المنتخب الوطني. -(وكالات)
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