السبت 29 تموز 2023
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لؤي وسيف يتصدران "شطرنج" الرجال

لاعب منتخب الشطرنج والنادي الملكي لؤي سمير - (الغد)
لاعب منتخب الشطرنج والنادي الملكي لؤي سمير - (الغد)
عمان - تصدر لاعبا الملكي والمنتخب الوطني للفئات العمرية لؤي منصور وسيف مالك، صدارة الترتيب العام للمرحلة النهائية من "شطرنج" المملكة للرجال برصيد 3 نقاط لكل منهما، فيما تشاركت 5 لاعبات في قمة بطولة السيدات برصيد 3 نقاط لكل منهن، وذلك بعد ختام الجولة الثالثة من البطولة، التي جرت في قاعة المغفور له الحسين بن طلال بمقر اتحاد الشطرنج، بمشاركة 55 لاعبا ولاعبة في البطولتين.اضافة اعلان
بطولة الرجال
يتشارك في صدارة بطولة الرجال، لؤي منصور وسيف مالك برصيد 3 نقاط لكل منهما، ويشارك بالمركز الثاني كل من: حسن الصامد، مالك سويدان، مروان العابودي، سمير منصور، أنس خويرة برصيد 2.5 نقطة لكل منهم، ويتشارك بالمركز الثالث كل من: فتحي ناصر، أمير بدر، عيسى الزعبي برصيد 1.5 نقطة، ويتشارك بالمركز الرابع كل من: علي القيسي، راكان دسة، أسامة العلاونة، أحمد عيد، فوزي أكرم، معتز غنيم برصيد نقطة واحدة لكل منهم، ويحتل المركز الأخير همام إسماعيل برصيد 0.5 نقطة.
بطولة السيدات
تشاركت 5 لاعبات وهن: جود أحمد، هدى الجبالي، ربى القضاة، جيداء هلال، لين ابوالرب قمة ترتيب السيدات برصيد 3 نقاط لكل منهن، فيما تشاركت اللاعبات كوثر الجبالي، مها المحمد، نور الصفدي، ياسيمن أبوالحاج، سيرينا عرفات، تالين خوري، علا أبوالفيلات، ريفانا هلال، زين أحمد، مايا إيراني، عائشة البس، بتول عبيد، نور الخطيب، وجنا الخوالدة برصيد نقطيتين لكل منهن، وتشارك بالمركز الثالث كل من:  لامار بكر، لارا شطناوي، مايا النجار، نيرمين الدسوقي، ماسة مصالحة، سرح العساف، بلقيس الدبابسة، علا عيد، هبة حجاوي، صوفيا الزيود، يارا البس، سيرينا إيراني، جنا التل برصيد نقطة لكل منهن.
وأكد رئيس اتحاد الشطرنج م. نواف إرشيدات في معرض رده على استفسارات "الغد"، قوة المنافسة في بطولتي الرجال والسيدات، مشيرا إلى التقارب النقطي والشراكة في مختلف المراكز الترتيبية الذي يعكس المستوى التنافسي المرتفع، منوها إلى أن البطولة تحفل بالأسماء الخبيرة والوجوه الواعدة وأخرى جديدة تفرض نفسها تحت "عدسة" رصد المدربين المحليين.
وتابع: "هناك أسماء واعدة، ولا سيما في بطولة الرجال والسيدات، تزاحم اللاعبين المخضرمين في بطولة الرجال على المراكز الأولى، وهذه الأسماء نتاج عمل سنوات طويلة من الرصد وصقل مواهبهم وتطوير أفكارهم على الرقع الشطرنجية، حيث سبق وأن شارك أغلبهم في معسكر تدريبي وبطولة "ريلتون" بالسويد، ولفتوا الانتباه، إلى قدراتهم ويشكلون عماد المنتخبات الوطنية، ويبشرون بمستقبل واعد للشطرنج، تاكيدا لسياستنا وخطتنا طويلة الأمد، التي نهدف من خلالها إلى تعاقب الأجيال على مستوى الجنسين، لدفع عجلة إنجاز الشطرنج والرياضة الأردنية عربيا وقاريا ودوليا".
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