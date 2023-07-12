الأربعاء 12 تموز 2023
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لابورتا يكشف تفاصيل حول رفض ميسي العودة لبرشلونة

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لابورتا وميسي
فجر رئيس برشلونة الإسباني خوان لابورتا مفاجأة من العيار الثقيل، وكشف بعض التفاصيل حول انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى نادي إنتر ميامي.

أكد جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة أن ليونيل ميسي، "كان قريبا جدا من العودة إلى برشلونة" هذا الصيف.اضافة اعلان
وقال لابورتا في مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو": 
قدمنا كل الحلول الممكنة لاستعادة ميسي، إلا أنني وضعت مصلحة النادي فوق الأفضل في العالم.
لقد اتفقنا جميعا على كل شيء، الإدارة وميسي ووالده، لكن الإيقاع كان مختلفا، وأردنا تجنب تكرار تبعات سلبية سابقة، وأبلغناهم بمراقبة لوائح اللعب المالي النظيف.
مر بعض الوقت، تم الاتفاق على العقد بالكامل، لكن خورخي ميسي تحدث معي، وأخبرني أن (ليو) قرر الانضمام إلى إنتر ميامي، لأنه قضى أوقاتا صعبة مع باريس سان جيرمان، وتعرض لضغوط كبيرة.
أما في إنتر ميامي فسيكون أكثر هدوء، بحيث يمكنه التفكير والاستعداد بشكل أفضل لمنتخب الأرجنتين.
على الرغم من رغبته في القدوم إلى برشلونة، إلا أن ميسي لم يفضل قضاء عام آخر وسط ظروف صعبة.
تكذيب ميسي
وبسؤاله عن أن ميسي قال إنه لم يتلق عرضا رسميا من برشلونة، أجاب لابورتا مستنكرا ذلك: "يا رجل.. لقد حصلنا على تفويض من رابطة الدوري الإسباني على بنود عقد ليونيل، الذي ناقشنا كل تفاصيله مع خورخي".

وسئل لابورتا أيضا هل تتخيل ميسي بقميص برشلونة مجددا ليرد في ختام تصريحاته: "أرى الأمر صعبا، ولكن الإجابة على هذا السؤال متروكة له، لقد أراد الجميع عودته هذا الصيف، أنا ومدرب الفريق والجماهير، فهو يتمتع بموهبة استثنائية، ويعتني بنفسه وحاسم كما تابعنا في كأس العالم الأخيرة".
وانتقل ميسي، إلى صفوف فريق إنتر ميامي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، وكان النجم الأرجنتيني لديه عروض قوية من برشلونة والهلال السعودي لكنه فضل الدوري الأميركي.
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