السبت 18 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

لاعبا الطاولة أبو يمن وعزيز يحترفان في عمان وقطر

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لاعبا المنتخب الوطني لكرة الطاولة زيد أبو يمن (يمين) وزياد عزيز - (الغد)
عمان - يشارك لاعبا المنتخب الوطني لكرة الطاولة زيد أبو يمن وزياد عزيز في الدوريين العماني والقطري، في خطوة تؤكد  التطور الكبير الذي وصل إليه اللاعب الأردني، وما يتمتع به من سمعة طيبة خصوصا على الصعيد العربي، إلى جانب مساهمتهما الكبيرة في الإنجازات التي حققها المنتخب الوطني في مشاركاته الأخيرة.اضافة اعلان
في التفاصيل، أنجز اللاعب زيد أبو يمن الانتقال إلى صفوف فريق السيب العماني، والذي سيخوض معه منافسات الدوري العام في سلطنة عمان، وهي تجربة ليست جديدة على اللاعب أبو يمن، والذي سبق وأن مثل الفريق العماني في ثلاث مواسم، حيث حقق معه اللقب في موسمين، ونال المركز الثاني في موسم واحد. واتفق لاعب المنتخب الوطني زياد عزيز، مع إدارة نادي قطر القطري للمشاركة في الدوري، وهي التجربة الأولى له في الدوري القطري، بعد أن شارك كلاعب محترف في العديد من الدوريات العربية.
وعقب مشاركتهما في الدوريين العماني والقطري، ينتظر أن يلتحق اللاعبان أبو يمن وعزيز مع المنتخب الوطني في مشاركاته الرسمية المقبلة، وذلك ضمن التحضيرات الفنية التي تسبق مشاركتهما في تصفيات غرب آسيا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
وحسب البرنامج الخاص بإعداد اللاعبين، يشارك المنتخب الوطني في بطولة ألمانيا الدولية، التي تقام أواخر شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي في حال صدور التأشرات اللازمة لهما، والتوجه بعد ذلك إلى إيطاليا، للمشاركة في بطولتها الدولية، إضافة إلى إقامة معسكر تدريبي في إحدى الدول الأوروبية.
وأكد رئيس الاتحاد الأردني طارق الزعبي، أن الاتحاد ماض في تنفيذ برنامج الإعداد الخاص باللاعبين الذين سيمثلون المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات المقبلة، سواء على صعيد الرجال أو السيدات، أو الفئات العمرية، لافتا إلى أن المنتخب الوطني للسيدات ممثلا باللاعبتين تيماء أبو يمن وزينة صدقة سيشارك في بطولة قبرص الدولية، التي تقام خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وكان الاتحاد الأردني، تقدم بطلب رسمي لاستضافة تصفيات غرب آسيا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية، والتي تقام خلال شهر آذار (مارس) المقبل، في الوقت الذي تقدمت فيه اتحادات العراق والبحرين وقطر بطلب الاستضافة أيضا لهذه التصفيات التي تعتبر الأهم والأبرز في نشاطات اتحاد غرب آسيا، الذي يتخذ من الأردن مقرا رسميا له ويرأسه طارق الزعبي، فيما يتولى منصب الأمين العام هاني عودة.
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