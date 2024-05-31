 
السبت 01 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"لاعبا الكراتيه" الجعفري وأبو هزيم يتأهلان للعب على البرونز في الدوري العالمي

"لاعبا الكراتيه" الجعفري وأبو هزيم يتأهلان للعب على البرونز في الدوري العالمي
"لاعبا الكراتيه" الجعفري وأبو هزيم يتأهلان للعب على البرونز في الدوري العالمي

عمان - الغد- تأهل لاعبا المنتخب الوطني  للكراتيه الجمعة محمد الجعفري (وزن تحت 84 وأحمد أبو هزيم (وزن تحت 60 كغم)،  للعب على الميدالية البرونزية يوم غد في الجولة الأخيرة منافسات الجولة الأخيرة من الدوري العالمي للكراتيه المقامة في مدينة الدار البيضاء المغربية.اضافة اعلان
كما يخوض نزالات البطولة يوم غد كل من عبد الرحمن المصاطفة وعفيف غيث (وزن تحت 67 كغم) ويوسف نوفل (وزن فوق 84 كغم).
ويلاقي المصاطفة لاعب البرازيل فينوكواس فينيغويرا، ولاعب بريطانيا جوبي ويلسون، ويلاقي يث لاعب إيطاليا لوكا ماريسكا، ولاعب البرتغال رافائيل دوراتيه، ولاعب مصر أحمد لطفي، ويلاقي يوسف نوفل لاعب مصر أحمد حازم، ولاعب تركيا ايرن غوندوق، ولاعب ايطاليا اليساندرو فوروينو.
وودع 5 لاعبين من لاعبي المنتخب الوطني اليوم الدوري العالمي في  وهم : عبد الله حماد، وعمر شقرة، (وزن تحت 60 كغم)، حسن المصاروة وسيف الدين بني فارس (وزن تحت 75 كغم).
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